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Барби: Академия принцесс Барби: Академия принцесс
Киноафиша Фильмы Барби: Академия принцесс Музыка из мультфильма «Барби: Академия принцесс» (2011)
Barbie: Princess Charm School Барби: Академия принцесс 2011 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Музыка из мультфильма «Барби: Академия принцесс» (2011)

Вся информация о мультфильме
Princess Charm School (Original Motion Picture Soundtrack) - Single
Princess Charm School (Original Motion Picture Soundtrack) - Single 2 композиции. Barbie
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 You Can Tell She's a Princess Barbie / Rob Hudnut 2:44
2 On Top of the World Barbie / Rob Hudnut 3:53
Доступен список песен из мультфильма «Барби: Академия принцесс» (2011) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из мультфильма «Барби: Академия принцесс» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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