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TheatreHD: Русалка
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Rusalka

TheatreHD: Русалка, 2017

2017 / США
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О фильме

Велика сила оперы: благодаря этому нежному сочинению чешского романтика Дворжака весь мир знает волшебную сказку восточных славян — проливает слезы над несчастной любовью дочери Водяного к ветреному Принцу и знает, кто такая Баба-яга (здесь эта старая колдунья, по-чешски — Ежибаба, помогает Русалке обрести человеческую душу в обмен на голос). Премьерную постановку готовит классик американской оперной режиссуры Мэри Циммерман. Русалкой же будет изумительная латвийская певица Кристина Ополайс, подлинная интернациональная дива, для которой роль сказочной прелестницы стала почти визитной карточкой. Партнеры Ополайс участвуют в нескольких постановках сезона: «Водяной» Эрик Оуэнс был трубадуром в «Любви издалека», «Баба-яга» Джейми Бартон — Фененой в «Набукко». Ну а Принца сыграет тенор из Монтаны Брэндон Йованович, обладатель абсолютно голливудской внешности — что и позволило именно ему появиться в фильме «Квант милосердия» (Quantum of Solace, 2008), в сцене, где члены зловещей Организации собираются на опере «Тоска».

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Продолжительность 3 часа 40 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Мэри Циммерман
В ролях
Кристина Ополайс
Катарина Далайман
Джейми Бартон
Брэндон Йованович
Эрик Оуэнс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Русалка 1 постер
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