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Полтергейст 2: Обратная сторона
Полтергейст 2: Обратная сторона, 1986: актеры и роли
Poltergeist II: The Other Side
Полтергейст 2: Обратная сторона
1986 / США
5.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Полтергейст 2: Обратная сторона, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Гибсон
Brian Gibson
В ролях
ДжоБет Уильямс
JoBeth Williams
Крэйг Т. Нельсон
Хезер О’Рурк
Heather O'Rourke
Оливер Робинс
Oliver Robins
Зельда Рубинштейн
Zelda Rubinstein
Уилл Сэмпсон
Will Sampson
Джулиан Бек
Julian Beck
Джеральдин Фицджералд
Geraldine Fitzgerald
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Одна
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