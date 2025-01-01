Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Стыд Цитаты из фильма Стыд

Цитаты из фильма Стыд

Eva Rosenberg Иногда всё кажется просто сном. Это не мой сон, а чей-то чужой. Но мне приходится в нём участвовать. Как ты думаешь, что почувствует тот, кто мечтает о нас, проснувшись? Стыд?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eva Rosenberg Мне приснился сон. Я шла по очень красивой улице... И с одной стороны стояли белые дома с высокими арками и колоннами. С другой стороны был тенистый парк. Под деревьями, что росли у самой улицы, тек ручей с темно-зеленой водой. Потом я подошла к высокой стене, увитой розами. И вдруг прилетел самолёт и поджёг эти розы. Но это было не так уж ужасно, потому что выглядело очень красиво. Я смотрела на отражения в воде и видела, как горят розы. А у меня на руках был маленький ребёнок. Наша дочь. Она прижималась ко мне... и я чувствовала, как её губы касаются моей щёки. И всё это время я понимала, что должна что-то вспомнить... что-то, что кто-то сказал... но я забыла, что именно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jan Rosenberg, Evas man Лучше ничего не знать.
Eva Rosenberg Мне так надоел твой побег от реальности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eva Rosenberg Я никогда раньше не изменяла Яну. Иногда мне страшно от одной этой мысли. Вот почему я никогда о ней не думаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eva Rosenberg Плачь, если думаешь, что это поможет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jan Rosenberg, Evas man С мудростью зубов — это ужасно. У меня однажды был на правой стороне. Стоматолог вырывал её по частям. Целый день без обезболивающего. Потом недели с температурой ходил. Надеюсь, этот не будет таким плохим. Было бы ужасно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jan Rosenberg, Evas man Мне приснился очень странный сон. Знаешь, что я видел? Мы снова были в оркестре, сидели рядом и репетировали четвертый Бранденбургский концерт, медленную часть, и всё то, что у нас есть сейчас, осталось позади. Мы вспоминали это как кошмар. Я проснулся в слезах. Я начал плакать, когда мы играли. Это была медленная часть, ты знаешь...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
överste Jacobi, borgmästare Филип говорит, что я могу купить себе свободу, потому что организации нужны деньги. Вот почему я прошу тебя, Ева, одолжить мне те деньги, что я тебе дала.
Eva Rosenberg У Яна есть.
Jan Rosenberg, Evas man Я не знаю про какие деньги ты говоришь.
överste Jacobi, borgmästare Ты не брал их?
Jan Rosenberg, Evas man Я не знаю, о каких деньгах ты говоришь.
Filip, gerillaledare Скажи мужу, чтобы он достал деньги, если они у него есть.
Eva Rosenberg Ян, если ты спрятал деньги, ты должен отдать их Филипу сейчас. Это не твои деньги.
Jan Rosenberg, Evas man Я не понимаю, о чём ты говоришь.
Filip, gerillaledare Похоже, нам придётся их искать.
[солдаты начинают обыскивать дом]
Filip, gerillaledare Что ты сделал с деньгами?
Jan Rosenberg, Evas man Я не знаю, о каких чёртовых деньгах ты говоришь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
överste Jacobi, borgmästare Нечего сказать, негде спрятаться. Ни оправданий, ни предлогов. Только всепоглощающая вина, сильная боль... пронизывающий страх.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jan Rosenberg, Evas man Это не моя вина. Я не начал эту чёртову войну.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jan Rosenberg, Evas man Ты слышишь колокола? Сегодня какой-то праздник?
Eva Rosenberg Ничего. Поторопись. Мы уже опаздываем.
Jan Rosenberg, Evas man Меня пугает, когда колокола звонят в обычный будний день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fredrik Lobelius, antikhandlare Знаешь, когда я сижу здесь один среди своих вещей, мне так... грустно. Не знаю почему. Может, потому что никто не будет меня жалеть, если я исчезну, даже миссис Принс.
Jan Rosenberg, Evas man Миссис Принс?
Fredrik Lobelius, antikhandlare Та, что убирает дом раз в неделю. Она убирается, потом варит кофе... а потом мы занимаемся любовью. Нет, миссис Принс меня вряд ли сильно будет жалеть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eva Rosenberg Ты заплатила за телефон?
Jan Rosenberg, Evas man Чёрт, я забыл. Неправильно платить за то, чего у тебя нет. Телефон никогда не работает. Либо его починят... либо я не должен платить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ева Розенберг [после почти спасения] Знаешь, о чём я там думала?
