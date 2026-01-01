Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Свист» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Каприччио
1 постер
Киноафиша Фильмы Каприччио

Каприччио

Capriccio 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Последняя опера Рихарда Штрауса была впервые представлена публике в Мюнхене 28-го октября 1942-го года.

История этого шедевра-завещания Штрауса, в первом приближении посвященного, казалось бы, борьбе музыки со словом в опере,уходит во времена соперничества Антонио Сальери, следовавшего итальянской оперной традиции, и В.А. Моцарта, последовательного сторонника немецкого зингшпиля.

Выше всяких похвал безусловная звезда мировой оперной сцены Рене Флеминг в партии Графини, которой дается не только сарказм в адрес итальянской оперы, но и драматически убедительные слова о Театре: «Сцена открывает нам тайну действительности. Как в зеркале колдовства мы видим нас самих. Театр - это захватывающий символ жизни». Кроме того, партия Графини как будто специально написана для Рене Флеминг с учетом наиболее ярких технических особенностей ее вокального дарования. Не менее убедительно выглядит салонный денди Бо Скоухус в партии Графа, а Ангелика Кирхшлагер демонстрирует все признаки, которыми ее героиня, знаменитая актриса, должна обладать. Михаэль Шаде в роли Фламана возвышен и трогательно предан Большой Музыке.

Страна Австрия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2013
Производство Wiener Staatsoper
Другие названия
Capriccio
Режиссер
Марко Артуро Марелли
В ролях
Рене Флеминг
Бо Скоухус
Майкл Шод
Маркус Айхе
Курт Ридль
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Каприччио
TheatreHD: Кавалер розы 7.9
TheatreHD: Кавалер розы (2017)
Лукреция Борджиа 8.1
Лукреция Борджиа (2014)
Веселая вдова 7.9
Веселая вдова (2014)
Армида 7.2
Армида (2010)

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше