[Русский акцент]

Я выросла в религиозной коммуне. Мой отец говорил, что сжигает нас, когда мы плохо себя ведём. Однажды моя мама — он расплавил ей лицо чайником. После того, как она вернулась из больницы, она приготовила запеканку с этими грибами и отравила его. Мёртв. Она попала в тюрьму. Мне было тринадцать, когда мои приёмные родители впервые использовали меня на секс-оргии.