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Философы: Урок выживания
Отзывы о фильме «Философы: Урок выживания»
The Philosophers
Философы: Урок выживания
2013 / США
Трейлер
6.2
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 5.6
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Тут будет о чем по спорить, ребятки✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 10/10/2013 - 13:35:39):
Ну тут не сколько зрелище, сколько поднятые вопросы интересны, наверное. Философия, так редко кстати стали к ней обращаться, все сползаем на бытовуху. Надо смотреть даже если не хочется!!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Идея, кстати, интересная и бюджетная: представить апокалипсис, только представить, а не бомбить весь мир, тратиться на спецуху и т.д. Герои предлагают нам три варианта выживания и все в бункере (3 раунда). В принципе занимательно, карточки с профессиями прикольно придумали, вообще на игру похоже,местами на театральную постановку, есть даже какой то азарт. Но непреодолимо отдавало дешевкой, еще в трейлере, не пойму в чем дело, но фильму не хватило высокого уровня, ну как сериалу например. Было и пару шуток по поводу геев, кому с кем спать и вообще секс всему голова :) Сама философия фильма, к которой пришли герои, прекрасна - главное ни сколько жить, а как... Думаю это тот случай, когда кому то фильм покажется шедевром, а кому то полным отстоем.
5,5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
"На практике, в пионер лагере. Инструкция для вожатых. Дети с 12 до 14 лет."
Так можно охарактеризовать все идеи, и все все все вопросы в этом шедевре.
Ну может кроме одного вопроса, сколько геев можно взять с собой в бункер, что бы оставался шанс продолжить род человеческий ✊ .? Ответ: в принципе из 10 человек, 5 девушек и 5 геев.
Вот собственно такие вопросы поднимает, учитель философии, по совместительству психопат, бисексуал, наркоман и Гитлер. Что хотел тренер, так и осталось для меня загадкой. То ли всех перебить, то ли всех перетрахать, не понятно. А фантасмагорический финальный этюд, вобще лежит за рамками реальности, по уровню своей нелепости и убогости. Нечто подобное происходит в игре "Мафия", только здесь еще приплели , за не имением хоть чего то яркого, ядерные взрывы. Они все время взрываются, взрываются и взрываются. Мне кажется изначально режиссер хотел снять кино про ядерные взрывы, но потом он вмазался и понял что не хватает любви, так получился фильм Философы.
Показаться этот фильм "хорошим", может только 13 летней одинокой обезьяне. 1\10
❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 10/10/2013 - 13:35:39):
вы были чертовски правы✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (IR, 14/10/2013 - 09:52:00):
Ну да, его надо принудительно показывать в поликлиниках✊
2 апреля 2015, 12:51
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Задумка неплохая, но фильм полная мутотень с кучей невнятных актёров. Диалоги унылы и скучны, логика ушла куда-то курить в начале фильма и так и не вернулась. Смерть поэта только вызвала какие-то мало-мальские эмоции, причём первый раз ужас, а второй раз смех. Мне кажется зрители очень огорчились, когда его не убили в третий раз.=)
3/10 Очень слабо.
2 апреля 2015, 12:51
0
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maxwel
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Первые примерно 15 минут замечательны но... В фильме слишком быстро перешли тонкую грань между философией и полным бредом. Общая оценка ужасна...
2 апреля 2015, 12:51
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Antarius88
2 апреля 2015, 12:51
Фильм г-вно, ничего общего с философией не имеет. Субъективный взгляд на вещи, на сому жизнь. Бедный препод, живя в такой богатой стране, и занимая такую значимую должность как жалкий оборванец пытается удержаться за девушку которая лишь развлекалась с ним. Вообщем вся интрига предвкушения от просмотра фильма пропадает после после пяти минут просмотра. Фильм ни о чём не повествует, ничего после себя в душе и в голове не оставляет кроме досады от бесцельно потраченного времени.
2 апреля 2015, 12:51
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Ну тут не сколько зрелище, сколько поднятые вопросы интересны, наверное. Философия, так редко кстати стали к ней обращаться, все сползаем на бытовуху. Надо смотреть даже если не хочется!!✊
5,5/10
Так можно охарактеризовать все идеи, и все все все вопросы в этом шедевре.
Ну может кроме одного вопроса, сколько геев можно взять с собой в бункер, что бы оставался шанс продолжить род человеческий ✊ .? Ответ: в принципе из 10 человек, 5 девушек и 5 геев.
Вот собственно такие вопросы поднимает, учитель философии, по совместительству психопат, бисексуал, наркоман и Гитлер. Что хотел тренер, так и осталось для меня загадкой. То ли всех перебить, то ли всех перетрахать, не понятно. А фантасмагорический финальный этюд, вобще лежит за рамками реальности, по уровню своей нелепости и убогости. Нечто подобное происходит в игре "Мафия", только здесь еще приплели , за не имением хоть чего то яркого, ядерные взрывы. Они все время взрываются, взрываются и взрываются. Мне кажется изначально режиссер хотел снять кино про ядерные взрывы, но потом он вмазался и понял что не хватает любви, так получился фильм Философы.
Показаться этот фильм "хорошим", может только 13 летней одинокой обезьяне. 1\10
❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️
вы были чертовски правы✊
Ну да, его надо принудительно показывать в поликлиниках✊
3/10 Очень слабо.
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