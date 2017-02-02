Время для жизни, 2017

Пять историй из жизни неудачников. Коэн возвращается в отчий дом, где наедается ветчиной и молоком до потери сознания. Фотограф-любитель Стефан, пытаясь запечатлеть воспоминания детства, попадает в жутко неловкую ситуацию. Кьелл отправляет назад в прошлое, надеясь исправить ошибки детства и поднять сильно заниженную самооценку. Карел еще в детстве был похищен инопланетянами. Много лет спустя он возвращается к любящим родителям, правда, уже в новом обличье. Джеффа ждет самое страшное испытание в жизни, выпавшее на 31054 день его жизни, — знакомство с новыми родственниками.