Лукреция Борджиа, 2014

В основу либретто Феличе Романи, сотрудничавшего помимо Доницетти с Беллини, Россини и Верди, положена одноименная романтическая драма Виктора Гюгю. «Лукреция Борджиа» была написана Гаэтано Доницетти всего за полтора месяца и представлена публике в театре «Ла Скала» 26 декабря 1833 года. Миланская публика довольно критически оценила премьеру сочинения, вызвавшего немало нареканий. Однако, в самом скором времени опера приобрела небывалую популярность. В России «Лукреция Борджиа» была впервые представлена силами итальянской антрепризы на одесской сцене в 1843 году, а в 1847 – русской труппой в Большом театре Москвы. Самой известной для России цитатой из оперы стал гимн народовольцев на стихи Николая Некрасова и мелодию финального ансамбля пролога. Спустя 170 лет после создания опера превратилась в легенду – ни одна звезда мировой оперной сцены не может пройти мимо партии Лукреции, позволяющей воплотить самые смелые вокально-драматические амбиции и утвердить себя в статусе звезды раз и навсегда

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