[последние слова]
Dominic Toretto [вспоминая время, проведённое с Брайаном] Раньше я говорил, что живу жизнью четверть мили за раз, и, думаю, именно поэтому мы были братьями — потому что ты жил так же. Где бы ты ни был, хоть в четверти мили, хоть на другом конце света, ты всегда будешь со мной. И ты всегда будешь моим братом.
Dominic Toretto У меня нет друзей, у меня есть семья.
Brian O'Conner [Доменнику Торетто] Думал, сможешь уйти, не попрощавшись?
Dominic Toretto Последний заезд.
Letty Почему ты не сказал мне, что мы женаты?
Dominic Toretto Нельзя просто так сказать кому-то, что он тебя любит.
Brian O'Conner [Сцена у башен Эйтихад] Машины не летают, Дом, машины не летают!
Dominic Toretto Ну-ка скажи нам, где это устройство?
Ramsey Я отправила его другу. В Абу-Даби.
Brian O'Conner Это было слишком просто. Другая команда хотела тебя замучить, чтобы выведать эту информацию.
Ramsey Я им не доверяла. А вам доверяю.
Letty [Летти фыркает] А почему нам-то доверять? Ты нас толком и не знаешь.
Ramsey Я знаю достаточно.
[смотрит на Брайана]
Ramsey Бывший коп. Военный, что-то в этом роде. То, как ты прикончил тех парней, говорит о тренировке.
[смотрит на Теджа]
Ramsey Технарь, естественно, обижен на хакерскую ремарку.
[смотрит на Дома и Летти]
Ramsey Альфа. Мисс Альфа.
[смотрит на Романа]
Ramsey Шутник.
Roman Неа.
[встаёт и улыбается]
Roman Двойная альфа. Мужская конфетка. Понял, о чём я?
Tej [все смеются] Эй, садись, сладкий зад.
Roman [Роман перестаёт улыбаться и садится] Здесь реально неуважение.
Letty Ты привела подкрепление?
Hobbs Женщина, я и есть подкрепление.
Dominic Toretto На этот раз дело не только в скорости.
[Дом и Брайан заходят в частный сейф иорданского принца и видят W Motors Lykan HyperSport]
Brian O'Conner Ты понимаешь, что это такое? Lykan HyperSport. 3,4 миллиона долларов, разгон до сотни меньше чем за 3 секунды. Всего семь таких в мире, а этот парень держит его запертым в сейфе.
Dominic Toretto Нет ничего грустнее, чем запереть зверя в клетке.
Brian O'Conner А теперь мне реально хочется влепить ему по морде.
Deckard Shaw [по телефону Доминику Торетто, находясь в Токио] Доминик Торетто. Ты меня не знаешь, но скоро узнаешь.
Letty Ты поверишь, что я уложила его своей харизмой?
Kara Ты не такая уж и харизматичная, с#к#а.
Dominic Toretto В уличных драках... улица всегда побеждает.
Roman [на похоронах Хана] Пообещай мне кое-что, Брайан. Я не хочу больше ходить ни на одни похороны.
Brian O'Conner Еще только на одни.
[видит проезжающую машину Декарда Шоу]
Brian O'Conner Его.
Deckard Shaw Враг моего врага — мой друг.
Dominic Toretto У меня нет друзей. У меня есть семья.
Deckard Shaw Ну, у меня много друзей.
Roman Я вернулся, сук##!
Safar Ты проехал на машине через два здания.
Brian O'Conner На самом деле, я думаю, что через три.
Safar Ой, прости. Два здания — оскорбление. Три здания — честь.
Mia [Берёт телефон] Брайан, ты в порядке?
Brian O'Conner Миа, послушай меня. Скоро что-то случится. И если ты не услышишь обо мне в течение 24 часов, тебе нужно взять Джека и уехать. Понимаешь? Ты понимаешь, что я говорю?
Mia Слушай, я не могу так, Брайан. Не могу. У нас будет ещё один ребёнок. Девочка.
Brian O'Conner [смеётся от счастья]
Mia И ей нужен отец, так что ты должен закончить то, что начал, и вернуться к ней. Ты должен вернуться к нам. Прости, что не сказал раньше, я боялся, что тебе не понравится семейная жизнь.
Brian O'Conner Знаешь, лучшее решение, которое я когда-либо принимал, — это зайти в тот магазин и купить первый бутерброд.
Mia [смеётся] Это был такой ужасный бутерброд.
Brian O'Conner [смеётся] Знаю, я много таких съел.
[вздыхает]
Brian O'Conner Я люблю тебя, Миа.
Mia Не говори так.
Brian O'Conner Почему?
Mia Как ты это сказал... словно прощание, скажи что-нибудь другое.
Brian O'Conner Ладно, поцелуй Джека за меня.
Mia Обязательно.
[Вешает трубку]
Mia Я люблю тебя, Брайан.
Brian O'Conner [Вешает трубку] Я люблю тебя, Миа.
[Хоббс идет к своему кабинету и замечает, как Шоу работает за компьютером. Он откашливается, чтобы привлечь внимание Шоу.]
