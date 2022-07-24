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ONP: Платея
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Opéra national de Paris: Platée

ONP: Платея, 2022

2022 / Франция
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Факты О фильме

Постановка Opéra national de Paris (Париж, Франция).

«Нимфа, владычица болотного царства» или «нелепая наяда»? Кто же это странное создание Рамо, поющее контртенором и попирающее все оперные каноны? Уродливая и самоуверенная болотная нимфа Платея становится жертвой проделки богов, которые внушают ей, что её полюбил Юпитер. Опера Жана-Филиппа Рамо была сочинена по случаю свадьбы дофина Людовика Фердинанда, сына Людовика XV, с инфантой Марией Терезией Испанской, не отличавшейся красотой, и каждая страница этой партитуры пронизана иронией. Этот жестокий, но в то же время трогательный фарс возвращается на сцену Парижской оперы в искромётной постановке Лорана Пелли.

Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Режиссер
Лоран Пелли
В ролях
Матиас Видаль
Лоуренс Браунли
Науэль ди Пьерро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ONP: Платея 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 7 Атриум
15:00
Полное расписание и билеты
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«ONP: Платея» в кинотеатрах

вс 24 пт 29 вс 7
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