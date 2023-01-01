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Полтергейст 2: Обратная сторона Полтергейст 2: Обратная сторона
Киноафиша Фильмы Полтергейст 2: Обратная сторона Фильмы похожие на Полтергейст 2: Обратная сторона
Poltergeist II: The Other Side Полтергейст 2: Обратная сторона 1986 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Вся информация о фильме
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