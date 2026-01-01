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Фильмография
Эстер Элиша
Esther Elisha
Киноафиша
Персоны
Эстер Элиша
Эстер Элиша
Esther Elisha
Дата рождения
25 июня 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Эстер Элиша
Родилась в Брешиа, Италия.
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Популярные фильмы
7.1
Астрологический гид для разбитых сердец
(2021)
6.6
Снег
(2013)
6.4
Светлое будущее
(2017)
Фильмография Эстер Элиша
7.1
Астрологический гид для разбитых сердец
комедия, мелодрама
2021, Италия
6.4
Светлое будущее
Il padre d'Italia
драма
2017, Италия
Смотреть трейлер
5.5
Пицца и финики
Pitza e datteri
комедия
2015, Италия
6.6
Снег
Neve
драма
2013, Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
4.1
Приключения итальянцев в Марокко
Last Minute Marocco
комедия
2007, Италия
Смотреть трейлер
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