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La gazza ladra

Сорока-воровка, 2017

2017 / Италия
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О фильме

«Успех был грандиозным, опера произвела такой фурор, что несколько раз зрители поднимались со своих мест, чтобы осыпать Россини своими овациями. Россини успел устать раньше, чем публика закончила аплодировать,» — так писал Стендаль, побывавший на премьере спектакля в Ла Скала в 1817 г. Через двести лет непревзойденный знаток Россини Рикардо Шайи возвращает знаменитую трагикомедию на сцену, где она была представлена впервые. Этот блистательный и тонкий шедевр также без двусмысленностей и недомолвок раскрывает проблему злоупотребления властью. В новой постановке дебютирует в Ла Скала Габриэле Сальваторес. Режиссер и основатель Театра дель Эльфо, лауреат премии «Оскар» 1991 г. за фильм «Средиземное море» возвращает на сцену историю о несправедливо обвиненной в воровстве служанке Нинетте. Главные партии исполнят лучшие голоса бельканто нового поколения: на сцене дебютирует Роза Феола, также зрители услышат тенор Эдгардо Роча, бас Алекса Эспозито и Паоло Бордонья. Дополняют исполнительский состав Тереза Иерволино и блистательный Мишель Пертуси.

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Продолжительность 3 часа 40 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Габриэле Сальваторес
В ролях
Марко Мимика
Мишель Пертузи
Алекс Эспозито
Эдгардо Роча
Все актеры и съемочная группа
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