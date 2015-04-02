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Тебе конец!
Отзывы о фильме «Тебе конец!»
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Тебе конец!
2013 / США
Трейлер
7.0
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 28/08/2013 - 20:15:32):
не пропустите
У меня по плану на завтра. Давно хотелось посмотреть✊ .
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
]
революционный (по обложке советую не судить), гипержестокий, дико смешной и (как ни парадоксально) умный слэшер
да!да!
На мой вкус, весьма неглупо, запредельно цинично и очень, очень смешно.
Насчет революции поостерегусь...но чёрт, это было круто!
Ай, как трудно удержаться и не заспойлерить...
Нетрадиционное использование миксера где-то близко к креативу киллера Джо.
Я таких миксеров наверное больше года не вижу в продаже, неужели фильм виноват?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 30/08/2013 - 10:34:38):
пока что в этом году лично для меня лишь "Mud" остаётся по-настоящему выдающимся фильмом
Мне тоже очень нравится Mud (я об этом уже писала).
Они же разные совсем, эти фильмы.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Такая хрень, просто трэндец. Смешного там только драматургия, это просто как будто взято из "Мистера Бина". Нет еще смешна мотивация персонажей, до жути просто. Даже если они хотели по глумиться над треш-хорорами, то у них тоже ничего не вышло. С фильмом MUD здесь ничего общего даже близко. Была попытка сделать наверное что то типа Красный Штат, но не получилось даже на половину. Я просто поражен, выбором наших тупорылых прокатчиков этого фильма, вместо того же MUDa. Они считают что в РФ живут один идиоты походу, и реально без этого гавнища ну никак репертуара не получиться достойного... 1\10
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 04/09/2013 - 00:23:35):
хрень
Понятно, не понравилось.
"Дрожь земли", видимо, тоже не из любимых.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 04/09/2013 - 20:00:32):
когда шел Дрожь Земли, мне то лет еще было не много, вобщем не пресытился я искусством)). Мне тогда и Зубастики шли на ура. Но какое это имеет отношение к этому идиотизму? Кого можно в этом фильме сравнить с червями? Нет, я бы понял если бы они глумились, но они как то половинчато исполнили это.
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 05/09/2013 - 00:33:50):
Кого можно в этом фильме сравнить с червями?
Можно бородатого сравнить, вполне такой круглый червь. Которые в масках тоже...нематоды.
Глистогонное им выдали отличное.
Цитата (Comon, 05/09/2013 - 00:56:42):
где-то за два трупа до конца, имеется шедевральная сценка
топор считать или не считать? это когда на кухне двое на одного?
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 05/09/2013 - 20:20:44):
Именно тогда она разделалась с последними как я думал свидетелями могущими хоть как-то подтвердить
Ржачный эпизод. Этот...с блендером на голове в позе отдыхающего✊ . А потом междусобойчик с женихом получился жутковатый, я не ожидала такого, честно.
А так, да, тоже мысли были, что деваха перестаралась, сложно будет ей, стоя на куче трупов, объяснить, что она невинная жертва. Тем более никакого аффекта у неё не наблюдалось, башню не сорвало, соображала она здраво.
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Да ладно...неужели можно посмотреть...а то трейлер как-то намекнул, что лучше не надо, да и перевод названия такой, что я решил "а положу-ка я конец на этот конец" ✊ (сам не понял, че получилось ✊ )
ps ну посмотрим, надеюсь хоть с драйвом больные фантазии ✊
2 апреля 2015, 12:51
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У меня по плану на завтра. Давно хотелось посмотреть✊ .
да!да!
На мой вкус, весьма неглупо, запредельно цинично и очень, очень смешно.
Насчет революции поостерегусь...но чёрт, это было круто!
Ай, как трудно удержаться и не заспойлерить...
Нетрадиционное использование миксера где-то близко к креативу киллера Джо.
Я таких миксеров наверное больше года не вижу в продаже, неужели фильм виноват?
Мне тоже очень нравится Mud (я об этом уже писала).
Они же разные совсем, эти фильмы.
Понятно, не понравилось.
"Дрожь земли", видимо, тоже не из любимых.
когда шел Дрожь Земли, мне то лет еще было не много, вобщем не пресытился я искусством)). Мне тогда и Зубастики шли на ура. Но какое это имеет отношение к этому идиотизму? Кого можно в этом фильме сравнить с червями? Нет, я бы понял если бы они глумились, но они как то половинчато исполнили это.
Можно бородатого сравнить, вполне такой круглый червь. Которые в масках тоже...нематоды.
Глистогонное им выдали отличное.
Цитата (Comon, 05/09/2013 - 00:56:42):где-то за два трупа до конца, имеется шедевральная сценка
топор считать или не считать? это когда на кухне двое на одного?
Ржачный эпизод. Этот...с блендером на голове в позе отдыхающего✊ . А потом междусобойчик с женихом получился жутковатый, я не ожидала такого, честно.
А так, да, тоже мысли были, что деваха перестаралась, сложно будет ей, стоя на куче трупов, объяснить, что она невинная жертва. Тем более никакого аффекта у неё не наблюдалось, башню не сорвало, соображала она здраво.
ps ну посмотрим, надеюсь хоть с драйвом больные фантазии ✊
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