Последняя опера Рихарда Штрауса была впервые представлена публике в Мюнхене 28-го октября 1942-го года.

История этого шедевра-завещания Штрауса, в первом приближении посвященного, казалось бы, борьбе музыки со словом в опере,уходит во времена соперничества Антонио Сальери, следовавшего итальянской оперной традиции, и В.А. Моцарта, последовательного сторонника немецкого зингшпиля.

Выше всяких похвал безусловная звезда мировой оперной сцены Рене Флеминг в партии Графини, которой дается не только сарказм в адрес итальянской оперы, но и драматически убедительные слова о Театре: «Сцена открывает нам тайну действительности. Как в зеркале колдовства мы видим нас самих. Театр - это захватывающий символ жизни». Кроме того, партия Графини как будто специально написана для Рене Флеминг с учетом наиболее ярких технических особенностей ее вокального дарования. Не менее убедительно выглядит салонный денди Бо Скоухус в партии Графа, а Ангелика Кирхшлагер демонстрирует все признаки, которыми ее героиня, знаменитая актриса, должна обладать. Михаэль Шаде в роли Фламана возвышен и трогательно предан Большой Музыке.