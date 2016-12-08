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Постер фильма Семейка вампиров 3
5.3
Киноафиша Фильмы Семейка вампиров 3
5.3

Семейка вампиров 3

, 2016
Die Vampirschwestern 3 - Reise nach Transsilvanien
Германия / приключения, семейный / 18+
Постер фильма Семейка вампиров 3
5.3

О фильме

Радости Дакарии и Сильвании нет предела — в семье Тепешей родился полувампир Франц. Но счастье омрачает весть о том, что злобной королеве вампиров Антаназии понадобился наследник, причём выбор ее пал на маленького Франца. После того, как слугам королевы удаётся его похитить, Дака без промедления отправляется в Трансильванию, чтобы спасти брата, но тоже оказывается в плену. Последняя надежда Даки и Франца — Сильвания, которая обращается за помощью к заядлому охотнику на вампиров, Дирку ван Комбасту.

В ролях

Марта Мартин
Silvania Tepes
Кристиана Пауль
Кристиана Пауль
Elvira Tepes
Стипе Эрцег
Mihai Tepes
Лаура Антония Роге
Dakaria Tepes
Михаэль Кесслер
Dirk van Kombast
Яна Палласке
Яна Палласке
Antanasia
Senji Fütterer
Franz Tepes
Йонас Холденриедер
Йонас Холденриедер
Ludo
Джэйми Бик
Джэйми Бик
Helene Steinbrück
Йеремиас Мейер
Jacob
Режиссер Тим Трахте
Сценарист Sigrun De Pascalis, Franziska Gehm, Урсула Грубер
Композитор Гельмут Церлетт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 8 декабря 2016
Дата выхода
8 декабря 2016 Германия 0
Сборы в мире $5 894 544
Производство Claussen + Putz Filmproduktion
Другие названия
Die Vampirschwestern 3 - Reise nach Transsilvanien, Vampire Sisters 3: Journey to Transylvania, As Irmãs Vampiras 3 - Viagem para a Transilvânia, De Vampierzusjes 3 - Reis naar Transsylvanië, Las hermanas vampiras: Viaje a Transilvania, Las hermanas vampiro 3, Siostry wampirki 3, Sorelle vampiro 3 - Ritorno in Transilvania, Vampirschwestern 3 - Reise nach Transsilvanien

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 27 февраля 2023

Отзывы о фильме

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