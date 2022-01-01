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TheatreHD: Мет: Дон Жуан
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Don Giovanni

TheatreHD: Мет: Дон Жуан, 2016

2016 / США
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О фильме

Каменный гость — Командор, которого Дон Жуан так опрометчиво пригласил на ужин, — отправляет обаятельного развратника в адское пекло. Несмотря на такой ужасающий финал, это, по определению самого композитора, веселая драма, опера-буффа. И гениальный проказник Моцарт предлагает не столько осуждать Дон Жуана, сколько брать с него пример жадного наслаждения жизнью. Элегантная и ироничная постановка британца Майкла Грандаджа проверена временем — она идет в Мет c 2011 года. Но спектакль, назначенный на 22 октября, особый: в нем впервые английский баритон Саймон Кинлисайд (кстати, настоящий Командор — Ордена Британской империи) будет соблазнять потрясающую Хиблу Герзмаву, исполнительницу партии Донны Анны.

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Продолжительность 3 часа 22 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Грандадж
Майкл Грандадж
В ролях
Хибла Герзмава
Малин Бюстрем
Роландо Вильясон
Саймон Кинлисайд
Адам Плахетка
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Мет: Дон Жуан 1 постер
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