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Изильд Ле Беско
Изильд Ле Беско
Isild Le Besco
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Изильд Ле Беско
Isild Le Besco
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Дата рождения
22 ноября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Изильд Ле Беско
Родилась 22 ноября 1982 года. Париж, Франция.
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Фильмография Изильд Ле Беско
Мой король
драма, мелодрама
2015, Франция
7.0
В лесной чаще
драма
2010, Германия / Франция
5.0
Доброе сердце
драма
2009, Германия / США / Дания / Франция / Исландия
7.0
У
анимация
2007, Франция
6.0
Без сантиментов
драма
2007, Франция
7.0
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