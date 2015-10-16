Норвежец Мортен Тюлдум (а именно так транскрибируется его фамилия) со времен своего предыдущего фильма, экранизации романа Ю Несбё «Охотник за головами», совершил, буквально, прыжок в режиссуре. Ибо «Охотник за головами» представлял собою совсем уж дежурное и типовое кино, а сцена, где измазанный экскрементами главный герой удирал на тракторе с веялкой, на ковше которого висела насаженная на вилы дохлая собака, – хрестоматийный образчик режиссерского фиаско: этот,…
В комментариях раздражает громадное количество квасных патриотов и борцов за духовную нравственность. Собственно, фильм в том числе и о них - о том, как эти недалёкие люди травят гения, защищая свой обывательский мирок.
4/10
Хороший комментарий к фильму! Молодец! Фильм тоже посмотрела. Игра актёров хорошая, но такое ощущение, что очередная провокация со стороны Америки. А ведь большинство зрителей, кто смотрел данный фильм- наше будущее поколение! Вот и спросите у них сейчас, кто действительно выиграл войну: советские войска проливая кровь и лишаясь миллионов жизней или "победила великая идея гомосексуалиста- англичанина". Россия никогда не будет идти на условиях диктаторства и навязывания своих идей со стороны Запада и в частности Америки. Делайте выводы.
С одной стороны верно, с другой стороны, это дело прошлое, темное, сослагательного наклонения история, как говориться не терпит, и предполагать, а что бы было если бы был не Сталин аааааа Обама например - невозможно. Поставь Сталина в современный мир, на должность комиссара НАТО, он там бы тихо, спокойно тырил бабло на командировках. Поставь тебя на место Сталина, ты бы возможно еще бы до 1949 года народ утюжил по всему миру.. Люди, это микроскопические вши, и я не уверен, что у ЛЮДЕЙ вобще есть выбор - кем стать. Карма, так сказать...
Писфрог узнавал Историю, по КНИГАМ от Марвела✊ ✊
Ну вот слово, гораздо больше чем "нацисты", вмещает в себя эмоций. Это нормально для россиянина. И это правильно, почему нет?
Цитата (Foggy, 19/01/2015 - 03:10:13):pps с гейской темой - идеальный кандидат на мужского Оскара, разве что не черный , тут Камбербэтч дальновидно влез, печально, что даже в фильме-пародии на биографию, акцентируют зрительское внимание на личных фактах, отвлекая от интересной работы, исследовательских открытий и тд, нет чтобы наследия побольше показать, не ограничиваясь сухими титрами, да и по поводу самоубийства сомнения были Такое впечатление, что фильм в целом снят не к победе над фашизмом, а в угоду гей сообществу.
Цитата (eremeev, 28/01/2015 - 05:26:22): один что ли понял про его ориентацию лишь тогда, когда он сам об этом сказал? Т.е. Лишь в середине фильма? Или тут есть знатоки, которые его сразу раскусили? уже когда их под деревом показывали с книжкой криптологии все чотенько стало. И в финальных титрах - если бы последняя фраза была про -2 года войны, это одно. А там 3 титра так или иначе про людей с отклонениями.
В целом, фильм нудноват, излишие флешбеки, слишком уклон в "психологию", а про машину действительно мало сказано. Без гениальной актерской игры было бы совсем тяжко.
7/10 исключительно за игру Камбербетча
Держись товарищ, знай, ты не один✊
Да это просто розовая мечта ИТ шника✊ . Системные админы, которые могут начинать и заканчивать войны в мире✊ ✊ . Тогда Сноуден должен стать новым Гаем Фоксом✊
Это смешно.
Дааа!!! Мы бы просто на хер разбомбили, в радиусе 1000000км, вокруг шифровальщика. И нет проблемы, некому шифровать. Фрог, ты всегда смотришь на решение, только из одного угла. Главное же не КАК ты участвовал, а КТО победил! (в жизни)
Странно. Как это я предам своего прадеда, погибшего от фашистов, презрением к Укроповским фашистам?
Анатолий Кузнецов - Бабий Яр. Взрывали уже походу смертники, во основном разквартировавшихся немцев, были жертвы и среди Киевлян. СССР этот вопрос замолчали, а что им сказать? Да было дело, ошиблись не много. Но там счет идет врядли на тысячи, а что до Крещатика, не велика потеря,особенно учитывая ставки в той войне. И не было плана всех заманить и подорвать, КА просто массово отступали. НО, ты до конца дочитай эту книгу, там четко написано, что делали фашисты, и сколько они убили, и как профашисткие укропы радовались им по началу, а потом их всех в Бабьем яру (идиотов) закопали. Потом они так же радовались когда КА вернулась. При этом фашистом дал был приказ, сжечь Киев. Так что жалеть Укропов, как минимум исторически не верно. А то что Сталин стирал с лица Земли города, полностью предавшие Родину, это понятно, так делали все до него, и самое интересное что есть страны, делающие это теперь. Здесь нельзя оправдать никого, но войну развязал не Сталин, хоть он мне и тоже как политик не нравится, но факт есть факт. Войну развязали твои любимые, Английский недолюди, по крайней мере очень много приложили к этому сил. Жаль их не стерли фашики с лица Земли, вместе с их королевой✊ ✊
А снят он хорошо, качественно, игра актеров на высоте)))
поначалу подумал, что будет как у Дауни мл. в шерлоке холмсе играем железного человека, тут на старте показалось, что Камбербэтч шерлока холмса вместо профессора математики исполняет, но ближе к середине фильма вроде бы разыгрался, а в конце так и вообще на правильные рельсы встал...драма же ж...не хватало ему конечно андроида Кристофера для счастья душевного профессору бедняге, на Киру-то понятно че-то вообще не вст...не впечатляет Кирушка те ✊
нервическая какая-то стала после Опасного метода...видать действительно название правильно подобрали ✊
лучшее место фильма, это конечно анедкот про "outrun a bear", плюс пару новых слов в копилочку легло английских, значит уже фильм отсмотрен не зря ✊
ps 7.5/10 исключительно за человеческую судьбу Тьюринга (фильм рассматривать как вольную биографию, ни на что большее этот середнячок не тянет)
pps с гейской темой - идеальный кандидат на мужского Оскара, разве что не черный ✊ , тут Камбербэтч дальновидно влез, печально, что даже в фильме-пародии на биографию, акцентируют зрительское внимание на личных фактах, отвлекая от интересной работы, исследовательских открытий и тд, нет чтобы наследия побольше показать, не ограничиваясь сухими титрами, да и по поводу самоубийства сомнения были
у меня сложилось мнение, что даже если бы Ходору тогда дали эти 15 лямов, то не факт, что получилось бы круто. Линч потом этот фильм провалил, скорее всего провалил бы его и Ходор. Немного по другому провалил бы, но тоже провалил.
Да, наверное, так и должно было случиться, что не случилось. Провала, думаю, он бы не выдержал.А щас видно, что отпустил уже. Но не успокоился.
Ходор альбом с эскизами в Голливуде оставил, а потом Лукас, Спилберг, Вочовски, Ридли Скотт растащили всего Ходора на свои шедевры
Не случайно там про каплю крови показали. Он прям осеменил голливуд✊
Фрог, похоже, мы в одно время одни и те же фильмы смотрим.
Понравилось. Нафталиново немножко, но интересно. Царь и бог это конечно Камбербэтч. Не было бы его, не случилось бы и фильма.
Я, в принципе, и не против, что будто бы Смауг войну сократил на два года. Даже если 10 человек выжили, уже хорошо. Да хоть один.
Он и не претендовал ни на что, и известно, чем закончил✊
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