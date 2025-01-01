Эдна Сполдинг[увидев куклу своей дочери за обеденным столом]Опоссум, убери это сейчас же.
Ройс СполдингГосподи наш Небесный, благослови эту еду и всех, кто скоро её примет. Даруй нам благодарность за Твои щедрые дары и Твою неизменную любовь. Помоги нам в эти тяжёлые времена помнить о том, чтобы быть благодарными за то, что имеем, и не просить того, чего нам не дано. И будь милостив к тем, кто менее счастлив, пока мы сидим за этим столом, окружённые Твоими дарами. Аминь.
MozeТы когда-нибудь собирал хлопок? Через час лузга начинает резать пальцы. К полудню обе руки в крови. А потом пальцы опухают. А ещё чуть позже — ты вообще ничего не чувствуешь в руках. И я даже не говорю о том, что это делает с коленями и спиной. Мы не сможем это сделать. Запомни это раз и навсегда — мы не сможем. Лучше перестань об этом думать, пока не убьёшь себя!
Edna SpaldingСлушай меня внимательно. Если мы потеряем это место, ты снова будешь просить кусок хлеба. Мистер Уилл, вас отправят в приют для престарелых. А я потеряю то, что осталось от семьи. Я не позволю этому случиться. Мне всё равно, что для этого нужно. Мне всё равно, если это убьёт меня. Мне всё равно, если это убьёт тебя. Я не сдамся. А если вы сдадитесь — можете отправляться прямиком в д##ло!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
ПроповедникВ ночь перед Его распятием Господь собрался со своими учениками. Он сломал хлеб и благословил его, сказав: «Примите, ешьте, это тело Мое.» Затем взял чашу и сказал: «Пейте из нее; это кровь Моя, за вас пролитая.»
[верующие передают друг другу элементы причастия]
Ройс СполдингМир Божий.
УайлиМир Божий.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edna SpaldingТы взял никчёмный клочок земли и кучу людей, которые не знали, что делают, и обработал эту землю лучше всех — и чёрные, и белые. Ты тот, кто принес первый тюк хлопка в этом году. Никогда не забывай об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
PossumПрямо в точку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edna Spalding[Моуз поймана с серебром в руках]Если ещё раз попробуешь у меня что-то стащить, я сам тебя перестреляю. Поняла?
Edna SpaldingУ меня длинные волосы, я собираю их сзади. И у меня карие глаза. Я всегда хотела иметь голубые глаза, как у мамы, но эти достались Маргарет. И зубы у меня немного торчат вперёд, потому что я долго сосала палец, когда была маленькой. Я не красавица, но ничего.
Albert DenbyЯ здесь не знаю никакого негра по имени Моисей.
Edna SpaldingОн просто проезжал мимо, и я дала ему работу по хозяйству.
Albert DenbyВы хотите сказать, что вы позволяете какому-то негритянскому бродяге уговаривать вас сажать хлопок? Вы слышали когда-нибудь о Великой депрессии? Посмотрите на это — это все конфискаты. И это всего за последние три месяца. И это белые, которые всю жизнь занимались хлопководством и ничего не добились. А вы слушаете какого-то ничтожного н#ггера. Извините, миссис Сполдинг, но это, пожалуй, самое невежественное, что я когда-либо слышал.
Edna SpaldingМистер Денби, я не невежественна — и я не собираюсь продавать свою землю.
W.E. SimmonsТеперь вы, идиоты, дали миссис Спалдинг не те семена. Нам повезло, что её негр это заметил. У вас умный негр, миссис Спалдинг. Он — гордость своей расы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Edna SpaldingЗабыл сказать, мы получили письмо от твоей тёти Глэдис. Она надеялась, что мы сможем поехать в Оклахому и навестить их... во время твоих каникул. Но я не знаю. Я надеялся, что мы сможем покрасить дом.
PossumМистер Уилл! Мистер Уилл! Фрэнка поймали, когда он курил в школе, и учитель сказал маме, и Фрэнк получит по шее!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margaret LomaxКлянусь, ты прям как папа. Будто он себе ногу пилит, когда просит хоть что-то малое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Albert DenbyИтак, миссис Сполдинг... несмотря на то, что у меня большие сомнения в... этой вашей ошибочной попытке удержаться здесь... как христианин и диакон церкви, я считаю своим долгом... протянуть руку помощи человеку в беде. И я подумал, что нет лучшего способа помочь бедной женщине, чем если она возьмёт квартиранта. Кто-то, кто сможет поселиться здесь и, платя скромную аренду, помочь ей. Как вам идея, если мой шурин переедет сюда и снимет у вас комнату?
Mr. WillМиссис Сполдинг, поверьте, если бы у меня была хоть куда-нибудь деться сегодня вечером, кроме как в Государственный дом для престарелых, я бы с радостью ушёл прямо сейчас. Когда я пришёл сюда, я всего лишь просил оставить меня в покое. Я не какой-то урод, которого выставили на показ для забавы этих хулиганов, которых вы называете детьми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Albert DenbyМиссис Сполдинг, когда происходят такие трагедии, иногда приходится смотреть правде в глаза, даже если это очень тяжело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deputy Jack DriscollИзвините за беспокойство, шериф. У железнодорожных путей валяется пьяный негр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
W.E. SimmonsЗнаете, в чём ваша беда, миссис Сполдинг? Вы — жертва неукротимой жадности.