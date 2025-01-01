Felix [Маска Ягнёнка снимает свою заляпанную кровью обувь] Эй, постой, не делай этого! Тебе же не нужна твоя ДНК здесь, чувак!

Lamb Mask Я потом уберу. Как и весь этот х#ёв бардак!

Felix Что ты сказал? Ты говоришь так, будто это моя вина. Слушай, чтобы не было недоразумений — мне пришлось убить собственного брата, потому что вы постоянно получаете по шее от какой-то девчонки! Мне пришлось заколоть брата! Не один раз! Это вы должны были это сделать! Со всей вашей пользой здесь, вы могли бы остаться снаружи со своими чёртовыми арбалетами!

Lamb Mask Хочешь поговорить о братьях? Вот он, мой брат, мёртвый лежит прямо там. И в отличие от тебя, я его любил.