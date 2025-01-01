Reese HoldinДа. Соперничать за внимание с тремя одинаковыми пишущими машинками Underwood — не лучшая подпитка для самооценки.
Reese HoldinПо какой-то причине я представляю тебя единственным ребёнком, растущим в каком-то огромном, неприступном особняке с башенками, папа вечно в теннисной форме, мама играет в бадминтон и пьёт чай с печеньем на лужайке. Почему бы тебе не вернуться в Нарнию или откуда ты там, и не оставить моего папу в покое?
Reese HoldenПросто не верю, что это тот же самый человек, который сказал своей шестилетней дочке, что Рождество — это республиканский капиталистический заговор, придуманный компанией Hallmark, и что, если бы Иисус был жив сегодня, он бы был в Никарагуа, поддерживая сандиннистов. Грейс, уходи.