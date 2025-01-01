Меню
Danny McBride Гермиона только что утащила у нас всё барахло. Потом Джей предложил её всех изнасиловать, а теперь её и след простыл. Думаю, он так сказал только потому, что Джей знает — ему осталось максимум две минуты, чтобы самому стать домоправителем.
James Franco Твоя мамина киска была холстом. Папин х#й — кисточкой. Бабах. Вот и искусство.
Jay Baruchel Спасибо, Джеймс Франко.
Jonah Hill Господи, это я, Джона Хилл... из "Деньги на двоих".
Jay Baruchel Ребята, слушайте, слушайте. Нам нужно поговорить о слоне в комнате
Seth Rogen Эй, Джей, не говори так о Крейге.
Craig Robinson Это х#йня. Я здесь, блин.
Jay Baruchel Я не называю Крейга слоном.
James Franco Это расизм.
Jay Baruchel Я говорю тебе... сила Христа изгоняет тебя!
Possessed Jonah Hill Да ну? Она меня изгоняет?
Jay Baruchel Сила Христа изгоняет тебя!
Possessed Jonah Hill Правда, Джей?
Jay Baruchel Сила Христа изгоняет тебя!
Possessed Jonah Hill Сила Христа изгоняет меня? Вот так вот?
Jay Baruchel Сила Христа изгоняет тебя!
Possessed Jonah Hill Знаешь что? Это не особо-то и действует.
[Роген и МакБрайд роются в полу дома Франко, когда Франко врывается по коридору второго этажа с макетом пистолета и порнографическим журналом]
James Franco Кто это сделал? Кто это сделал?
Seth Rogen Что? О чём ты?
James Franco Налял на страницы этого хорошего журнала, о котором я тебе любезно рассказал. Это ты, Сет?
Danny McBride [Поднимает руку] Это я, Франко. Я, б-чь, налял в твой журнал.
James Franco Почему?
Danny McBride Когда я долго еб-чь, в итоге наляю, чувак. Думаю, у тебя то же самое, да?
James Franco Очень умный ответ! Почему бы тебе, б-чь, не прицелиться, а?
Danny McBride У меня особенно мощный выброс. Расплескивается везде. Это как пожарный шланг — надо просто схватить и молиться, чтобы не в глаз и не в рот.
James Franco Что за еб-чь такое? У тебя никогда не было братьев? Ты не научился наливать в носок или на салфетку?
Danny McBride Нет, у меня не было братьев, я рос в доме с женщинами!
James Franco Сомневаюсь, что они учили тебя закрывать глаза и наливать куда хочешь!
Danny McBride Ты прям взъелся из-за какого-то порножурнала! У кого сейчас вообще есть порножурналы? Добро пожаловать в XXI век, Бак Роджерс! Ты дом с айпадами в стенах построил, а дрочишь как первобытный!
James Franco Верно, чувак. Я люблю читать!
Danny McBride Думаешь, это единственное, на чём я тут дрочу? Я уже всю эту хату обложил, словно мусоровоз.
James Franco На моих вещах ты не кончаешь!
Danny McBride Я буду кончать где хочу, Джеймс! В кухне, на твоём искусстве, куда захочу!
James Franco Я кончу прямо на тебе! Я кончу, как сумасшедший, на тебе, МакБрайд!
Danny McBride Ох! Я бы хотел, чтобы ты сейчас на меня кончил! Дерзай!
[Оба показывают друг другу жесты мастурбации]
Danny McBride [Держит биту между ног] Я так еб-чь буду дрочить тут!
James Franco Стоп, хватит! Прям на твоё лицо!
Danny McBride Вся на пол, везде! Я кончу где хочу! На стены, на шкафы, на мебель — везде!
James Franco Если увижу твой х-й ещё раз, выстрелю в него!
Danny McBride Патронов у тебя не хватит, сук!
Danny McBride Джеймс Франко вчера не сосал никому? Значит, вы реально с ума сошли.
Danny McBride Добро пожаловать в двадцать первый век, Бак Роджерс! Ты спроектировал дом с ё-моё айпадами в стенах, а сам дрочишь, как чёртов пилигрим!
James Franco Верно, брат, я люблю, ё-моё, читать!
James Franco Надо признаться... Я переспал с Линдси Лохан. Она была не в себе, на кайфе. Это было в Шато Мармон. Она всё стучалась в мою дверь. Она меня Джейком Джилленхолом звала. Я сказал... зовите меня принцем Персии.
Jonah Hill Произошло огромное землетрясение, кого они спасают в первую очередь? Актеров. Они спасут Клуни, Сандру Буллок, меня. Если останется место, тогда и вас вытащат.
[Подсчёт запасов еды и припасов в доме Джеймса Франко]
Seth Rogen У нас 12 бутылок воды, 56 бутылок пива, две водки, четыре виски, шесть бутылок вина, текила, Нутелла, сыр, пицца, яйца, бананы, яблоки, бекон, стейки, смесь для блинов, C.T. Crunch, молоко, кетчуп, батончик Milky Way, полграмма Sour Diesel, 3 с половиной грамма Grand Master Kush, унция грибов, 15 таблеток экстази, порно журнал, бейсбольная бита и видеокамера из фильма «127 часов».
