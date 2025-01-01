Ra[с покорностью]Это должно было стать твоим последним испытанием. Я хочу, чтобы ты занял моё место... так заканчивается твое испытание, сын мой... нет тяжелее ноши... и в то же время нет большей чести... всё, что ты сделал, может быть прощено
Set[оскорблённо]Ты хочешь, чтобы я сражался с этим зверем... ночь за ночью... пока не умру?
HorusПока я был слеп в гробнице моего отца, ты переспала с богом, который вырвал мне глаза!
Hathor[указывая на себя] Зачем мне тратить это на того, кто не видит?