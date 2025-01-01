Меню
Agatha Weiss [Агата читает стихотворение Поля Элюара «Свобода», переведённое с французского] В моём школьном тетрадном листе, на парте и на деревьях, на песке и на снегу я пишу твоё имя. На всей плоти, что говорит «да», на лбу моих друзей, на каждой протянутой руке я пишу твоё имя. Свобода.
Agatha Weiss На ступенях Смерти я пишу твоё имя — Свобода.
Agatha Weiss Привет, Бенжи.
Benjie Weiss Пшёл! Убирайся!
Agatha Weiss Эй, всё нормально. Я пришла загладить вину.
Benjie Weiss Как ты пробрался на съёмочную площадку?
Agatha Weiss Я работаю на одного, кто снимает здесь фильм. Хавана Сегранд?
Benjie Weiss Ты собираешься мне навредить, Агата?
Agatha Weiss Нет, я не собираюсь тебе вредить. Ты мой младший брат.
Benjie Weiss Если ты попробуешь мне навредить, я т##у т##а! Понял?
Agatha Weiss Мм.
Benjie Weiss Ты голоден? Хочешь буррито на завтрак?
Jerome Fontana Думаю, ты немного сумасшедший.
Agatha Weiss И что?
Havana Segrand [Танцуя] На-на-на-на! На-на-на-на! Эй-эй-эй! Прощай! Пой!
Havana Segrand Не могу поверить, что я только что потратила восемнадцать тысяч долларов!
Dr. Stafford Weiss [дочери] ТЫ СУМАСШЕДШАЯ С#КА!
Agatha Weiss Она сайентолог.
Jerome Fontana Я думал перейти, просто ради карьеры.
Havana Segrand Извини, я чувствовала себя немного... неуклюже. Похоже, я плохая лесб#нка.
Dr. Stafford Weiss Секреты убивают.
Clarice Taggart Ты знаешь, что такое ад? Мир без наркотиков.
Jerome Fontana Откуда ты пришёл?
Agatha Weiss С Юпитера.
Havana Segrand [кричит на Агату] Я тебя с улицы подбираю, деньги даю, чтобы ты на работу опаздывала и у тебя была менструация на моей мебели! Ты правда думаешь, что у Кэрри Фишер и Николь Кидман есть какие-то жуткие мелкие зверюшки, которые на них работают?
Agatha Weiss Откуда ты знаешь Бена Вайса?
Agatha Weiss Я раньше за ним присматривала. Я была самой плохой няней на свете.
Clarice Taggart Ты думаешь, что сможешь меня обвести вокруг пальца? Ты меня ненавидишь. Но при этом отчаянно хочешь быть мной? Ты хочешь эту роль, но не получишь её. У тебя даже нет таланта. А у меня был. И я была молодой и сногсшибательной. А ты? Со своей дерьмовой грудью и этой изношенной старой дырой? Это ВОНЯЕТ ХУЖЕ, ЧЕМ Я!
Dr. Stafford Weiss Производство остановили. Не знаю, будут ли менять актёра.
Christina Weiss Но... это всего лишь маленькая роль.
Dr. Stafford Weiss [крик] БЭНДЖИ! Они говорят, что будут менять Бэнджи! Всё кончено! Закончили!
Christina Weiss Теперь весь мир узнает. Мир узнает, что мы совершили преступления.
[последние строки]
Агата Вайсс Об отсутствии без желания
Бенджи Вайсс Об отсутствии без желания
Агата Вайсс О нагой пустоте.
Бенджи Вайсс О нагой пустоте.
Агата Вайсс На ступенях смерти я пишу твоё имя.
Бенджи Вайсс На ступенях смерти я пишу твоё имя.
Агата Вайсс О вернувшемся здоровье.
Бенджи Вайсс О вернувшемся здоровье.
Агата Вайсс Об оставшейся опасности.
Бенджи Вайсс Об оставшейся опасности.
Агата Вайсс О надежде без памяти я пишу твоё имя.
Бенджи Вайсс О надежде без памяти я пишу твоё имя.
Агата Вайсс И силой слова,
Бенджи Вайсс И силой слова,
Агата Вайсс Я обновляю свою жизнь.
Бенджи Вайсс Я обновляю свою жизнь.
Агата Вайсс Я родилась, чтобы познать тебя и назвать тебя.
Бенджи Вайсс Я родился, чтобы познать тебя и назвать тебя.
Агата Вайсс Свобода.
Бенджи Вайсс Свобода.
Havana Segrand Что с тобой случилось?
Agatha Weiss Я поехала на автобусе.
Havana Segrand Что с машиной?
Agatha Weiss Сломалась.
Havana Segrand Что с тобой было вчера?
Agatha Weiss Я болела.
Havana Segrand Да, я болела всю неделю. Но всё равно вставала в пять утра и работала по 14 часов. А у тебя что за проблема?
Agatha Weiss Похоже, у меня грипп.
Havana Segrand Ты ведёшь себя очень странно. И грязная.
Agatha Weiss Прости.
Havana Segrand Так сложно было просто написать сообщение?
Agatha Weiss Прости.
Havana Segrand Хватит уже извиняться. Знаешь, может, у нас ничего не выходит. Может, тебе стоит вернуться во Флориду. Вернуться в Канзас, Дороти. Нормально. Но только не сиди так, это меня бесит. Ты воняешь. Ты слышишь меня? Иди домой, помойся.
Agatha Weiss Прости.
Agatha Weiss Это было очень смело с твоей стороны — вернуться туда.
Benjie Weiss Я просто соскользнул с его пальца. Казалось, он хотел, чтобы я его взял.
Havana Segrand [Жерому] Ты бы трахнул меня, если бы я попросила? Для исследования?
Havana Segrand У меня грипп. Мне нужны сигареты.
Dr. Stafford Weiss Наша жизнь богата и полна. Мы создали её из пепла того, что ты оставил.
Clarice Taggart Инцест мать-дочь — это такой перебор из восьмидесятых.
Agatha Weiss [пока они принимают смертельную дозу таблеток] Пора начинать.
Benjie Weiss У меня было 13 лет, неплохо.
Agatha Weiss Правда в том, что мои родители — брат и сестра. Никому никогда не говорю об этом!
