Цитаты из фильма Философы: Урок выживания

Цитаты из фильма Философы: Урок выживания

Toby Отбрось древние правила мышления, / по которым сражались наши предки. / Их столкновение породило искру, / что опалила мир и принесла тьму. / Пусть никакая наука не определяет наш путь, / если его вычисляют лишь числа. / Наш разум побежит, и мы непременно увидим / какую-то более сладкую философию. / Пока под тихим небом / на руинах мы не встанем / и наконец не разгадаем / послание в упреке судьбы. / Даже атомный взрыв / не сотрёт будущее из прошлого. / Если с сожжённой благодатью / мы всё равно остаёмся людьми.
Chips В стране слепых одноглазый — король.
Petra Мы живём... недолго, да. Несовершенно? Конечно. По-дурацки? Иногда. Но нам это не мешает, потому что мы такие, какие есть. И когда приходит время умирать, мы не сопротивляемся смерти — мы её вызываем.
Mr. Zimit Ты знаешь, что на самом деле значит апокалипсис?
Petra Рассказывай.
Mr. Zimit Это от греческого «апокáлипсис» — значит открыть то, что раньше было скрыто... найти выход из тьмы.
Petra Твои сладкие речи ещё надо дорабатывать.
[Мистер Зимит только что объявил классу, что они проведут финальный большой мысленный эксперимент — о выживании во время глобального катаклизма]
Чипс Но о каком катаклизме речь? Вспышка гамма-лучей? Пандемия? Извержение супервулкана? Внезапный сдвиг оси Земли? Серый слизняк?
Мистер Зимит Погоди, Чипс, мы дойдём до этого.
Чипс Но это биологический? Геологический? Термо-ядерный? Метеорологический?
Мистер Зимит Давай по старинке. Скажем... атомный.
Utami [поёт] Наступила весна с любовью в город / с цветами и с птицами в хороводе / что вся эта радость приносит;/ Глазки дней в этих долинах / сладкие трели соловьёв / каждую птицу поёт./ Дрозд ему угрожает / прочь ушла зима с её бедами / когда расцветает весна;/ Эта птица поёт много чудес / и радуется в своём счастье / что весь лес звенит.
Mr. Zimit Вот и всё, конец пути. Я сделал для тебя всё, что мог, теперь тебе самому думать. Летать или погибать.
Georgina Всё ещё защищаешь Аристотеля, мистер Зимит? Вверх или вниз. Ноль или единица. Истина или ложь. Летать или погибать. Ты раб бинарной логики, знаешь ли.
Mr. Zimit Хорошая новость в том, что, хотя нам скоро придётся расстаться: никто из вас не уйдёт отсюда без навыков, чтобы выжить в этом мире. Вы все хорошо подготовлены, чтобы пойти в университет и стать счастливыми и энергичными членами постиндустриального общества двадцать первого века. Но с другой стороны: что если этого общества больше не будет? Что если ваши дипломы окажутся никчёмными, а ваши надежды — пустым звуком? Я знаю, трудно представить, что всё, на чём строились ваши планы, может быть сметено одним ударом; но это уже случалось и может случиться снова... Так что допустим, всё меняется. Я предлагаю последний «мысленный эксперимент» — заключительный эксперимент для нашей последней встречи. Что-то масштабное, что-то захватывающее. Представим... глобальную катастрофу. В таком случае: как вы выживете?
Jack Эмм... последний день учебного года, как вы знаете, обычно такой расслабляющий для старшеклассников. А тут уже совсем не похоже на отдых.
Petra Разве пунктуальность — не добродетель одиноких?
[В третьем раунде Петра отказывается от своей очереди и теперь объявляет, кто получает последнее место в бункере.]
Петра Бонни, заходи внутрь.
Бонни Я солдат, умею ломать. Ты инженер, умеешь строить. Я стою меньше.
Петра Моя логика менее чёткая. В моём апокалипсисе каждый стоит ровно столько же, сколько и все остальные.
Бонни Я не позволю тебе жертвовать собой, чтобы спасти меня.
Петра А я не позволю *тебе* жертвовать собой ради меня.
Бонни Тогда мы обе сгорим дотла, и ты зря потратишь слот, чтобы кто-то выжил.
[Петра теперь просит Чипса, а не Бонни, занять последнее место в бункере.]
James [бегом] Доброе утро!
[Доброе утро!]
Уличный торговец Доброе!
[Доброе утро!]
