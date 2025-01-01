Eva RosenbergИногда всё кажется просто сном. Это не мой сон, а чей-то чужой. Но мне приходится в нём участвовать. Как ты думаешь, что почувствует тот, кто мечтает о нас, проснувшись? Стыд?
Eva RosenbergМне приснился сон. Я шла по очень красивой улице... И с одной стороны стояли белые дома с высокими арками и колоннами. С другой стороны был тенистый парк. Под деревьями, что росли у самой улицы, тек ручей с темно-зеленой водой. Потом я подошла к высокой стене, увитой розами. И вдруг прилетел самолёт и поджёг эти розы. Но это было не так уж ужасно, потому что выглядело очень красиво. Я смотрела на отражения в воде и видела, как горят розы. А у меня на руках был маленький ребёнок. Наша дочь. Она прижималась ко мне... и я чувствовала, как её губы касаются моей щёки. И всё это время я понимала, что должна что-то вспомнить... что-то, что кто-то сказал... но я забыла, что именно.
Jan Rosenberg, Evas manС мудростью зубов — это ужасно. У меня однажды был на правой стороне. Стоматолог вырывал её по частям. Целый день без обезболивающего. Потом недели с температурой ходил. Надеюсь, этот не будет таким плохим. Было бы ужасно.
Jan Rosenberg, Evas manМне приснился очень странный сон. Знаешь, что я видел? Мы снова были в оркестре, сидели рядом и репетировали четвертый Бранденбургский концерт, медленную часть, и всё то, что у нас есть сейчас, осталось позади. Мы вспоминали это как кошмар. Я проснулся в слезах. Я начал плакать, когда мы играли. Это была медленная часть, ты знаешь...
överste Jacobi, borgmästareФилип говорит, что я могу купить себе свободу, потому что организации нужны деньги. Вот почему я прошу тебя, Ева, одолжить мне те деньги, что я тебе дала.
överste Jacobi, borgmästareЗнаешь, лес полон людей? Иногда я думаю, что они со мной сделают. Признаюсь, эта мысль меня пугает. У них нет причин меня мучить. Я не знаю никаких тайн. Может, они просто хотят причинить боль. Не бойся. Я просто шучу. Эта часть острова спокойна.