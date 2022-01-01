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Аглая
Киноафиша Фильмы Аглая Аглая, 2012: актеры и роли
Aglaja Аглая 2012 / Венгрия / Румыния / Польша
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Аглая, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристина Дек
В ролях
Эстер Оноди Эстер Оноди Eszter Ónodi Бабетт Йавор Жолт Богдан Zsolt Bogdán Тамаш Керестеш Tamás Keresztes Гергели Ковач
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