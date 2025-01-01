Sean
Я точно не знаю, что происходит, и что ты там делаешь — это твое дело, но люди говорят. Ты же знаешь это.
Josh
Кто говорит? Просто... скажи мне. Скажи, кто говорит.
Sean
Дина и Энн говорили вчера вечером.
Josh
[смотрит вниз с раздражением]
И что она сказала?
Sean
Не знаю. Ей ничего и говорить не нужно, Энн ее слишком хорошо знает. Энн не дура.
Josh
[начинает нервно ерзать, но всё еще пытается взять верх]
И с кем еще говорит Дина?
Sean
Это не суть. Сейчас я ничего не знаю, понял?
Sean
Я не знаю, что случилось, и знать не хочу, но не могу быть в этом соучастником.
Josh
Ты не соучастник, ты и знать ничего не знаешь.
Sean
Ты не понимаешь, Джош. Ты живешь здесь — значит я прикрываю, вся моя семья прикрывает тебя. Ты не врубаешься, парень? Мы можем всё потерять.
Josh
[голос дрожит]
Ладно.
Sean
Это не замнётся, понял?
Josh
[это задело, теперь избегает смотреть в глаза]
Ладно.
Sean
Делай, что должен, но не погуби нас, понял? Ты представляешь, сколько времени мы на это потратили?