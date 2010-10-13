Детали фильма
Страна
Германия / Франция
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2010
Премьера в мире
13 октября 2010
Дата выхода
|18 ноября 2011
|Германия
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|11 ноября 2010
|США
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|13 октября 2010
|Франция
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|5 июля 2012
|Южная Корея
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|18
Производство
Ciné@, Passionfilms, Albertine Productions
Другие названия
Au fond des bois, Deep in the Woods, Deep in the Woods - Verschleppt und geschändet, En lo profundo del bosque, Hypnose, Tief in den Wäldern, В лесной чаще, 密林深处, 深山老林, 肉体の森, Im tiefen Wald