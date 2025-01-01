[Бронированный дом на колесах врезается в Toyota Prius Джеймса Фрэнко, слегка ранит Фрэнко, Сета Рогена и Джей Баручеля. Группа каннибалов из дома на колесах вытаскивает их троих из разбитой машины и начинает нападать на них]

Santa Cannibal [yells] Эй, отруби ему f###### голову!

[chainsaw revs up; James, Seth, and Jay screams]

[Дэнни МакБрайд, лидер каннибалов, выходит из своего RV с косяком марихуаны в одной руке и поводком от собаки в другой]

Jay Baruchel [shocked] И какое это имеет отношение к нам?

James Franco Что за чёрт возьми вы говорите?

Danny McBride [chuckles] Я каннибал, приятель. Мы f###### съедим твою задницу.

Seth Rogen f###### тебя, ты нас не съешь. f###### этого, мужик!

Danny McBride Я делаю всё, f#####, когда хочу. Я f##### этого парня задом.

[Чэннинг опустился на четвереньки]

Danny McBride Видишь это? Я f###### прямо в эту дрянь залезаю. Я делаю всё, что хочу. Это мой раб. Чэннинг, представьтесь.

Channing Tatum [takes his mask off] Эй, чуваки, как дела? Вы в порядке?

James Franco Это Чэннинг Татум.

Seth Rogen Это Чэннинг Татум, чувак. Что за f######?

Danny McBride Чэннинг f###### Татум. Я нашёл его, когда он блуждал по автостраде. Я подобрал его и сделал его моим рабом.

[Channing rubs Danny's crotch, but Danny shoves his hand away]