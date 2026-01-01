Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Место в сердце 1984

Оскар 1985 Оскар 1985
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1985 Золотой глобус 1985
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
Берлинале 1985 Берлинале 1985
Лучший режиссер
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1984 Кинофестиваль в Торонто 1984
Приз зрительских симпатий
Победитель
