Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Место в сердце Цитаты из фильма Место в сердце

Цитаты из фильма Место в сердце

[первые реплики]
Эдна Сполдинг [увидев куклу своей дочери за обеденным столом] Опоссум, убери это сейчас же.
Ройс Сполдинг Господи наш Небесный, благослови эту еду и всех, кто скоро её примет. Даруй нам благодарность за Твои щедрые дары и Твою неизменную любовь. Помоги нам в эти тяжёлые времена помнить о том, чтобы быть благодарными за то, что имеем, и не просить того, чего нам не дано. И будь милостив к тем, кто менее счастлив, пока мы сидим за этим столом, окружённые Твоими дарами. Аминь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edna Spalding Начнём прямо сейчас!
Mr. Will У тебя есть 30 акров, чтобы собрать.
Edna Spalding Фрэнк и Поссум помогут.
Mr. Will Да это далеко не достаточно.
Edna Spalding Тогда я буду собирать 24 часа в сутки.
Moze Ты когда-нибудь собирал хлопок? Через час лузга начинает резать пальцы. К полудню обе руки в крови. А потом пальцы опухают. А ещё чуть позже — ты вообще ничего не чувствуешь в руках. И я даже не говорю о том, что это делает с коленями и спиной. Мы не сможем это сделать. Запомни это раз и навсегда — мы не сможем. Лучше перестань об этом думать, пока не убьёшь себя!
Edna Spalding Слушай меня внимательно. Если мы потеряем это место, ты снова будешь просить кусок хлеба. Мистер Уилл, вас отправят в приют для престарелых. А я потеряю то, что осталось от семьи. Я не позволю этому случиться. Мне всё равно, что для этого нужно. Мне всё равно, если это убьёт меня. Мне всё равно, если это убьёт тебя. Я не сдамся. А если вы сдадитесь — можете отправляться прямиком в д##ло!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Проповедник В ночь перед Его распятием Господь собрался со своими учениками. Он сломал хлеб и благословил его, сказав: «Примите, ешьте, это тело Мое.» Затем взял чашу и сказал: «Пейте из нее; это кровь Моя, за вас пролитая.»
[верующие передают друг другу элементы причастия]
Ройс Сполдинг Мир Божий.
Уайли Мир Божий.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edna Spalding Ты взял никчёмный клочок земли и кучу людей, которые не знали, что делают, и обработал эту землю лучше всех — и чёрные, и белые. Ты тот, кто принес первый тюк хлопка в этом году. Никогда не забывай об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Possum Прямо в точку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edna Spalding [Моуз поймана с серебром в руках] Если ещё раз попробуешь у меня что-то стащить, я сам тебя перестреляю. Поняла?
Moze кивает
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edna Spalding Мистер Симмонс, я хочу по четыре с половиной цента за фунт моего хлопка.
W.E. Simmons Господи, женщина, вам не ко мне, вам к Санта-Клаусу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Will Миссис Сполдинг, можно задать вам вопрос?
Edna Spalding Да.
Mr. Will Как вы выглядите?
Edna Spalding У меня длинные волосы, я собираю их сзади. И у меня карие глаза. Я всегда хотела иметь голубые глаза, как у мамы, но эти достались Маргарет. И зубы у меня немного торчат вперёд, потому что я долго сосала палец, когда была маленькой. Я не красавица, но ничего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edna Spalding Я думала, если бы я стала сажать хлопок...
Albert Denby Миссис Сполдинг, вы ничего не знаете о выращивании хлопка.
Edna Spalding Да, я знаю, но Моисей говорит...
Albert Denby Моисей? Кто такой Моисей?
Edna Spalding Это негр.
Albert Denby Я здесь не знаю никакого негра по имени Моисей.
Edna Spalding Он просто проезжал мимо, и я дала ему работу по хозяйству.
Albert Denby Вы хотите сказать, что вы позволяете какому-то негритянскому бродяге уговаривать вас сажать хлопок? Вы слышали когда-нибудь о Великой депрессии? Посмотрите на это — это все конфискаты. И это всего за последние три месяца. И это белые, которые всю жизнь занимались хлопководством и ничего не добились. А вы слушаете какого-то ничтожного н#ггера. Извините, миссис Сполдинг, но это, пожалуй, самое невежественное, что я когда-либо слышал.
Edna Spalding Мистер Денби, я не невежественна — и я не собираюсь продавать свою землю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
г-н Уилл [после торнадо] Насколько всё плохо?
Моуз Всё чуть помялось, но стоит на месте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moze [шёпотом Эдне] Это не то семя, за которое вы платите. Он берет с вас деньги за семена высшего сорта, а тут качество для джин-точения.
Edna Spalding Что-то не так, мадам?
