OperaHD: Дон Паскуале, 2018

Совместная постановка с Королевской оперой Ковент-Гарден, Лондон. «Да, я слегка немолод, но прекрасно сохранился, а силы и бодрости у меня хоть отбавляй», — «Дон Паскуале», действие I, сцена III. «Тот, кто женится в старости, совсем выжил из ума». Так кончается опера «Дон Паскуале»: это ироническое изречение мудро подытоживает злоключения главного героя, богатого старого холостяка, решившегося жениться и обманутого своим племянником Эрнесто и его юной невестой Нориной. Премьера оперы состоялась в Париже в 1843 году, на стыке нескольких эпох. «Дон Паскуале», сложное и многогранное произведение, представляет собой апофеоз оперы-буффа. В Парижской опере она исполняется впервые, а постановкой руководит итальянский режиссер Дамиано Микьелетто, который откроет нам искренность и драматическую глубину этой на первой взгляд легкомысленной комедии. Заглавную партию исполняет бас Микеле Пертузи, вместе с ним поет Лоуренс Браунли, чей «великолепный и выразительный голос» «идеально подходит» для исполнения великих опер Доницетти («NPR Music»). Надин Сьерра, лауреатка премии Ричарда Такера 2017 года, исполнит партию хитроумной и кокетливой Норины. Комическая опера в трех действиях (1843). Трансляция проедет на французском и итальянском языках с английскими субтитрами. Показы в записи: французский, итальянский языки, русские субтитры.