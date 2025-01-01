Меню
Corbit Ну, мне пора идти на дело. И если увидишь Холдина, скажи ему, что у него яйца чисты.
Reese Holdin Шелли!
Shelley Да?
Reese Holdin Сколько тебе лет, кстати?
Shelley 23. А что?
Reese Holdin Просто решил прикинуть, вдруг ты еб##шь моего отца.
Shelley Он когда-нибудь показывал тебе свои штуки?
Reese Holdin Мне пришлось купить все книги, что он написал.
Shelley Должно быть, детство было интересным.
Reese Holdin Да. Соперничать за внимание с тремя одинаковыми пишущими машинками Underwood — не лучшая подпитка для самооценки.
Reese Holdin По какой-то причине я представляю тебя единственным ребёнком, растущим в каком-то огромном, неприступном особняке с башенками, папа вечно в теннисной форме, мама играет в бадминтон и пьёт чай с печеньем на лужайке. Почему бы тебе не вернуться в Нарнию или откуда ты там, и не оставить моего папу в покое?
Reese Holden Вау. Она откуда? Из Уимблдона?
Reese Holden Просто не верю, что это тот же самый человек, который сказал своей шестилетней дочке, что Рождество — это республиканский капиталистический заговор, придуманный компанией Hallmark, и что, если бы Иисус был жив сегодня, он бы был в Никарагуа, поддерживая сандиннистов. Грейс, уходи.
Corbit Крэк? Я такое видел в передаче «Полиция».
Corbit Крэк сожжёт тебе мозги.
Reese Holden Вот это рифма.
Shelley Теперь вытащить из него хоть пару слов — всё равно что вытащить пианино из пруда.
Орудия
От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские
