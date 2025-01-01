Меню
Josh Да, это должно быть серьёзно. Если люди вообще начнут думать... Убивать всю семгу только чтобы слушать свой чёртов iPod каждую секунду жизни. И именно это и случится. Люди начнут думать. Они просто обязаны.
Dena К 2048 году океаны будут пусты.
Harmon Да ну, кто так говорит?
Dena Наука.
Harmon Наука... Может, наука ошибается.
Dena Нет. 29% съедобной рыбы исчезли на 90%. Всё больше людей переезжает к побережьям, там больше загрязнения, больше отходов. Ситуация стремительно ухудшается. В итоге всё пойдёт очень быстро. Как только исчезнет морское биоразнообразие — пропадёт всё.
Harmon Ночные дела? Легко.
[первые реплики]
Dena Вау, кажется, это был иволга. Я не знала, что у нас такие есть.
Dena Мы приближаемся к Дакотам.
Josh Что, чёрт возьми, это было? Я думал, ты сказал, что никого здесь не знаешь.
Harmon Я его едва знаю.
Dena Как это — едва знаешь?
Harmon Мы вместе отсидели.
Dena Что? Я думала, ты сказал, что у тебя чистая биография. Какого хрена, когда ты собирался нам это сказать?
Harmon Успокойся, это... это было так давно, что уже не считается. Всё стерто. Закрыто.
Dena Твой друг — это что-то, мистер Эд. Или Хармон? Уже всё смешалось, а мы только час вместе. Ты думаешь, что твоя судимость исчезла? Ты думаешь, что что-то вообще когда-то исчезает? Ты должен врубиться, чувак, и понять, что твоя уголовка не валяется где-то в шкафу. Её не сжигают, ничего уже не исчезает, имей это в виду.
Harmon Просто успокойся, это не так уж и важно.
Dena Это важно, я думаю, всем нам стоит знать, с чем мы имеем дело...
Josh Можешь, пожалуйста, заткнуться?
Dena Ладно.
Sean Я точно не знаю, что происходит, и что ты там делаешь — это твое дело, но люди говорят. Ты же знаешь это.
Josh Кто говорит? Просто... скажи мне. Скажи, кто говорит.
Sean Дина и Энн говорили вчера вечером.
Josh [смотрит вниз с раздражением] И что она сказала?
Sean Не знаю. Ей ничего и говорить не нужно, Энн ее слишком хорошо знает. Энн не дура.
Josh [начинает нервно ерзать, но всё еще пытается взять верх] И с кем еще говорит Дина?
Sean Это не суть. Сейчас я ничего не знаю, понял?
Josh Понял.
Sean Я не знаю, что случилось, и знать не хочу, но не могу быть в этом соучастником.
Josh Ты не соучастник, ты и знать ничего не знаешь.
Sean Ты не понимаешь, Джош. Ты живешь здесь — значит я прикрываю, вся моя семья прикрывает тебя. Ты не врубаешься, парень? Мы можем всё потерять.
Josh [голос дрожит] Ладно.
Sean Это не замнётся, понял?
Josh [это задело, теперь избегает смотреть в глаза] Ладно.
Sean Делай, что должен, но не погуби нас, понял? Ты представляешь, сколько времени мы на это потратили?
Josh Да, я был у неё вчера вечером и, эм... Да, там как бы... как бы... произошёл несчастный случай, эм...
Harmon Ты про Ди? Ты мне говоришь, что Ди больше не в деле? Вот так, она нас бросила?
Josh Да. Да, она бросила.
Harmon Не говори мне ничего. Я не хочу знать.
Josh Да, но, я имею в виду, это был несчастный случай. Я... она...
Harmon Я знаю, знаю, чувак. Просто успокойся, я знаю.
Josh Она бросила случайно. Я не знаю, я думал, может, мы с тобой могли бы куда-нибудь съездить... куда-нибудь тихо, типа посреди никуда или что-то в этом роде, у меня много всего есть, и... я могу заехать за тобой. Могу сейчас заехать, не знаю, где ты.
Harmon Нужно реально потеряться. Нужно реально потеряться и оставаться потерянным.
Josh Ладно.
Harmon Всё.
Josh Да, я понял. Ладно. Ладно.
[Хармон кладёт трубку]
