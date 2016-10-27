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Вольфганг Гроос
Вольфганг Гроос
Wolfgang Groos
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Вольфганг Гроос
Wolfgang Groos
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Дата рождения
22 апреля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Актер
Биография Вольфганга Грооса
Родился 22 апреля 1968 года. Германия.
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Фильмография Вольфганга Грооса
Нянька на Рождество
комедия
2018, Австрия / Германия
6.0
Мой друг робот
детский, приключения
2016, Германия / Бельгия
4.0
Системная ошибка — когда Инге танцует
комедия, мелодрама, мюзикл
2013, Германия
6.0
Семейка вампиров
приключения, фэнтези, драма, семейный, комедия
2012, Германия
6.0
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27 октября 2016 15:40
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