Dominic Toretto[вспоминая время, проведённое с Брайаном]Раньше я говорил, что живу жизнью четверть мили за раз, и, думаю, именно поэтому мы были братьями — потому что ты жил так же. Где бы ты ни был, хоть в четверти мили, хоть на другом конце света, ты всегда будешь со мной. И ты всегда будешь моим братом.
KaraСлава богу, что ты пришёл. Эти вечеринки меня убивают от скуки.
[обращение к врачу и медсестре]
Deckard ShawПрисмотрите за моим братом. Если с ним что-то случится — я вернусь за вами!
Dominic TorettoГоворят, что открытая дорога помогает понять, откуда ты и куда идёшь.
Декард ШоуГоворят, если хочешь заглянуть в будущее, просто посмотри назад. Раньше я думал, что это чепуха. Теперь понимаю... прошлое не догнать. Когда мы были детьми, ты заводил драки с самыми крутыми уродами во дворе. Но именно мне приходилось вмешиваться и заканчивать их. Ты воровал в магазине на углу, а я получал по спине от старика. Я надеялся, что ты перерастёшь это, что игра в гангстера сделает тебя сильнее, умнее, лучше. Но глубоко внутри я всегда знал, что ты окажешься таким, несмотря ни на что из того, чему я тебя учил. Но ты — моя плоть и кровь. Так что ты остаёшься моим крестом. Отдыхай теперь, младший брат, пока я свожу с тобой счёты в последний раз.
HobbsЯ тебя знаю, Дом, поэтому сейчас отвечу тебе по-братски. Делай всё, что должен. Когда найдёшь этого убл#дка, сделай мне одно одолжение.