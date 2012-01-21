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6.2
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Конец любви
6.2
Конец любви
, 2012
The End of Love
США / драма / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
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Цитаты
Места съёмок
6.2
Конец любви
Трейлер 1
Трейлер 1
О фильме
Главный герой пытается воспитывать двухлетнего сына после смерти своей жены.
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В ролях
Смит Кэмпбелл
Майкл Сера
Michael
Джоселин Донахью
Jocelin
Мими Мосс
Диана Пеня
Обри Плаза
Aubrey
Джейсон Риттер
Jason
Аманда Сайфрид
Amanda
Марк Веббер
Mark
Алиа Шокат
Alia Shawkat
Шаннин Соссамон
Lydia
Isaac Love
Isaac
Режиссер
Марк Веббер
Сценарист
Марк Веббер
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
21 января 2012
Дата выхода
21 января 2012
Россия
16+
21 января 2012
Казахстан
21 января 2012
Украина
Сборы в мире
$9 342
Производство
Poor Rich Kids
Другие названия
The End of Love, Armastuse lõpp, Koniec miłości, Meilės pabaiga, O Fim do Amor, Tình Yêu Khép Lại, Кінець коханню, Конец любви, パパ、アイ・ラブ・ユー, 愛在隔離心動時
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Рейтинг фильма
6.2
Оцените
12
голосов
5.9
IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Конец любви
Трейлер 1
0
0
Конец любви
Трейлер 2
0
0
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Кадры из фильма
Цитаты
Mark
Айзек... Айзек, ты весь текст рвёшь.
Isaac
Да.
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