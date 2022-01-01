TheatreHD: Мет: Дон Жуан, 2016

Каменный гость — Командор, которого Дон Жуан так опрометчиво пригласил на ужин, — отправляет обаятельного развратника в адское пекло. Несмотря на такой ужасающий финал, это, по определению самого композитора, веселая драма, опера-буффа. И гениальный проказник Моцарт предлагает не столько осуждать Дон Жуана, сколько брать с него пример жадного наслаждения жизнью. Элегантная и ироничная постановка британца Майкла Грандаджа проверена временем — она идет в Мет c 2011 года. Но спектакль, назначенный на 22 октября, особый: в нем впервые английский баритон Саймон Кинлисайд (кстати, настоящий Командор — Ордена Британской империи) будет соблазнять потрясающую Хиблу Герзмаву, исполнительницу партии Донны Анны.