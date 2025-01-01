Agatha Weiss[Агата читает стихотворение Поля Элюара «Свобода», переведённое с французского]В моём школьном тетрадном листе, на парте и на деревьях, на песке и на снегу я пишу твоё имя. На всей плоти, что говорит «да», на лбу моих друзей, на каждой протянутой руке я пишу твоё имя. Свобода.
Havana Segrand[кричит на Агату]Я тебя с улицы подбираю, деньги даю, чтобы ты на работу опаздывала и у тебя была менструация на моей мебели! Ты правда думаешь, что у Кэрри Фишер и Николь Кидман есть какие-то жуткие мелкие зверюшки, которые на них работают?
Agatha WeissЯ раньше за ним присматривала. Я была самой плохой няней на свете.
Clarice TaggartТы думаешь, что сможешь меня обвести вокруг пальца? Ты меня ненавидишь. Но при этом отчаянно хочешь быть мной? Ты хочешь эту роль, но не получишь её. У тебя даже нет таланта. А у меня был. И я была молодой и сногсшибательной. А ты? Со своей дерьмовой грудью и этой изношенной старой дырой? Это ВОНЯЕТ ХУЖЕ, ЧЕМ Я!
Havana SegrandХватит уже извиняться. Знаешь, может, у нас ничего не выходит. Может, тебе стоит вернуться во Флориду. Вернуться в Канзас, Дороти. Нормально. Но только не сиди так, это меня бесит. Ты воняешь. Ты слышишь меня? Иди домой, помойся.