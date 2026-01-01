Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Место в сердце
Награды и номинации фильма Место в сердце
Награды и номинации фильма Место в сердце 1984
Оскар 1985
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Берлинале 1985
Лучший режиссер
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1984
Приз зрительских симпатий
Победитель