Hobbs Ты точно не айтишник.
Deckard Shaw Секундочку...
Hobbs Ты только что нажил себе танец с чёртом, парень. Ты арестован.
Deckard Shaw Как я и сказал: я пришёл за командой, которая покалечила моего брата.
Hobbs Не было никакой команды. Был один человек... и он стоит прямо перед тобой.
[Шоу вынимает флешку.]
Deckard Shaw Дама была права. Ты ужасный лжец.
Roman [после того, как Тедж прыгнул с парашютом на своей машине] Ненавижу тебя, Тедж!
Letty [после приземления на дорогу после прыжка из самолёта] Приземление, детка!
[Торетто выходит из машины, направляя дробовик на Шоу]
Доминик Торетто Думал, это будет уличная драка?
[Направляет дробовик вверх и стреляет, потом убирает его]
Доминик Торетто Чёрт побери, именно так и есть.
Letty Зачем мы здесь?
Dominic Toretto Вот ради этого.
[Указывает на мероприятие Гонки войны прямо впереди]
Dominic Toretto Гонки войны.
Letty Раньше мы сюда приходили?
Dominic Toretto Приходили? Мы это и придумали.
[В глубокой изоляторе ЦРУ Хоббс и его люди проводят Шоу по коридору, на стенах которого направлены пушки на Шоу]
Декард Шоу Ты уверен, что взял достаточно подкрепления?
Хоббс Они не для меня. Это защита для тебя от того, что я вырублю тебя нах#й.
[Хоббс затем ведёт Шоу в его камеру]
Декард Шоу Ты же понимаешь, что эта камера меня не удержит.
Хоббс После того как ты пророешь 11 метров бетона и стали, с другой стороны тебя ждут мой кулак и мешок для трупа. Так что лучше начни копать.
Deckard Shaw Никогда не лезь в дела семьи мужчины.
Dominic Toretto Я твоему брату то же самое говорил.
Brian O'Conner [Доменико Торетто] Эй, думал, сможешь уйти, не попрощавшись?
Dominic Toretto Я всегда говорил, что живу на четверть мили за раз. Думаю, именно поэтому мы были как братья — потому что ты тоже так жил.
Brian O'Conner [из «Форсаж»]
Brian O'Conner [Дому] Это твоя машина.
Dominic Toretto [из «Форсаж»]
Dominic Toretto [Брайану] Моя машина?
Hobbs [из «Форсаж 6»] Это официально. Вы все свободны.
Dominic Toretto [из «Форсаж 5»]
Dominic Toretto [Брайану] Дом, милый дом.
Tej [из «Двойной форсаж»]
Tej [Тею] Как дела, братан?
Brian O'Conner [из «Двойной форсаж»]
Brian O'Conner [Тею] Спасибо за приглашение.
Mia [из «Форсаж»]
Mia [Брайану] Хочешь прокатиться?
Dominic Toretto Неважно, где ты — в квартале отсюда или на другом конце света.
Dominic Toretto [из «Форсаж 5»] Самое главное в жизни — это люди в этой комнате, здесь и сейчас. За мою семью. Вы всегда будете со мной. И вы всегда будете моими братьями.
Sean Boswell Если ты найдёшь того, кто это сделал с Ханом, что ты будешь делать?
Dominic Toretto [держит кулон на шее] Слов для этого ещё не придумали.
Hobbs Папа должен идти на работу.
Kara Слава богу, что ты пришёл. Эти вечеринки меня убивают от скуки.
Deckard Shaw [первые слова, обращение к коматозному Оуэну Шоу] Говорят, если хочешь заглянуть в будущее — просто оглянись назад. Раньше я думал, что это фигня. А теперь понимаю — от прошлого не убежишь. Когда мы были детьми, ты затевал драки с самыми жёсткими ребятами во дворе, а я был тем, кто вмешивался и заканчивал их. Отдыхай теперь, младший брат, хочу свести с тобой счёты в последний раз.
[обращение к врачу и медсестре]
Deckard Shaw Присмотрите за моим братом. Если с ним что-то случится — я вернусь за вами!
Letty Я всё помню.
Dominic Toretto Давно пора.
Hobbs Ты только что подписал себе танец с дьяволом, парень. Ты арестован!
[Торетто идёт перед больничной койкой Хоббса]
Dominic Toretto Ты рискуешь жизнью и здоровьем, чтобы спасти свободный мир, а что в ответ? Желе и отстойное шоу из 70-х.
[Хоббс смотрит повтор сериала «Невероятный Халк»]
Roman [после того, как Тедж выбрасывает свою машину из самолёта] Ненавижу тебя, Тедж!
Mia Привет. Ты в порядке?
Brian O'Conner Да. Этот парень просто не сдаётся.
Mia Вот почему Дом нуждается в тебе. Вы с ним должны найти этого парня и остановить его, пока он не навредил нашей семье ещё больше.
Brian O'Conner Я просто... Я столько всего напортачил. Я не смогу жить с собой, если и тут облажаюсь.
