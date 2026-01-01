Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Стыд

Награды и номинации фильма Стыд 1968

Золотой глобус 1969 Золотой глобус 1969
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