James Franco [исправляет Сета] «127 часов».
Seth Rogen Эээ, «127 часов». И исправный револьвер из фильма «Лётчики».
Danny McBride [Появляется свет Вознесения] Что за хрень?
James Franco Пошёл на х##, МакБрайд! Иди н#х##! Ха-ха. Отсоси!
[Свет Вознесения исчезает]
Danny McBride У тебя белая хр### на губах, Франко. Наверное, кого-то сосал. Этот, Джона, наверняка смотрел и дрочил.
James Franco Я отстрелю тебе х##ню!
Danny McBride Патронов у тебя не хватит, сук##.
Craig Robinson Добро пожаловать в рай, убл#дки.
Danny McBride [из трейлера] Сет, это одно из лучших твоих актёрских решений за последние шесть фильмов. Где, бл#ь, это было в «Зелёном шершне»?
James Franco Этого у#ка надо убрать! УБИРАЙСЯ! Этого у#ка надо убрать!
Emma Watson Дайте мне всё, что у вас есть выпить!
Seth Rogen Нас здесь шестеро! Ты не можешь нас ограбить!
Emma Watson Я не шучу, б###ь!
[Бронированный дом на колесах врезается в Toyota Prius Джеймса Фрэнко, слегка ранит Фрэнко, Сета Рогена и Джей Баручеля. Группа каннибалов из дома на колесах вытаскивает их троих из разбитой машины и начинает нападать на них]
Santa Cannibal [yells] Эй, отруби ему f###### голову!
[chainsaw revs up; James, Seth, and Jay screams]
Danny McBride [on loudspeaker] СТОП!
[Дэнни МакБрайд, лидер каннибалов, выходит из своего RV с косяком марихуаны в одной руке и поводком от собаки в другой]
Jay Baruchel Danny?
Jay Baruchel [shocked] И какое это имеет отношение к нам?
James Franco Что за чёрт возьми вы говорите?
Danny McBride [chuckles] Я каннибал, приятель. Мы f###### съедим твою задницу.
Seth Rogen f###### тебя, ты нас не съешь. f###### этого, мужик!
Danny McBride Я делаю всё, f#####, когда хочу. Я f##### этого парня задом.
[Чэннинг опустился на четвереньки]
Danny McBride Видишь это? Я f###### прямо в эту дрянь залезаю. Я делаю всё, что хочу. Это мой раб. Чэннинг, представьтесь.
Channing Tatum [takes his mask off] Эй, чуваки, как дела? Вы в порядке?
James Franco Это Чэннинг Татум.
Seth Rogen Это Чэннинг Татум, чувак. Что за f######?
Danny McBride Чэннинг f###### Татум. Я нашёл его, когда он блуждал по автостраде. Я подобрал его и сделал его моим рабом.
[Channing rubs Danny's crotch, but Danny shoves his hand away]
Danny McBride Слезай с моего d###. Я называю его Чэннинг "Tate-yum".
James Franco Жёстко, чувак.
Jonah Hill Ну и чем вы тут занимались?
Seth Rogen Да так, весь день тусовались.
Jay Baruchel Жрали кучу грязных бургеров, курили примерно ф#г#в#й паунд травы и рубились в видеоигры.
Jonah Hill Трава — это круто, трава — это круто. Погнано.
Jay Baruchel Это как сцена с гольфом из «Морских котиков».
Jonah Hill Крутая отсылка, бро.
Jay Baruchel Спасибо, братан.
Jonah Hill Чувак, твои отсылки — это что-то, все знают.
Jay Baruchel Можем уже, блин, в Карлс Джуниор сходить?
Seth Rogen Эээ, я бы с удовольствием, но я на... Я сейчас не могу такое есть. Я на... на очищении.
Jay Baruchel На чём?
Seth Rogen На очищении.
Jay Baruchel [смеётся] Что?
Seth Rogen Это полезно. Ты должен ходить в туалет шесть раз в день.
Jay Baruchel Это неправда, ходить надо два раза в день.
Seth Rogen Нет. Это неправда. Раньше так думали, а теперь знают — ходить надо шесть раз в день.
Jay Baruchel Так ты не пьёшь, не куришь травку?
Seth Rogen О, нет. Я пью, курю травку. Я на очищении, я не псих.
Craig Robinson Я просто обаяшка, сынок.
Jonah Hill Эээ, можно мне эту «Милки Вэй»?
James Franco Нет, ты не можешь взять «Милки Вэй». Это моя «Милки Вэй». Сегодня утром я специально купил эту «Милки Вэй», чтобы съесть её после вечеринки.
Jay Baruchel Странно.
James Franco Это не странно, это моя особенная еда, она мне нравится. Поддержи меня, Сет.
Seth Rogen Я не думаю, что тебе стоит брать всю «Милки Вэй». Мне тоже хочется немного «Милки Вэй».
Craig Robinson Я бы расстроился, если бы не получил хотя бы кусочек «Милки Вэй».
James Franco О, теперь Крейг хочет кусочек «Милки Вэй».
