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Игра в имитацию
Игра в имитацию, 2014: актеры и роли
The Imitation Game
Игра в имитацию
2014 / США
Трейлер
7.4
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Игра в имитацию, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мортен Тильдум
Morten Tyldum
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Кира Найтли
Keira Knightley
Мэттью Гуд
Matthew Goode
Марк Стронг
Mark Strong
Чарльз Дэнс
Charles Dance
Аллен Лич
Allen Leech
Мэттью Бирд
Matthew Beard
Рори Киннер
Rory Kinnear
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