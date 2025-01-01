Цитаты из фильма Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски
Danny McBrideГермиона только что утащила у нас всё барахло. Потом Джей предложил её всех изнасиловать, а теперь её и след простыл. Думаю, он так сказал только потому, что Джей знает — ему осталось максимум две минуты, чтобы самому стать домоправителем.
James FrancoТвоя мамина киска была холстом. Папин х#й — кисточкой. Бабах. Вот и искусство.
Danny McBrideКогда я долго еб-чь, в итоге наляю, чувак. Думаю, у тебя то же самое, да?
James FrancoОчень умный ответ! Почему бы тебе, б-чь, не прицелиться, а?
Danny McBrideУ меня особенно мощный выброс. Расплескивается везде. Это как пожарный шланг — надо просто схватить и молиться, чтобы не в глаз и не в рот.
James FrancoЧто за еб-чь такое? У тебя никогда не было братьев? Ты не научился наливать в носок или на салфетку?
Danny McBrideНет, у меня не было братьев, я рос в доме с женщинами!
James FrancoСомневаюсь, что они учили тебя закрывать глаза и наливать куда хочешь!
Danny McBrideТы прям взъелся из-за какого-то порножурнала! У кого сейчас вообще есть порножурналы? Добро пожаловать в XXI век, Бак Роджерс! Ты дом с айпадами в стенах построил, а дрочишь как первобытный!
James FrancoНадо признаться... Я переспал с Линдси Лохан. Она была не в себе, на кайфе. Это было в Шато Мармон. Она всё стучалась в мою дверь. Она меня Джейком Джилленхолом звала. Я сказал... зовите меня принцем Персии.
Jonah HillПроизошло огромное землетрясение, кого они спасают в первую очередь? Актеров. Они спасут Клуни, Сандру Буллок, меня. Если останется место, тогда и вас вытащат.
[Подсчёт запасов еды и припасов в доме Джеймса Франко]
Seth RogenУ нас 12 бутылок воды, 56 бутылок пива, две водки, четыре виски, шесть бутылок вина, текила, Нутелла, сыр, пицца, яйца, бананы, яблоки, бекон, стейки, смесь для блинов, C.T. Crunch, молоко, кетчуп, батончик Milky Way, полграмма Sour Diesel, 3 с половиной грамма Grand Master Kush, унция грибов, 15 таблеток экстази, порно журнал, бейсбольная бита и видеокамера из фильма «127 часов».
[Бронированный дом на колесах врезается в Toyota Prius Джеймса Фрэнко, слегка ранит Фрэнко, Сета Рогена и Джей Баручеля. Группа каннибалов из дома на колесах вытаскивает их троих из разбитой машины и начинает нападать на них]
Santa Cannibal[yells]Эй, отруби ему f###### голову!
Seth Rogen[Притворяюсь Гэндальфом/Иэном Маккелленом]Я известный защитник прав геев!
Michael Cera[после того, как все на вечеринке у Джеймса Франко выбегают на улицу и видят, что Голливудские холмы охвачены пламенем]Стой, стой, стой! Всем внимание! Всем внимание! Кто взял мою чёртову мобилу, а? Мартин, вывали карманы!
Craig RobinsonЭй! Эй, ублюдок! Эй, давай! Огурчик, демонический ублюдок. Никто тебя не боится. Ты не енот. А ну подходи, сука. Никто тебя не боится. Я — Крейг, чёрт побери! Да! Надеюсь, тебе нравятся большие члены, ублюдок, потому что я собираюсь трахнуть тебя по полной. В последний раз говорю! Снимай свои трусики!
Jonah Hill[одержимый]Ты утонешь в реке крови. Конец света близок. Ты задрожишь в тени царства грядущего. День суда настал. Апокалипсис — НАСТУПАЕТ!
Seth RogenТам уже полный п##дец, ребята! Уходить мы не можем. Я не ухожу. Поняли? Я жертва! У меня всю жизнь менталитет жертвы, люди это чувствуют! В детстве у меня были мужские сиськи. Хулиганы меня держали и т##лили!
Danny McBrideЯ знаю, почему вы, б##ть, больше не звоните мне и не зависаете со мной. Потому что я отрываюсь так, что п##дец. Всегда так было. С тех пор, как я был младенцем, я не просто сосал мамину сисю, я ещё и гремел по ней и моторил. Всё, что я делаю, — это крик о помощи. Когда я попал на твою обложку, Джеймс, это был именно крик о помощи. Я просто плакал и кончал, плакал и кончал. Слёзы из самого кончика моего члена, ребята.
Jonah HillДа... у него внутри больнее, чем у меня снаружи.
Danny McBride[про Джея]Если кто и насилует Эмму Уотсон, так это чертов Сэр-Насильник-Повторно здесь.
Jason SegelЭто часто одно и то же. Моя телевизионная жена открывает холодильник и такая: «Что случилось с тортом на день рождения?» А я выхожу с маленькой крошкой глазури и говорю: «Какой ещё торт на день рождения?»
Kevin Hart[смеётся]Потому что ты съел торт! Да. Потому что ты съел торт!
Danny McBrideЯ уверен, ты был в Лос-Анджелесе... ДВА МЕСЯЦА НАЗАД в Four Seasons. Я видел тебя там, и ты специально просил меня... НЕ говорить Сету, чтобы сохранить иллюзию, что ты *всегда* останавливаешься у Сета, когда в Лос-Анджелесе!