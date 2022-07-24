ONP: Платея, 2022

«Нимфа, владычица болотного царства» или «нелепая наяда»? Кто же это странное создание Рамо, поющее контртенором и попирающее все оперные каноны? Уродливая и самоуверенная болотная нимфа Платея становится жертвой проделки богов, которые внушают ей, что её полюбил Юпитер. Опера Жана-Филиппа Рамо была сочинена по случаю свадьбы дофина Людовика Фердинанда, сына Людовика XV, с инфантой Марией Терезией Испанской, не отличавшейся красотой, и каждая страница этой партитуры пронизана иронией. Этот жестокий, но в то же время трогательный фарс возвращается на сцену Парижской оперы в искромётной постановке Лорана Пелли.