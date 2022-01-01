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Киноафиша Фильмы Звездная карта Звездная карта, 2014: актеры и роли
Maps to the Stars Звездная карта 2014 / США / Канада / Франция / Германия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Звездная карта, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Кроненберг Дэвид Кроненберг David Cronenberg
В ролях
Роберт Паттинсон Роберт Паттинсон Robert Pattinson Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Джулианна Мур Джулианна Мур Julianne Moore Миа Васиковска Миа Васиковска Mia Wasikowska Кэрри Фишер Кэрри Фишер Carrie Fisher Оливия Уильямс Оливия Уильямс Olivia Williams Сара Гадон Сара Гадон Sarah Gadon Нив Уилсон Niamh Wilson
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