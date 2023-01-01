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Звездная карта
Награды и номинации фильма Звездная карта
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Звездная карта
2014 / США / Канада / Франция / Германия
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2014
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2015
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
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