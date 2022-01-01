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Барби: Академия принцесс
Музыка из мультфильма «Барби: Академия принцесс» (2011)
Barbie: Princess Charm School
Барби: Академия принцесс
2011 / США
Трейлер
7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Музыка из мультфильма «Барби: Академия принцесс» (2011)
Вся информация о мультфильме
Princess Charm School (Original Motion Picture Soundtrack) - Single
2 композиции. Barbie
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Название
Исполнитель / Композитор
Время
1
You Can Tell She's a Princess
Barbie / Rob Hudnut
2:44
2
On Top of the World
Barbie / Rob Hudnut
3:53
Доступен список песен из мультфильма «Барби: Академия принцесс» (2011) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из мультфильма «Барби: Академия принцесс» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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