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Игра в имитацию Игра в имитацию
Киноафиша Фильмы Игра в имитацию Отзывы о фильме «Игра в имитацию»
The Imitation Game Игра в имитацию 2014 / США
7.4 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Игра в имитацию»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Норвежец Мортен Тюлдум (а именно так транскрибируется его фамилия) со времен своего предыдущего фильма, экранизации романа Ю Несбё «Охотник за головами», совершил, буквально, прыжок в режиссуре. Ибо «Охотник за головами» представлял собою совсем уж дежурное и типовое кино, а сцена, где измазанный экскрементами главный герой удирал на тракторе с веялкой, на ковше которого висела насаженная на вилы дохлая собака, – хрестоматийный образчик режиссерского фиаско: этот,…

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Allan 16 октября 2015, 22:12
Фильм отличный: хорошая актёрская игра, крепкий биографический сюжет, много шуток, очень мягко затронута гей-тема, достаточно аккуратно обошлись с историческими фактами.



В комментариях раздражает громадное количество квасных патриотов и борцов за духовную нравственность. Собственно, фильм в том числе и о них - о том, как эти недалёкие люди травят гения, защищая свой обывательский мирок.
16 октября 2015, 22:12 Ответить
PiroJok 18 октября 2015, 00:48
Нудный фильм, уже есть в инете в хорошем качестве, кстати.. Скучный долгий, каких то супер выдающихся актерских работ я не увидела, нормально играли, снят правда красиво. Хорошая история, но есть фильмы про гениев и помасштабнее и интереснее. Да еще и победу в войне себе присвоили, тьфу ✊



4/10
18 октября 2015, 00:48 Ответить
Элеонорка82 24 октября 2015, 01:35
Ответ на сообщение patish от 27/01/2015 - 10:00:16




Хороший комментарий к фильму! Молодец! Фильм тоже посмотрела. Игра актёров хорошая, но такое ощущение, что очередная провокация со стороны Америки. А ведь большинство зрителей, кто смотрел данный фильм- наше будущее поколение! Вот и спросите у них сейчас, кто действительно выиграл войну: советские войска проливая кровь и лишаясь миллионов жизней или "победила великая идея гомосексуалиста- англичанина". Россия никогда не будет идти на условиях диктаторства и навязывания своих идей со стороны Запада и в частности Америки. Делайте выводы.
24 октября 2015, 01:35 Ответить
3lik 24 октября 2015, 01:35
соглашусь с большинством- снято достойно - с играно - еще лучше - а вот - "голубой экран" что то - уж слишком часто сочится в залы! заднеприводные Гении - ну хотя б так!!!
24 октября 2015, 01:35 Ответить
Toporock 24 октября 2015, 01:40
Цитата (Stranger, 09/02/2015 - 06:19:07):Сталин это было исчадье ада. А те, кто его почитает это настоящие маньяки-сатанисты.



С одной стороны верно, с другой стороны, это дело прошлое, темное, сослагательного наклонения история, как говориться не терпит, и предполагать, а что бы было если бы был не Сталин аааааа Обама например - невозможно. Поставь Сталина в современный мир, на должность комиссара НАТО, он там бы тихо, спокойно тырил бабло на командировках. Поставь тебя на место Сталина, ты бы возможно еще бы до 1949 года народ утюжил по всему миру.. Люди, это микроскопические вши, и я не уверен, что у ЛЮДЕЙ вобще есть выбор - кем стать. Карма, так сказать...
24 октября 2015, 01:40 Ответить
Toporock 24 октября 2015, 01:40
Цитата (regisento, 08/02/2015 - 15:31:24):Поддерживаю Лягушку в его идеологии. И в его взгляде на историю.



Писфрог узнавал Историю, по КНИГАМ от Марвела✊ ✊
24 октября 2015, 01:40 Ответить
Toporock 25 октября 2015, 23:01
Цитата (peacefrog, 04/02/2015 - 03:18:40):Фашисты - это любимое слово Сталина

Ну вот слово, гораздо больше чем "нацисты", вмещает в себя эмоций. Это нормально для россиянина. И это правильно, почему нет?
25 октября 2015, 23:01 Ответить
frankiesayrelax 25 октября 2015, 23:01
Оценка
Цитата (fanbunga, 13/01/2015 - 20:23:36): Царь и бог это конечно Камбербэтч. Не было бы его, не случилось бы и фильма.Плюсую на 100%. Камбербетч вытягивает весь фильм. Еще Стронг хорош. Найтли лучше бы молчать, у нее как-то неправильно мышцы лица работают, что ли. И меня весь фильм бесили ее жидкие черные брови к рыжим волосам. Гример, если не гей, то точно женоненавистник.

