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Игра в имитацию
Награды и номинации фильма Игра в имитацию
The Imitation Game
Игра в имитацию
2014 / США
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7.7
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Награды и номинации фильма Игра в имитацию
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Кинофестиваль в Торонто 2014
Приз зрительских симпатий – лучший полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2015
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучший дизайн костюмов
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