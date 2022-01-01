Сорока-воровка, 2017

«Успех был грандиозным, опера произвела такой фурор, что несколько раз зрители поднимались со своих мест, чтобы осыпать Россини своими овациями. Россини успел устать раньше, чем публика закончила аплодировать,» — так писал Стендаль, побывавший на премьере спектакля в Ла Скала в 1817 г. Через двести лет непревзойденный знаток Россини Рикардо Шайи возвращает знаменитую трагикомедию на сцену, где она была представлена впервые. Этот блистательный и тонкий шедевр также без двусмысленностей и недомолвок раскрывает проблему злоупотребления властью. В новой постановке дебютирует в Ла Скала Габриэле Сальваторес. Режиссер и основатель Театра дель Эльфо, лауреат премии «Оскар» 1991 г. за фильм «Средиземное море» возвращает на сцену историю о несправедливо обвиненной в воровстве служанке Нинетте. Главные партии исполнят лучшие голоса бельканто нового поколения: на сцене дебютирует Роза Феола, также зрители услышат тенор Эдгардо Роча, бас Алекса Эспозито и Паоло Бордонья. Дополняют исполнительский состав Тереза Иерволино и блистательный Мишель Пертуси.