Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Звездная карта
Звездная карта, 2014: актеры и роли
Maps to the Stars
Звездная карта
2014 / США / Канада / Франция / Германия
Трейлер
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Звездная карта, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Кроненберг
David Cronenberg
В ролях
Роберт Паттинсон
Robert Pattinson
Джон Кьюсак
John Cusack
Джулианна Мур
Julianne Moore
Миа Васиковска
Mia Wasikowska
Кэрри Фишер
Carrie Fisher
Оливия Уильямс
Olivia Williams
Сара Гадон
Sarah Gadon
Нив Уилсон
Niamh Wilson
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть