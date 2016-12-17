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Моя рождественская мечта Моя рождественская мечта
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My Christmas Love

Моя рождественская мечта, 2016

2016 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 17 декабря 2016
В ролях
Мередит Хагнер
Мередит Хагнер
Бобби Кампо
Меган Парк
Меган Парк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моя рождественская мечта 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Праздник как с открытки: рождественские фильмы от Hallmark Американская студия Hallmark славится своими добрыми и светлыми фильмами для семейного просмотра. Неудивительно, что в их копилке не один десяток фильмов про самый уютный и семейный праздник – Рождество. Мы расскажем вам о лучших рождественских фильмах от Hallmark для семейного просмотра в канун праздников. Создайте себе новогоднее настроение с помощью нашей праздничной подборки кино.
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9 декабря 2021 16:06
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