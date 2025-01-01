TobyОтбрось древние правила мышления, / по которым сражались наши предки. / Их столкновение породило искру, / что опалила мир и принесла тьму. / Пусть никакая наука не определяет наш путь, / если его вычисляют лишь числа. / Наш разум побежит, и мы непременно увидим / какую-то более сладкую философию. / Пока под тихим небом / на руинах мы не встанем / и наконец не разгадаем / послание в упреке судьбы. / Даже атомный взрыв / не сотрёт будущее из прошлого. / Если с сожжённой благодатью / мы всё равно остаёмся людьми.
PetraМы живём... недолго, да. Несовершенно? Конечно. По-дурацки? Иногда. Но нам это не мешает, потому что мы такие, какие есть. И когда приходит время умирать, мы не сопротивляемся смерти — мы её вызываем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. ZimitТы знаешь, что на самом деле значит апокалипсис?
Utami[поёт]Наступила весна с любовью в город / с цветами и с птицами в хороводе / что вся эта радость приносит;/ Глазки дней в этих долинах / сладкие трели соловьёв / каждую птицу поёт./ Дрозд ему угрожает / прочь ушла зима с её бедами / когда расцветает весна;/ Эта птица поёт много чудес / и радуется в своём счастье / что весь лес звенит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. ZimitВот и всё, конец пути. Я сделал для тебя всё, что мог, теперь тебе самому думать. Летать или погибать.
GeorginaВсё ещё защищаешь Аристотеля, мистер Зимит? Вверх или вниз. Ноль или единица. Истина или ложь. Летать или погибать. Ты раб бинарной логики, знаешь ли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. ZimitХорошая новость в том, что, хотя нам скоро придётся расстаться: никто из вас не уйдёт отсюда без навыков, чтобы выжить в этом мире. Вы все хорошо подготовлены, чтобы пойти в университет и стать счастливыми и энергичными членами постиндустриального общества двадцать первого века. Но с другой стороны: что если этого общества больше не будет? Что если ваши дипломы окажутся никчёмными, а ваши надежды — пустым звуком? Я знаю, трудно представить, что всё, на чём строились ваши планы, может быть сметено одним ударом; но это уже случалось и может случиться снова... Так что допустим, всё меняется. Я предлагаю последний «мысленный эксперимент» — заключительный эксперимент для нашей последней встречи. Что-то масштабное, что-то захватывающее. Представим... глобальную катастрофу. В таком случае: как вы выживете?
JackЭмм... последний день учебного года, как вы знаете, обычно такой расслабляющий для старшеклассников. А тут уже совсем не похоже на отдых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PetraРазве пунктуальность — не добродетель одиноких?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[В третьем раунде Петра отказывается от своей очереди и теперь объявляет, кто получает последнее место в бункере.]