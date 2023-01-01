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Семейка вампиров 3 Семейка вампиров 3
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Die Vampirschwestern 3 - Reise nach Transsilvanien

Семейка вампиров 3, 2016

2016 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Радости Дакарии и Сильвании нет предела — в семье Тепешей родился полувампир Франц. Но счастье омрачает весть о том, что злобной королеве вампиров Антаназии понадобился наследник, причём выбор ее пал на маленького Франца. После того, как слугам королевы удаётся его похитить, Дака без промедления отправляется в Трансильванию, чтобы спасти брата, но тоже оказывается в плену. Последняя надежда Даки и Франца — Сильвания, которая обращается за помощью к заядлому охотнику на вампиров, Дирку ван Комбасту.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Режиссер
Тим Трахте
Тим Трахте
В ролях
Марта Мартин
Кристиана Пауль
Кристиана Пауль
Стипе Эрцег
Лаура Антония Роге
Михаэль Кесслер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Семейка вампиров 3 2 постера
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Семейка вампиров 3 смотреть онлайн

Семейка вампиров 3
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Кадры из фильма Все кадры
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