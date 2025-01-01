Margaret Lomax Что бы там ни было между тобой и Ви, я не хочу об этом знать. Я не хочу больше об этом слышать. Я права?

[нет ответа]

Margaret Lomax Я права?

Margaret Lomax [шлепает его] Может, ты и не заметил, но я уже не та глупая красавица, за которую ты меня восемь лет назад взял.

Wayne Lomax Что ты собираешься делать?

Margaret Lomax Не знаю. У меня есть салон. Мы с Розали можем обойтись без тебя.

Wayne Lomax Я больше никогда не увижу Виолу. Между нами всё кончено.

Margaret Lomax Слишком поздно. Я уже не думаю, что могла бы жить с тобой. Я, кажется, тебя больше не люблю.