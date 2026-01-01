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Эстер Элиша
Эстер Элиша Esther Elisha
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Эстер Элиша

Esther Elisha

Дата рождения
25 июня 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Биография Эстер Элиша

Родилась в Брешиа, Италия.

Популярные фильмы

Астрологический гид для разбитых сердец 7.1
Астрологический гид для разбитых сердец (2021)
Снег 6.6
Снег (2013)
Светлое будущее 6.4
Светлое будущее (2017)

Фильмография Эстер Элиша

Астрологический гид для разбитых сердец 7.1
Астрологический гид для разбитых сердец
комедия, мелодрама 2021, Италия
Светлое будущее 6.4
Светлое будущее Il padre d'Italia
драма 2017, Италия
Смотреть трейлер
Пицца и финики 5.5
Пицца и финики Pitza e datteri
комедия 2015, Италия
Снег 6.6
Снег Neve
драма 2013, Италия
Смотреть трейлер Рецензия
Приключения итальянцев в Марокко 4.1
Приключения итальянцев в Марокко Last Minute Marocco
комедия 2007, Италия
Смотреть трейлер
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