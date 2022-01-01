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Стыд
Стыд, 1968: актеры и роли
Skammen
Стыд
1968 / Швеция
8.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Стыд, 1968: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман
Ingmar Bergman
В ролях
Лив Ульман
Liv Ullmann
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Сигге Фюрст
Sigge Fürst
Гуннар Бьёрнстранд
Gunnar Björnstrand
Биргитта Вальберг
Birgitta Valberg
Ганс Альфредсон
Hans Alfredson
Ингвар Челльсон
Ingvar Kjellson
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Одна
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