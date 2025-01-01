Sean Я точно не знаю, что происходит, и что ты там делаешь — это твое дело, но люди говорят. Ты же знаешь это.

Josh Кто говорит? Просто... скажи мне. Скажи, кто говорит.

Sean Дина и Энн говорили вчера вечером.

Josh [смотрит вниз с раздражением] И что она сказала?

Sean Не знаю. Ей ничего и говорить не нужно, Энн ее слишком хорошо знает. Энн не дура.

Josh [начинает нервно ерзать, но всё еще пытается взять верх] И с кем еще говорит Дина?

Sean Это не суть. Сейчас я ничего не знаю, понял?

Sean Я не знаю, что случилось, и знать не хочу, но не могу быть в этом соучастником.

Josh Ты не соучастник, ты и знать ничего не знаешь.

Sean Ты не понимаешь, Джош. Ты живешь здесь — значит я прикрываю, вся моя семья прикрывает тебя. Ты не врубаешься, парень? Мы можем всё потерять.

Sean Это не замнётся, понял?

Josh [это задело, теперь избегает смотреть в глаза] Ладно.