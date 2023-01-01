Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Сомния" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Барби: Академия принцесс Барби: Академия принцесс
Киноафиша Фильмы Барби: Академия принцесс Трейлеры мультфильма «Барби: Академия принцесс»
Barbie: Princess Charm School Барби: Академия принцесс 2011 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Трейлеры мультфильма «Барби: Академия принцесс»

Вся информация о мультфильме
Барби: Академия принцесс - дублированный трейлер
 
Дублированный трейлер
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Related video
Жертва пластики: одна ошибка врача навсегда изменила Алентову (фото)
В Союзе женщин за такую одежду стыдили всем миром: сейчас считается нормой
Все ради дочери: Учитель и Пересильд воссоединились спустя год после расставания
Этот фильм в Союзе считали худшим и критики, и зрители: даже Ободзинский его не спас
Самые популярные в России породы: эти кошки, вопреки стереотипам, преданнее собак
Не узнали «в гриме»: этот советский мультик в США приняли за шедевр Диснея
Разлучницы: женщины с этими именам легко уведут мужчину из семьи
Эти стрижки молодят не хуже, чем косметологи: идут дамам с любой формой лица
Из любимицы советских детей в изгои: что разделило жизнь милой актрисы на до и после
Не снимается и не будет: Балуев принял неожиданное решение по карьере
В СССР эти продукты ели только по большим праздникам: сейчас никого не удивишь
Тест: какой мульт-персонаж отражает ваше внутреннее «Я»?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше