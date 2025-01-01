Benjie Weiss Пшёл! Убирайся!

Agatha Weiss Эй, всё нормально. Я пришла загладить вину.

Benjie Weiss Как ты пробрался на съёмочную площадку?

Agatha Weiss Я работаю на одного, кто снимает здесь фильм. Хавана Сегранд?

Benjie Weiss Ты собираешься мне навредить, Агата?

Agatha Weiss Нет, я не собираюсь тебе вредить. Ты мой младший брат.

Benjie Weiss Если ты попробуешь мне навредить, я т##у т##а! Понял?