Цитата (Foggy, 19/01/2015 - 03:10:13):pps с гейской темой - идеальный кандидат на мужского Оскара, разве что не черный , тут Камбербэтч дальновидно влез, печально, что даже в фильме-пародии на биографию, акцентируют зрительское внимание на личных фактах, отвлекая от интересной работы, исследовательских открытий и тд, нет чтобы наследия побольше показать, не ограничиваясь сухими титрами, да и по поводу самоубийства сомнения были Такое впечатление, что фильм в целом снят не к победе над фашизмом, а в угоду гей сообществу.

Цитата (eremeev, 28/01/2015 - 05:26:22): один что ли понял про его ориентацию лишь тогда, когда он сам об этом сказал? Т.е. Лишь в середине фильма? Или тут есть знатоки, которые его сразу раскусили? уже когда их под деревом показывали с книжкой криптологии все чотенько стало. И в финальных титрах - если бы последняя фраза была про -2 года войны, это одно. А там 3 титра так или иначе про людей с отклонениями.

В целом, фильм нудноват, излишие флешбеки, слишком уклон в "психологию", а про машину действительно мало сказано. Без гениальной актерской игры было бы совсем тяжко.

7/10 исключительно за игру Камбербетча
25 октября 2015, 23:01 Ответить
Toporock 25 октября 2015, 23:01
Цитата (patish, 27/01/2015 - 10:00:16):Сжечь этот фильм!



Держись товарищ, знай, ты не один✊
25 октября 2015, 23:01 Ответить
Toporock 25 октября 2015, 23:01
Цитата (peacefrog, 27/01/2015 - 23:01:44):он и создал суперкомп Christopher, которым расколол Энигму. Не любил бы он Кристофера и не помер бы этот Кристофер - Вторая Мировая продлилась бы до середины 1947 года



Да это просто розовая мечта ИТ шника✊ . Системные админы, которые могут начинать и заканчивать войны в мире✊ ✊ . Тогда Сноуден должен стать новым Гаем Фоксом✊
25 октября 2015, 23:01 Ответить
Toporock 25 октября 2015, 23:01
Цитата (peacefrog, 27/01/2015 - 23:01:44):А как известно британская разведка в те годы была лучшей в мире.



Это смешно.
25 октября 2015, 23:01 Ответить
Toporock 25 октября 2015, 23:01
Цитата (peacefrog, 27/01/2015 - 23:01:44):У других стран, в частности СССР такой возможности бы не было. Так что если бы какой-то советский математик-гей создал бы в СССР в честь своего покойного бойфренда суперкомп "Николай", то у Сталина не было бы возможности использовать его так же эффективно, как его использовала Англия. Попросту говоря, в совке эта штука была бы бесполезна.



Дааа!!! Мы бы просто на хер разбомбили, в радиусе 1000000км, вокруг шифровальщика. И нет проблемы, некому шифровать. Фрог, ты всегда смотришь на решение, только из одного угла. Главное же не КАК ты участвовал, а КТО победил! (в жизни)
25 октября 2015, 23:01 Ответить
Toporock 25 октября 2015, 23:01
Цитата (peacefrog, 27/01/2015 - 23:01:44):И всё то хорошее, что мы сделали во время Второй Мировой, перечеркивается тем, что мы делаем сейчас. То есть именно мы сами искривляем свою историю, стираем ее и переписываем. Предаем наших предков, которые писали историю тогда.

Странно. Как это я предам своего прадеда, погибшего от фашистов, презрением к Укроповским фашистам?
25 октября 2015, 23:01 Ответить
Toporock 25 октября 2015, 23:01
Цитата (peacefrog, 04/02/2015 - 03:18:40):Дома взрывались динамитом, взрывали их коммунисты-подпольщики и нквдшники. Хотя формально это были теракты против оккупантов, но взрывали все вместе с местными жителями, которых в результате погибло не меньше, чем немцев, а может и больше. Но хитрая идея у Сталина была такая: тихо без боя сдать немцам Киев, а потом взорвать Киев вместе с немцами.

Анатолий Кузнецов - Бабий Яр. Взрывали уже походу смертники, во основном разквартировавшихся немцев, были жертвы и среди Киевлян. СССР этот вопрос замолчали, а что им сказать? Да было дело, ошиблись не много. Но там счет идет врядли на тысячи, а что до Крещатика, не велика потеря,особенно учитывая ставки в той войне. И не было плана всех заманить и подорвать, КА просто массово отступали. НО, ты до конца дочитай эту книгу, там четко написано, что делали фашисты, и сколько они убили, и как профашисткие укропы радовались им по началу, а потом их всех в Бабьем яру (идиотов) закопали. Потом они так же радовались когда КА вернулась. При этом фашистом дал был приказ, сжечь Киев. Так что жалеть Укропов, как минимум исторически не верно. А то что Сталин стирал с лица Земли города, полностью предавшие Родину, это понятно, так делали все до него, и самое интересное что есть страны, делающие это теперь. Здесь нельзя оправдать никого, но войну развязал не Сталин, хоть он мне и тоже как политик не нравится, но факт есть факт. Войну развязали твои любимые, Английский недолюди, по крайней мере очень много приложили к этому сил. Жаль их не стерли фашики с лица Земли, вместе с их королевой✊ ✊
25 октября 2015, 23:01 Ответить
patish 28 октября 2015, 00:51
Лучше бы я его не смотрел, надеюсь никто и не посмотрит... Мало того, что здесь БОЛЬШОЙ акцент сделан на гомосексуализм главного героя (мол какие они несчастные в гомофобном обществе), так там еще и конкретно перетянули одеяло заслуги в победе над фашизмом. Во общем в итоге все военные победы всех союзников и СССР над немцами, это благодаря Англии и их разведсведеньям. Там даже есть намек, что они контролировали действия Советов решая какие сведенья давать, а какие нет... И это на фоне последних скандалов в искривлении и переосмыслении истории вокруг СССР. Сжечь этот фильм!

А снят он хорошо, качественно, игра актеров на высоте)))
28 октября 2015, 00:51 Ответить
Foggy 31 октября 2015, 09:28
что-то как-то средне, Игры разума повеселей были, вспоминаю...

поначалу подумал, что будет как у Дауни мл. в шерлоке холмсе играем железного человека, тут на старте показалось, что Камбербэтч шерлока холмса вместо профессора математики исполняет, но ближе к середине фильма вроде бы разыгрался, а в конце так и вообще на правильные рельсы встал...драма же ж...не хватало ему конечно андроида Кристофера для счастья душевного профессору бедняге, на Киру-то понятно че-то вообще не вст...не впечатляет Кирушка те ✊

нервическая какая-то стала после Опасного метода...видать действительно название правильно подобрали ✊

лучшее место фильма, это конечно анедкот про "outrun a bear", плюс пару новых слов в копилочку легло английских, значит уже фильм отсмотрен не зря ✊

ps 7.5/10 исключительно за человеческую судьбу Тьюринга (фильм рассматривать как вольную биографию, ни на что большее этот середнячок не тянет)

pps с гейской темой - идеальный кандидат на мужского Оскара, разве что не черный ✊ , тут Камбербэтч дальновидно влез, печально, что даже в фильме-пародии на биографию, акцентируют зрительское внимание на личных фактах, отвлекая от интересной работы, исследовательских открытий и тд, нет чтобы наследия побольше показать, не ограничиваясь сухими титрами, да и по поводу самоубийства сомнения были
31 октября 2015, 09:28 Ответить
fanbunga 2 ноября 2015, 01:19
Ответ на сообщение peacefrog от 14/01/2015 - 03:48:29


у меня сложилось мнение, что даже если бы Ходору тогда дали эти 15 лямов, то не факт, что получилось бы круто. Линч потом этот фильм провалил, скорее всего провалил бы его и Ходор. Немного по другому провалил бы, но тоже провалил.

Да, наверное, так и должно было случиться, что не случилось. Провала, думаю, он бы не выдержал.А щас видно, что отпустил уже. Но не успокоился.



Ходор альбом с эскизами в Голливуде оставил, а потом Лукас, Спилберг, Вочовски, Ридли Скотт растащили всего Ходора на свои шедевры

Не случайно там про каплю крови показали. Он прям осеменил голливуд✊
2 ноября 2015, 01:19 Ответить
fanbunga 6 ноября 2015, 00:13
в сети Дюна есть. Я пока не рискую, она многоязычная и недопереведенная. Смотрел?
6 ноября 2015, 00:13 Ответить
fanbunga 24 ноября 2015, 00:44
Ответ на сообщение peacefrog от 12/01/2015 - 23:36:13




Фрог, похоже, мы в одно время одни и те же фильмы смотрим.

Понравилось. Нафталиново немножко, но интересно. Царь и бог это конечно Камбербэтч. Не было бы его, не случилось бы и фильма.

Я, в принципе, и не против, что будто бы Смауг войну сократил на два года. Даже если 10 человек выжили, уже хорошо. Да хоть один.

Он и не претендовал ни на что, и известно, чем закончил✊
24 ноября 2015, 00:44 Ответить
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