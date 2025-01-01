överste Jacobi, borgmästare Филип говорит, что я могу купить себе свободу, потому что организации нужны деньги. Вот почему я прошу тебя, Ева, одолжить мне те деньги, что я тебе дала.

Eva Rosenberg У Яна есть.

Jan Rosenberg, Evas man Я не знаю про какие деньги ты говоришь.

överste Jacobi, borgmästare Ты не брал их?

Jan Rosenberg, Evas man Я не знаю, о каких деньгах ты говоришь.

Filip, gerillaledare Скажи мужу, чтобы он достал деньги, если они у него есть.

Eva Rosenberg Ян, если ты спрятал деньги, ты должен отдать их Филипу сейчас. Это не твои деньги.

Jan Rosenberg, Evas man Я не понимаю, о чём ты говоришь.

Filip, gerillaledare Похоже, нам придётся их искать.

[солдаты начинают обыскивать дом]

Filip, gerillaledare Что ты сделал с деньгами?