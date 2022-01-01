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Иван Камараш
Иван Камараш
Iván Kamarás
О персоне
Фильмография
Иван Камараш
Iván Kamarás
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Дата рождения
22 декабря 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Ивана Камараша
Родился 22 декабря 1972 года. Печ, Венгрия.
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Фильмография Ивана Камараша
Ограбление по Фрейду
анимация
2018, Венгрия
7.0
Хеллбой 2: Золотая армия
драма, боевик, фантастика, приключения, ужасы
2008, США
7.0
Иммигранты
анимация
2008, США / Венгрия
3.0
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