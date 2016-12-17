Моя рождественская мечта, 2016

Праздник как с открытки: рождественские фильмы от Hallmark

Американская студия Hallmark славится своими добрыми и светлыми фильмами для семейного просмотра. Неудивительно, что в их копилке не один десяток фильмов про самый уютный и семейный праздник – Рождество. Мы расскажем вам о лучших рождественских фильмах от Hallmark для семейного просмотра в канун праздников. Создайте себе новогоднее настроение с помощью нашей праздничной подборки кино.