Mia Ты не облажаешься. Я верю в тебя. Верю в нас. Вот что важно. Я люблю тебя, Брайан.
[целует Брайана]
Brian O'Conner Люблю тебя, детка.
Mia Просто пообещай мне. После этого всё кончено. Ни одной работы, ни одного врага. Возвращайся к нам.
Brian O'Conner Я тебя не подведу, Миа.
Mia Я знаю.
Ramsey Жизнь — это двоичный код: нули и единицы. Есть всего две вещи, которые держат такую группу, как эта, вместе: страх или верность — а я не вижу ни капли страха среди вас.
Roman [в воздухе за машиной, в которой находятся Тедж, Роман и Рамзи, летит вооружённый беспилотник] Сначала танк, потом самолёт, теперь у нас корабль с космоса?
Tej Это не корабль, это дрон.
Roman Ах, дрон? Теперь ты будешь умно всё объяснять, будто уже знаешь, что к чему?
Tej Заткнись и веди машину!
Dominic Toretto Пора выпустить зверя на свободу!
Roman Сначала танк, потом самолёт... Теперь у нас космический корабль?
Tej Это не космический корабль, это дрон!
Roman О, это дрон? И теперь ты будешь всё разжёвывать и умничать... Как будто уже знаешь, что, чёрт возьми, происходит?
Tej Заткнись и веди машину!
[Декард Шоу кладёт гранату в руки охранника]
Deckard Shaw Держи это.
[Он толкает мужчину и уходит, пока граната взрывается]
Tej Сначала Хан. А теперь Хоббс — и то в больнице.
Brian O'Conner [наблюдает, как Декард Шоу ест] Надеюсь, ты наслаждаешься своим последним приёмом пищи.
Deckard Shaw Вот и всё? Всего лишь дюжина ребят?
Sheppard Думаю, тебе покажется, что этого более чем достаточно.
Dominic Toretto [подходит к Шоу] Я готов встретить своего создателя. А ты?
Deckard Shaw Чего ты ожидал, Торетто? Застать меня врасплох? Чтобы я стоял здесь с белым флагом? Слышал поговорку: «Враг моего врага — мой друг»?
Dominic Toretto У меня нет друзей. У меня есть семья.
Deckard Shaw А у меня много друзей.
Samantha Hobbs Ты Доминик Торетто, да? Мой папа говорил, что как-то раз ты ему зад дал.
Hobbs Девица, следи за языком.
Dominic Toretto Твой папаша на сильных обезболивающих. Я могу понять, если у него память немного подводит.
Letty Давай, Дом, куда ты меня везёшь?
Dominic Toretto Говорят, что открытая дорога помогает понять, откуда ты и куда идёшь.
Декард Шоу Говорят, если хочешь заглянуть в будущее, просто посмотри назад. Раньше я думал, что это чепуха. Теперь понимаю... прошлое не догнать. Когда мы были детьми, ты заводил драки с самыми крутыми уродами во дворе. Но именно мне приходилось вмешиваться и заканчивать их. Ты воровал в магазине на углу, а я получал по спине от старика. Я надеялся, что ты перерастёшь это, что игра в гангстера сделает тебя сильнее, умнее, лучше. Но глубоко внутри я всегда знал, что ты окажешься таким, несмотря ни на что из того, чему я тебя учил. Но ты — моя плоть и кровь. Так что ты остаёшься моим крестом. Отдыхай теперь, младший брат, пока я свожу с тобой счёты в последний раз.
Hobbs Я тебя знаю, Дом, поэтому сейчас отвечу тебе по-братски. Делай всё, что должен. Когда найдёшь этого убл#дка, сделай мне одно одолжение.
Dominic Toretto Какое?
Hobbs Не промахнись.
[перед тем, как прикрепить гранаты к шасси вертолёта, пока Доминик поднимает свою машину в воздух]
Dominic Toretto Не промахнись.
Roman [про вечеринку у принца] Говорят, тут каждый день так тусуются. Пожалуй, перееду сюда. Думаю, я начну новую культуру — Бляраб, знаешь, как черный араб.
Letty Ты привела подкрепление?
Hobbs Женщина... Я и есть подкрепление.
Letty Ну конечно.
Ramsey Кто это?
Letty Это Хоббс.
Dominic Toretto [На похоронах Хана, стоя перед его гробом] Говорят, жить в сердцах тех, кого мы оставляем, значит не умирать. Но он положил тебя в эту могилу, так что теперь я сделаю то же с ним.
Dominic Toretto Война идёт к нам, хотим мы того или нет. Если война придёт, мы встретим её там, где знаем каждый уголок.
Tej Похоже, у меня на этот счёт есть план.
Tej Это будет кабель CAT 5 со скоростью 350 мегагерц. Наверное, там с десяток таких, но этот — скрученная пара с плёночным покрытием.
Letty На нормальном языке, Тедж.
Tej Оранжевый провод.
Merc Tech Мы потеряли Божественный глаз.
Jakande ЧТО?! Бл#дь!
