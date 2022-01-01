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Игра в имитацию Игра в имитацию
Киноафиша Фильмы Игра в имитацию Игра в имитацию, 2014: актеры и роли
The Imitation Game Игра в имитацию 2014 / США
7.4 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Игра в имитацию, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мортен Тильдум Мортен Тильдум Morten Tyldum
В ролях
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Мэттью Гуд Мэттью Гуд Matthew Goode Марк Стронг Марк Стронг Mark Strong Чарльз Дэнс Чарльз Дэнс Charles Dance Аллен Лич Аллен Лич Allen Leech Мэттью Бирд Мэттью Бирд Matthew Beard Рори Киннер Рори Киннер Rory Kinnear
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