Без сантиментов

Без сантиментов

Pas Douce 18+
О фильме

Фредерика, медсестра 22 лет, решила свести счёты с жизнью. Но умереть не так-то просто. Собрав всю свою волю в кулак, она берёт карабин и отправляется в уединенное место. Внезапно услышав детский голос, Фредерика машинально стреляет в сторону голоса. Пуля попадает в колено Марко, мальчика 13-ти лет. Он оказывается в госпитале, в отделении, где работает Фредерика, однако ухаживать за ним у неё нет ни малейшего желания. Постепенно Фредерика понимает, что Марко похож на неё: недоверчивый, озлобленный, спрятавшийся в своей раковине подросток, готовый ударить любого, кто приблизится… Взрыв ненависти мальчика обрушивается на Фредерику как справедливая кара.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 30 января 2025
Премьера в мире 10 февраля 2007
Дата выхода
30 мая 2007 Франция
Бюджет €2 000 000
Производство Bloody Mary Productions, Prince Film, Télévision Suisse-Romande (TSR)
Другие названия
Pas douce, A Parting Shot, Búcsúgolyó, Die Unsanfte, Dzikie dusze, Haristiki voli, Nada Meiga, 临别射击
Режиссер
Жанна Вальтц
В ролях
Изильд Ле Беско
Изильд Ле Беско
Стевен де Альмейда
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
Отзывы о фильме

25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
