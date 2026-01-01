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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Наталья Чернявская
Natalya Chernyavskaya
Киноафиша
Персоны
Наталья Чернявская
Наталья Чернявская
Natalya Chernyavskaya
Дата рождения
13 июня 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
РАМТ
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Популярные фильмы
7.3
Любка
(2009)
7.1
Любка
(2009)
6.5
Красивая жизнь
(2014)
Фильмография Наталья Чернявская
Яркие краски осени
мелодрама
2020, Россия
Ради жизни
драма, мелодрама, мини-сериал
2020, Россия
6.2
Злая шутка
Zlaya shutka
мелодрама
2016, Россия
Мелодия на два голоса
драма, мелодрама
2015, Россия
6.5
Красивая жизнь
драма, мелодрама
2014, Россия
Человеческий фактор
мелодрама, мини-сериал
2014, Россия
Тимур и команда
Timur i komanda
детский
2014, Беларусь
Хозяйка большого города
мелодрама, мини-сериал
2013, Россия
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Другие проекты Наталья Чернявская
6+
Денискины рассказы
Билеты
12+
Алые паруса
Билеты
16+
Любовь и смерть Зинаиды Райх
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