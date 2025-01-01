[В глубокой изоляторе ЦРУ Хоббс и его люди проводят Шоу по коридору, на стенах которого направлены пушки на Шоу]

Декард Шоу Ты уверен, что взял достаточно подкрепления?

Хоббс Они не для меня. Это защита для тебя от того, что я вырублю тебя нах#й.

[Хоббс затем ведёт Шоу в его камеру]

Декард Шоу Ты же понимаешь, что эта камера меня не удержит.