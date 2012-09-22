Поссорившись с семьёй, коллегами и приятелем, 28-летняя Леа больше не желает знать собственную мать Сюзанну, которая в очередной раз оказалась в психиатрической лечебнице. Но однажды, забрав мать на выходные, Леа решает совершить с ней побег.

Оставшись вдвоем, мать и дочь проникнутся чувством полной свободы, не стеснённой семейным кругом, и впервые попытаются понять друг друга, честно глядя в лицо болезни. Дочери предстоит серьезное испытание, ведь она должна принять мать такой, какая она есть.