Edna Spalding Мистер Симмонс, мне кажется, вы дали нам не те семена?
W.E. Simmons Ну, так и есть. Это просто честная ошибка, да, парень? Да, парень?
Moze Да, сэр.
W.E. Simmons Теперь вы, идиоты, дали миссис Спалдинг не те семена. Нам повезло, что её негр это заметил. У вас умный негр, миссис Спалдинг. Он — гордость своей расы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edna Spalding Забыл сказать, мы получили письмо от твоей тёти Глэдис. Она надеялась, что мы сможем поехать в Оклахому и навестить их... во время твоих каникул. Но я не знаю. Я надеялся, что мы сможем покрасить дом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Royce Spalding Уайли, ты пьяный как сапожник!
Wylie Да, мистер Ройс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Moze Что случилось?
Possum Фрэнк получает по шее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Possum Мистер Уилл! Мистер Уилл! Фрэнка поймали, когда он курил в школе, и учитель сказал маме, и Фрэнк получит по шее!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margaret Lomax Клянусь, ты прям как папа. Будто он себе ногу пилит, когда просит хоть что-то малое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Albert Denby Итак, миссис Сполдинг... несмотря на то, что у меня большие сомнения в... этой вашей ошибочной попытке удержаться здесь... как христианин и диакон церкви, я считаю своим долгом... протянуть руку помощи человеку в беде. И я подумал, что нет лучшего способа помочь бедной женщине, чем если она возьмёт квартиранта. Кто-то, кто сможет поселиться здесь и, платя скромную аренду, помочь ей. Как вам идея, если мой шурин переедет сюда и снимет у вас комнату?
Edna Spalding Переехать сюда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Will Миссис Сполдинг, я не хочу быть здесь больше, чем вы хотите, чтобы я здесь был. Я не причиню больше проблем, чем нужно. Всё, о чём попрошу взамен — оставить меня в покое и тишине.
Edna Spalding Ну, я просто думала...
Mr. Will Я знаю, о чём вы подумали. Но мне не нужна ваша помощь и не нужно, чтобы вы жалели меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margaret Lomax Что бы там ни было между тобой и Ви, я не хочу об этом знать. Я не хочу больше об этом слышать. Я права?
[нет ответа]
Margaret Lomax Я права?
Wayne Lomax Да.
Margaret Lomax [шлепает его] Может, ты и не заметил, но я уже не та глупая красавица, за которую ты меня восемь лет назад взял.
Wayne Lomax Что ты собираешься делать?
Margaret Lomax Не знаю. У меня есть салон. Мы с Розали можем обойтись без тебя.
Wayne Lomax Я больше никогда не увижу Виолу. Между нами всё кончено.
Margaret Lomax Слишком поздно. Я уже не думаю, что могла бы жить с тобой. Я, кажется, тебя больше не люблю.
Wayne Lomax Пожалуйста, не говори так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Will Миссис Сполдинг, поверьте, если бы у меня была хоть куда-нибудь деться сегодня вечером, кроме как в Государственный дом для престарелых, я бы с радостью ушёл прямо сейчас. Когда я пришёл сюда, я всего лишь просил оставить меня в покое. Я не какой-то урод, которого выставили на показ для забавы этих хулиганов, которых вы называете детьми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Albert Denby Миссис Сполдинг, когда происходят такие трагедии, иногда приходится смотреть правде в глаза, даже если это очень тяжело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deputy Jack Driscoll Извините за беспокойство, шериф. У железнодорожных путей валяется пьяный негр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
W.E. Simmons Знаете, в чём ваша беда, миссис Сполдинг? Вы — жертва неукротимой жадности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Меня зовут Фрэнк. Моего отца убили.
Moze Я слышал. Мне очень жаль.
Frank Его застрелили. Его убил н...к.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deputy Jack Driscoll Мы поймали этого н### с кучей вещей, которые, кажется, могут принадлежать вам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Кто она — Фюлане-хатун? Женщину, подарившую Сулейману сына еще до Хюррем, не показали в «Великолепном веке»
На эти деньги можно было купить не то шубу, а дачу: во сколько обошелся круиз Семен Семенычу из «Бриллиантовой руки»
На вид безобидная вещь: чем Кирпич в «Месте встречи» вскрывал сумки прямо в трамвае — не бритва и не нож
«Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+
Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале
Смог ли герой выбраться из петли? Концовка нового хоррора «Выход №8» оставила массу вопросов — и счастливого финала там точно нет
Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду
«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил
В новой адаптации «Гарри Поттера» все-таки появятся старые лица: следом за Малфоем к команде присоединилась звезда прошлых фильмов
«Жалею, что не посмотрела раньше»: 3 российских детектива скрасят ожидание «Невского» — у каждого рейтинг не ниже 7.2
Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше