Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звездная карта Звездная карта
Киноафиша Фильмы Звездная карта Награды и номинации фильма Звездная карта
Maps to the Stars Звездная карта 2014 / США / Канада / Франция / Германия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Звездная карта

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2014 Каннский кинофестиваль 2014
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Как выглядел роскошный гроб мужа Пахмутовой: вырезан из настоящего дерева
«Очень сложно»: состояние Пахмутовой вызывает переживание у специалистов
Убитая горем Пахмутова бормотала одно и то же у могилы Добронравова: мурашки по коже
Скетчком «Наша Russia» возвращается, правда есть но: зрители будут разочарованы
Кожа да кости: от румяной жены Малахова не осталось и следа из-за болезни ведущего
Тест: королевой, какой страны вы могли бы стать?
«Внук» Баталова женился: невесту оплевали прямо в свадебном платье
Пахмутову окончательно добили: Садальский спровоцировал скандал после поминок
Деньги будут литься рекой: в 2024 году этот знак зодиака станет самым счастливым
Басков и рядом не стоял: голос этого российского певца во всем мире считают золотым
Условия не сахар: вот в какой комнате жил Куравлев перед смертью
Не оправилась после потери: как теперь живет вдова Бодрова
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше