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Хотя термин «независимое кино» относится, строго говоря, к продюсированию и источникам финансирования, этим словосочетанием любят обозначать нечто идейно и эстетически «другое», не захваченное – или, по крайней мере, не слишком захватанное – щупальцами мейнстрима. Кинематограф Дэвида Кроненберга в подавляющем большинстве случаев подпадает под оба значения, но «Звездная карта» – явственное исключение из правила: если в производственном…