Ян Розенберг, муж Евы Нет.
Ева Розенберг Хорошо, что у нас нет детей.
Ян Розенберг, муж Евы Когда война закончится, у нас будут дети.
Ева Розенберг У нас никогда не будет детей.
[Ева начинает плакать]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jan Rosenberg, Evas man Наша чёртова машина всё время ломается.
Eva Rosenberg Если бы ты только не пытался её так часто чинить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
överste Jacobi, borgmästare Знаешь, лес полон людей? Иногда я думаю, что они со мной сделают. Признаюсь, эта мысль меня пугает. У них нет причин меня мучить. Я не знаю никаких тайн. Может, они просто хотят причинить боль. Не бойся. Я просто шучу. Эта часть острова спокойна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
överste Jacobi, borgmästare Эти мужчины полны огромного идеализма.
Eva Rosenberg А ты как?
överste Jacobi, borgmästare Ева сегодня ко мне неприветлива. Если я попрошу её поцеловать меня, она откажет из-за тебя, Ян. Ты не против, что Ева целует меня?
Jan Rosenberg, Evas man Спроси у неё сам.
överste Jacobi, borgmästare [подходя к Еве] Ты собираешься меня поцеловать?
[Ева целует Якоби, а Ян смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jan Rosenberg, Evas man Забавно, когда была война, мы хоть как-то по-человечески друг к другу относились.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fredrik Lobelius, antikhandlare Я хочу тебе кое-что показать. Посмотри на это. Это самая лучшая вещь, что у меня есть.
[Fredrik ставит на стол антикварную музыкальную шкатулку]
Jan Rosenberg, Evas man Это антиквариат, да?
Fredrik Lobelius, antikhandlare Мейсен XVIII века.
Jan Rosenberg, Evas man Откуда у тебя это?
Fredrik Lobelius, antikhandlare Я унаследовал её от матери. Никогда не продам. Послушай немного, я скоро вернусь.
[музыкальная шкатулка играет, показывают разные статуи и портреты]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eva Rosenberg Вы ставите нас в очень трудное положение, приходя сюда так часто.
överste Jacobi, borgmästare Понятно. Вы не хотите, чтобы я здесь был. Это ясно.
Jan Rosenberg, Evas man Вы неправильно поняли, Ева. Это не то, что она имела в виду. Она только хотела...
överste Jacobi, borgmästare Жаль. Ты мне нравишься. Вы мои друзья в изгнании. Я мог бы отправить вас в концлагерь. Ян, тебя это пугает?
Jan Rosenberg, Evas man Меня? Нет.
överste Jacobi, borgmästare Ты — художник или задница?
Jan Rosenberg, Evas man Я, наверное, задница. Или я художник?
[Якоби внезапно с грохотом опускает трость на стол]
överste Jacobi, borgmästare Святая свобода искусства. Святая разгильдяйство искусства.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
överste Jacobi, borgmästare Я принес тебе подарок, Ян. Чертовски хороший, и он твой. Это трио Дворжака ми-бемоль мажор.
Jan Rosenberg, Evas man Правда?
överste Jacobi, borgmästare Первое издание. Унаследовал от дяди. Вот, держи.
Jan Rosenberg, Evas man Большое спасибо!
överste Jacobi, borgmästare Однажды мы можем сыграть это вместе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
överste Jacobi, borgmästare Вот 23 тысячи. Это мои сбережения. Хочу, чтобы они достались тебе.
Eva Rosenberg Я не хочу твоих денег.
överste Jacobi, borgmästare Не глупи. Скажем, что ты унаследовала их от меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Дочь пропала, прошло 7 лет и вдруг ее голос в трубке: «Безымянные» — 6 серий, которые цепляют сильнее, чем «Бумажный дом»
Женат бы был — не спалился: за что немцы посмеялись над Штирлицем из «17 мгновений весны»
Смех — смехом, а статья была бы настоящая: что ожидало героев комедии «Самогонщики» по закону в разные годы
Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы
«Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+
Смог ли герой выбраться из петли? Концовка нового хоррора «Выход №8» оставила массу вопросов — и счастливого финала там точно нет
«Жалею, что не посмотрела раньше»: 3 российских детектива скрасят ожидание «Невского» — у каждого рейтинг не ниже 7.2
Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале
«Для меня стал шоком»: в 86-м в Италии были свои «Ментовские войны» — в СССР полюбились, а на родине вызвали смех
Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме
«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше