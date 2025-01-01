Меню
Цитаты из фильма Боги Египта

Horus Ты уверен, что ты не бог?
Bek Богом чего? Тупости?
Horus Невозможного.
Бек [видит гигантских змей] Нам нужно бежать.
Хорус Бежать?
Бек Мы, смертные, так постоянно и делаем!
[убегает]
Set [сейчас меня убьют] Погоди! Я же пощадил тебя, не так ли?
Horus Я больше так не ошибусь.
Ра Египет всегда был раем. Но теперь — хаос. Бог воздуха, ты должен защищать смертных.
Хорус Не знаю, достаточно ли я силён.
Ра Тогда стань сильнее.
Zaya Сет захватил Египет и поработил людей. Спасти нас может только один бог, но без его глаз — никак.
Bek Украсть у бога? Только с ума сойти можно такое задумать.
Zaya [улыбается] А где ж нам такого сумасшедшего найти, по-твоему?
Bek Хорошо. Я сделаю это.
Thoth Я думал, ты обычная бабуина.
Bek Я же говорил, что именно я встречусь со Сфинксом.
Thoth Твои шансы провалиться просто огромны.
Bek Я уверен. Но прежде чем он меня убьёт, я скажу, что пригласил Бога Мудрости, но он испугался ошибиться.
Thoth Это самая хитрая стратегия, что ты смог придумать? Поиграть на моём эго? Насколько ты меня считаешь тщеславным?
[все оглядываются вокруг, в комнате полно копий Тота]
Thoth Да, ну... Ладно. Ладно! Пойдём.
Horus Я не выбирал это! Я не могу изменить то, что уже сделано! Какая у меня есть власть?
Hathor У тебя есть сила исправить всё!
Set Ты не годен быть королём... теперь моя очередь.
[вырывает глаза Гору]
Horus [видит Апофиса на Земле]
[решительно]
Horus Я могу понять убийство ради трона или короны, но это безумие!
Set [возмущённо] Конечно, ты не мог понять!
[теперь в ярости]
Set Как ты мог?
[рывком]
Set Любимчик любимчика!
Bek Что будет, если я это выпью?
Horus Ты почувствуешь прилив сил. А потом умрёшь.
Bek Нелогично, что вода Творения может убивать.
Horus Я убью тебя за то, что ты тратишь мою воду впустую.
Bek Ты правда видел, как возник этот мир?
Thoth Я не лгу.
Bek А откуда ты это видел, если ещё ничего не было создано?
Thoth Если я даже попытаюсь объяснить, твой мозг растечётся из ушей.
Hathor [дарит ей браслет Беку] Я богиня любви! Если я не сделаю это, я — ничто!
Set [для Хатор] Я сорвал крылья с собственной жены. Представь, что я сделаю с ТОБОЙ...
Ra Каждую ночь битва между хаосом и творением должна продолжаться, иначе мир будет уничтожен. Видишь ли, есть вещи хуже Сета.
Horus [возмущённо] Это не так! Ты не прав! Он убил моего отца, твоего сына! Этот демон — не тот, кто убил *МОЕГО* Отца... Убил *ТВОЕГО* Сына
Ra [яростно] Они *ОБА* мои сыновья! Я любил их *ОДИНАКОВО*! Они были равны в *МОИХ* глазах... как и всё моё творение... с неопределённостью его судьбы, что есть моя воля
Set Ты по мне соскучился?
Hathor Мне приходится по тебе скучать, я твоя пленница.
[Хорус висит на башне, Бек держится за него]
Horus Прости меня за всё, что я сделал с тобой! Прости, что привёл тебя к этой судьбе! И особенно прости меня за это...
[теряет хватку, и они падают]
Ра [Хорусу] Я не одобряю правление Сета. Но сомневаюсь, что твоё было бы намного лучше.
Тот [его копии окружают Гора] Я превосхожу тебя числом!
Ra [о сыне, который позволяет Апофису пожирать загробный мир, чтобы обрести всемогущество]
[в ужасе]
Ra Ты хочешь выпустить Хаос на Создание? Ты хочешь уничтожить всё?
Set [Ра оправдывает свои намерения] Не уничтожить...
[резко]
Set ...Превратить по-новому
[презрительно]
Set Я займусь твоим местом. Но это будет не сидение на какой-то чёртовой лодке!
Thoth Ха, у меня есть! Тайна, суть, истина...
Horus Это салат!
Set ИДИ, ДЕМОН!
