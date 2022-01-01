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Кэти Финдлей
Кэти Финдлей
Katie Findlay
О персоне
Фильмография
Кэти Финдлей
Katie Findlay
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Дата рождения
28 августа 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Уинсор, Онтарио, Канада
Рост
175 см
Биография Кэти Финдлей
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Фильмография Кэти Финдлей
Хочу. Не могу
комедия
2014, США
5.0
Философы: Урок выживания
триллер, фантастика, фэнтези
2013, США
6.0
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