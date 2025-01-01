Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Тебе конец! Цитаты из фильма Тебе конец!

Цитаты из фильма Тебе конец!

Crispian Почему?
Erin Почему, бл#ть, нет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zee Ты больше никогда не хочешь делать что-то интересное.
Felix Не думаю, что это справедливая критика.
Zee Пошёл на х## рядом с твоей мёртвой мамой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как Эрин избила Кота в Маске]
Erin Кстати, спасибо за помощь.
Felix Похоже, ты с этим справляешься.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дрейк [повторяющаяся реплика] Феликс, я знал, что ты вляпался в какую-то мутную фигню!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Felix [Маска Ягнёнка снимает свою заляпанную кровью обувь] Эй, постой, не делай этого! Тебе же не нужна твоя ДНК здесь, чувак!
Lamb Mask Я потом уберу. Как и весь этот х#ёв бардак!
Felix Что ты сказал? Ты говоришь так, будто это моя вина. Слушай, чтобы не было недоразумений — мне пришлось убить собственного брата, потому что вы постоянно получаете по шее от какой-то девчонки! Мне пришлось заколоть брата! Не один раз! Это вы должны были это сделать! Со всей вашей пользой здесь, вы могли бы остаться снаружи со своими чёртовыми арбалетами!
Lamb Mask Хочешь поговорить о братьях? Вот он, мой брат, мёртвый лежит прямо там. И в отличие от тебя, я его любил.
Felix Слушай... Прости, я не знал. Я знал, что вы служили вместе, но не знал, что вы родственники. Чувак, она его реально хорошенько изм#нила, а?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Crispian На самом деле, важной частью моего плана было то, что ты осталась невредимой. Нам нужен был кто-то без мотива, чтобы увидеть, что здесь произошло. Кто-то, кроме Зи, разумеется. Где Зи?
Erin Я её тоже убила.
Crispian Ага. Понимаю. Слушай, извини, что всё так вышло из-под контроля. Но как мы могли знать, что ты, эм, реально классно умеешь убивать людей? Кстати, это немного странно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Erin Хватай всё, что может сгодиться в качестве оружия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Это была не случайная атака! На нашу семью идет охота.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Drake [шёпотом] Зачем кому-то это делать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Эрин Нет! Не надо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Erin Я хочу познакомиться с твоей семьёй.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aubrey [плачет] О боже, что с нами происходит?
Erin Ты понимаешь, что происходит?
Paul Я не знаю.
Felix Ты кого-нибудь видишь?
Paul Я никого не вижу. Ты кого-нибудь видишь?
Erin Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Drake Феликс, ты ничтожество!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Пол тикает по бокалу ложкой]
Paul Наклоним головы.
[Все прекращают делать дела и берутся за руки]
Paul Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя за пищу, напитай наши души хлебом жизни и помоги нам делать своё дело — добрыми словами и любящими поступками. Аминь.
Crispian Аминь.
Drake Аминь. И спасибо маме с папой, что собрали нас всех вместе.
Paul Нам приятно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Crispian Где Феликс?
Erin Я воткнула в его голову блендер и убила его.
Crispian А, понятно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Felix [после того, как несколько раз ударил Дрейка] Ты бы уже сдох, ну сколько можно?! Мне и так тяжело!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Officer Trubiano Нам срочно нужна скорая и подкрепление, 5 Эдельвейс-драйв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Felix [после того, как убийца перерезал горло Полу] Правда? Тебе просто нужно было сделать это у меня на глазах?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Erin Ну, у меня было довольно странное детство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Erik Harson О да, детка. О да.
[Эрик встает с кровати после секса с Талией]
Erik Harson Пойду приму душ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lamb Mask [после того, как наступил на гвоздь] Ой! Ой! Ой, блин! Ой! Ты, м#ть! Ой, блин!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zee Я хочу, чтобы ты трахнул меня на этой кровати, рядом с мёртвой мамой.
Felix Что? Зачем вообще такое говорить?
Zee Zee: Ты никогда не хочешь делать ничего интересного.
Felix Не думаю, что это справедливая критика.
Zee Трахни меня рядом с твоей мёртвой мамой, тогда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Felix Не говори мне, б#дь, успокаиваться, Том. Вся эта ситуация вышла из-под контроля. Мы даже не понимаем, что происходит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эй Джей Боуэн
A. J. Bowen
Шарни Винсон
Шарни Винсон
Sharni Vinson
Венди Гленн
Wendy Glenn
Николас Туччи
Nicholas Tucci
Джо Сванберг
Joe Swanberg
Коллинз Холт
L.C. Holt
Роб Моран
Rob Moran
Барбара Крэмптон
Барбара Крэмптон
Barbara Crampton
Кэлвин Ридер
Ларри Фессенден
Larry Fessenden
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Никому столько не платили: для чего Балабанов снял Салтыкову в «Брате 2» и сколько стоила минута в ванной
Почему Фродо представился именно мистером Андерхиллом: Питер Джексон спрятал отсылку для фанатов
Хиты из Кореи в турецком исполнении: три осенних ремейка дорам, которые должны переплюнуть оригиналы
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих
«Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят
Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото)
Золотая ловушка султана: лишь одного места в Топкапы наложницы и визири боялись как огня — «Великолепный век» о нем умолчал
«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)
Эту комедию Учитель называл «не представляющей ценности»: по факту — стала культовой и превзошла 95% его фильмов
К-поп, где К — это Кадышева: в русской версии «Охотниц на демонов» богатырши крошат Кощея и Бабу Ягу — а в перерывах пляшут «калинку»
Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше