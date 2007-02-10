Фредерика, медсестра 22 лет, решила свести счёты с жизнью. Но умереть не так-то просто. Собрав всю свою волю в кулак, она берёт карабин и отправляется в уединенное место. Внезапно услышав детский голос, Фредерика машинально стреляет в сторону голоса. Пуля попадает в колено Марко, мальчика 13-ти лет. Он оказывается в госпитале, в отделении, где работает Фредерика, однако ухаживать за ним у неё нет ни малейшего желания. Постепенно Фредерика понимает, что Марко похож на неё: недоверчивый, озлобленный, спрятавшийся в своей раковине подросток, готовый ударить любого, кто приблизится… Взрыв ненависти мальчика обрушивается на Фредерику как справедливая кара.

