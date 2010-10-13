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Постер фильма В лесной чаще
5.9
В лесной чаще - Трейлер
Киноафиша Фильмы В лесной чаще
5.9

В лесной чаще

, 2010
Au fond des bois
Германия, Франция / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма В лесной чаще
5.9
В лесной чаще - Трейлер
В лесной чаще  Трейлер

В ролях

Изильд Ле Беско
Изильд Ле Беско
Joséphine
Жером Киршер
Capitaine Langlois
Бернард Рукуетте
Docteur Hughes
Матье Симоне
Paul
Жан-Пьер Гос
Docteur Corvot
Науэль Перес Бискаярт
Науэль Перес Бискаярт
Timothée
Люк Пэлан
Coudroyer
Жан-Клод Боль-Редда
Жан-Клод Боль-Редда
Le procureur
Жан-Марк Стехл
Le forgeron
Yvette Peyremorte
La femme Coudroyer
Режиссер Бенуа Жако
Сценарист Жюльен Бойвент, Marcela Iacub, Бенуа Жако
Композитор Брюно Куле
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Франция
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 13 октября 2010
Дата выхода
18 ноября 2011 Германия
11 ноября 2010 США
13 октября 2010 Франция
5 июля 2012 Южная Корея 18
Производство Ciné@, Passionfilms, Albertine Productions
Другие названия
Au fond des bois, Deep in the Woods, Deep in the Woods - Verschleppt und geschändet, En lo profundo del bosque, Hypnose, Tief in den Wäldern, В лесной чаще, 密林深处, 深山老林, 肉体の森, Im tiefen Wald

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb

Трейлеры фильма

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В лесной чаще - Трейлер
В лесной чаще Трейлер
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