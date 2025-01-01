[В третьем раунде Петра отказывается от своей очереди и теперь объявляет, кто получает последнее место в бункере.]

Петра Бонни, заходи внутрь.

Бонни Я солдат, умею ломать. Ты инженер, умеешь строить. Я стою меньше.

Петра Моя логика менее чёткая. В моём апокалипсисе каждый стоит ровно столько же, сколько и все остальные.

Бонни Я не позволю тебе жертвовать собой, чтобы спасти меня.

Петра А я не позволю *тебе* жертвовать собой ради меня.

Бонни Тогда мы обе сгорим дотла, и ты зря потратишь слот, чтобы кто-то выжил.