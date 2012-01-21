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Постер фильма Конец любви
6.2
Конец любви - Трейлер 1
Киноафиша Фильмы Конец любви
6.2

Конец любви

, 2012
The End of Love
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Конец любви
6.2
Конец любви - Трейлер 1
Конец любви  Трейлер 1

О фильме

Главный герой пытается воспитывать двухлетнего сына после смерти своей жены.

В ролях

Смит Кэмпбелл
Майкл Сера
Майкл Сера
Michael
Джоселин Донахью
Джоселин Донахью
Jocelin
Мими Мосс
Диана Пеня
Обри Плаза
Обри Плаза
Aubrey
Джейсон Риттер
Джейсон Риттер
Jason
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Amanda
Марк Веббер
Марк Веббер
Mark
Алиа Шокат
Алиа Шокат
Alia Shawkat
Шаннин Соссамон
Шаннин Соссамон
Lydia
Isaac Love
Isaac
Режиссер Марк Веббер
Сценарист Марк Веббер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 21 января 2012
Дата выхода
21 января 2012 Россия 16+
21 января 2012 Казахстан
21 января 2012 Украина
Сборы в мире $9 342
Производство Poor Rich Kids
Другие названия
The End of Love, Armastuse lõpp, Koniec miłości, Meilės pabaiga, O Fim do Amor, Tình Yêu Khép Lại, Кінець коханню, Конец любви, パパ、アイ・ラブ・ユー, 愛在隔離心動時

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Конец любви - Трейлер 1
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Конец любви - Трейлер 2
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