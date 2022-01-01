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Место в сердце Место в сердце
Киноафиша Фильмы Место в сердце Место в сердце, 1984: актеры и роли
Places in the Heart Место в сердце 1984 / США
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Место в сердце, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Бентон Роберт Бентон Robert Benton
В ролях
Салли Филд Салли Филд Sally Field Линдси Краус Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Эми Мэдиган Amy Madigan Джон Малкович Джон Малкович John Malkovich Дэнни Гловер Дэнни Гловер Danny Glover Янктон Хэттен
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