[Появляется Апофис]
Hathor Я богиня слишком многого
Urshu Никто никогда не почитал великого бога Ра так, как ты. Он пролетит над его вершиной и восхитится данью, что ты воздвиг во имя его.
Set Это всё?
Urshu Простите?
Set Ну, а можешь сделать его повыше?
Urshu П-Повыше?
Set Да, простой вопрос.
Urshu Ну, это может быть сложно, эм, сейчас, я имею в виду...
Set Расслабься, Уршу, я шучу.
Urshu ха-ха-ха, ха-ха-ха.
Set [отцу о своей предстоящей судьбе]
[пламенная речь]
Set Я не хочу умирать, я хочу жить... Вечно! Я хочу жить на земле,
[указывает на поверхность планеты]
Set Там, в землях, что я завоевал... Моё царство!
[кратко]
Set Это должна быть моя награда
Set [встречается с Осирисом на его вечеринке] Мне потребовалось четыре дня, чтобы добраться сюда — три, чтобы выйти из пустыни, и один, чтобы пробиться через эту толпу!
Сфинкс [когда дан ответ на его загадку] О, вот незадача...
Set Скоро я буду править всем миром...
Ra Я заметил башню... впечатляет
Set Я построил её для тебя
Ra [к Сету] Если бы твоя башня была выше или выше, она мешала бы мне и стояла на моём пути.
Set Отведи взгляд от своих парусов... и посмотри на всё, что я сделал... А что если Осирис так и не смог бы.
[смотрит вниз]
Set Я Властвую Над Всем, Что Дышит
[смотрит вниз]
... И Над Всем, На Что Дышат
Ra Ни один не сильнее под солнцем.
Set Все почитают меня. Так же, как я почитал тебя.
Ra Если бы твоя честь была истинной целью, ты бы воздержался от убийства своего брата.
Set Итак, ты видишь, что там происходит. Скажи мне,
[саркастично]
Set Отец, тебе что, всё равно, что произойдёт?
Ra [грустно] С грустью скажу: я забочусь больше, чем ты знаешь или можешь себе представить.
Set Меня ничто не может заполнить
Nephthys Вот почему Ра решил, что у тебя никогда не будет собственных детей
Horus [тёте]
[кратко]
Horus Я думал, ты был величайшим из всех богов
Set [резко] Я — величайший бог из всех
Ra [с покорностью] Это должно было стать твоим последним испытанием. Я хочу, чтобы ты занял моё место... так заканчивается твое испытание, сын мой... нет тяжелее ноши... и в то же время нет большей чести... всё, что ты сделал, может быть прощено
Set [оскорблённо] Ты хочешь, чтобы я сражался с этим зверем... ночь за ночью... пока не умру?
Horus Пока я был слеп в гробнице моего отца, ты переспала с богом, который вырвал мне глаза!
Hathor [указывая на себя] Зачем мне тратить это на того, кто не видит?
Horus [напряжённо] Я Всегда Тебя Уважал
[отбрасывает его назад к колонне]
Horus [нагло] Конечно, Ты Так И Сделал
[отмахивается и продолжает бой]
Set [к племяннику] Ты Хорошо Драться Умеешь
[коварно]
Set Ты Уверен, Что Он Твой
[Осирис]
Set Сын?
Urshu Ты выглядишь великолепно, повелитель.
Set Я знаю.
Сет [запросительно] Тогда почему меня изгнали одного? Чтобы я шел по жгучим пескам... А мой брат играл босиком на берегах Нила? Почему ты сделал Осириса царём?
[теперь настаивая]
Сет И почему ты даровал и оставил ему... моему брату сына? А мне даже малейшего шанса дать жизнь отказал?
Ра [прямо] Это было твоё испытание
Сет [бурчит] Ты не испытывал его?
Ра Я дал Осирису корону Египта... И когда настало время
[жесты]
Ра Он не цеплялся за свою власть... Он отдал её... добровольно... Он прошёл испытание
Сет [прямо] Тогда я ставлю, что я тоже прошёл своё
Ра Ещё нет...
[с раскаянием]
Ра Правда, я не хотел, чтобы у тебя были дети... Это была милость... Потому что я не хотел, чтобы ты так сильно по ним скучал, как скучаю я. Или я хотел избавить тебя от этой тяжести разбитого сердца
Сет [сомнительно] Скучать по ним?
Ра [торжественно] Мне нужно, чтобы ты занял моё место
Сет [поражённо] Здесь?
[оглядывается вокруг с недоверием]