Craig Robinson Да, я хочу кусочек «Милки Вэй»! Это ё#аная «Милки Вэй».
Jay Baruchel Пятая часть от всего — это справедливо и разумно.
Seth Rogen Каждому по пятой части от всего.
James Franco [to Craig] Я хочу пятую часть твоей футболки!
James Franco Мы актёры! Мы приносим людям радость!
Jay Baruchel Да, но мы не делаем это даром. Нам платят очень хорошо, гораздо больше среднего профессионала.
Michael Cera Эй, этот кокс как-то странно пахнет?
[выдувает кокаин в лицо Кристоферу]
Christopher Mintz-Plasse О, б#я, Майкл. Я никогда не пробовал кокаин.
Michael Cera Ну, для первого раза это была лучшая доза.
James Franco [во время ограбления] Я не собираюсь стрелять в Эмму Уотсон!
Jay Baruchel Я не хочу умирать в доме Джеймса Франко.
Seth Rogen Отвечай мне на один вопрос: такой же ли милый зад у Майкла Серы, как я себе представлял?
Jay Baruchel Ох, ну блин...
Seth Rogen Я представляю его как маленький пончик. Маленький розовый пончик с посыпкой.
Seth Rogen Давай бухать всё подряд!
Jay Baruchel Я не особо хочу.
[начинает пить воду]
Seth Rogen Стоило подумать об этом раньше, чем глотать банку Экста.
Jay Baruchel [плевится водой] Что?
Seth Rogen Иисус Хр##ов.
Craig Robinson Тебе лучше не говорить так.
Seth Rogen Иисус Хр##ов? Почему? Почему нельзя так говорить?
Craig Robinson Одна из десяти заповедей. Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно.
Seth Rogen Иисус — это не имя Господа. Бог — имя Господа.
Craig Robinson Иисус и Бог — это одно и то же.
Jay Baruchel Это Троица.
Craig Robinson Отец, Сын и Святой Дух.
James Franco Это как неаполитанское мороженое.
Craig Robinson [плачет] Я пытался спасти Азиза, честно!
Emma Watson [Держа топор] Отойди, чёрт возьми!
[из трейлера]
Michael Cera [после того, как сломанный фонарный столб пронзил его грудь] Это плохо?
Craig Robinson Нет такой вечеринки, как вечеринка без трусов, потому что вечеринка без трусов не останавливается!
Craig Robinson Сними трусики!
Jonah Hill [пытается осознать события прошлой ночи] Вчера ночью, ну, случилось кое-что не совсем спокойное.
Channing Tatum Я его люблю.
Danny McBride Чёртов Джи Ай Джо, чувак. Чёртов любит меня.
Jay Baruchel Мы могли бы здесь вместе построить жизнь, Крейг. Я бы очень хорошо к тебе относился.
Danny McBride Я зову его Ченнинг Тейнт-ЮМ!
Aziz Ansari Крейг, помоги мне!
Craig Robinson Для тебя уже поздно! Ты уже в дерьме!
Дэвид Крумхольц Джей! Я больше не могу держаться. Ты должен протянуть руку и схватить меня, понял?
Джей Барушель Ладно, бери меня за руку, я тебя подброшу!
Дэвид Крумхольц Ты уверен? Я весь на тебя опираюсь.
Джей Барушель Я тебя точно поймаю, хорошо?
Дэвид Крумхольц Ты точно справишься?
Джей Барушель Я схвачу тебя. На счёт три. Раз, два, три!
[Они хватаются за руки]
Дэвид Крумхольц Я буду раскачиваться!
Джей Барушель Держу тебя, приятель.
Дэвид Крумхольц Ты будешь держать весь мой вес?
Джей Барушель Ладно! Давай!
Дэвид Крумхольц Ты сможешь удержать весь мой вес?
Джей Барушель Да, я смогу!
Дэвид Крумхольц Я не хочу умирать.
Джей Барушель Раз, два, три!
[Джей отпускает, и Дэвид падает в смерть]
Seth Rogen [Притворяюсь Гэндальфом/Иэном Маккелленом] Я известный защитник прав геев!
Michael Cera [после того, как все на вечеринке у Джеймса Франко выбегают на улицу и видят, что Голливудские холмы охвачены пламенем] Стой, стой, стой! Всем внимание! Всем внимание! Кто взял мою чёртову мобилу, а? Мартин, вывали карманы!
Martin Starr Что?
Michael Cera Я видел тебя в ванной, чувак! Кто-то позвонил на мой телефон! Заткнись, б#я! Невероятно! Просто неприемлемо после всего того кока, что я на вас спустил!
Seth Rogen Никто не б#ядь твою мобилу не брал...
Michael Cera [земля начинает трескаться под ногами Майкла] Три! Два! Один! Ноль!
Seth Rogen [световой столб начинает падать в сторону Майкла] Опа! Опа! Опа! Майкл! Майкл! Майкл!
[световой столб врезается в грудь Майкла]
Craig Robinson Я бы за полбуханки хлеба на это согласился!
Danny McBride Он говорит о таких извращённых флюидах.
Craig Robinson Эй! Эй, ублюдок! Эй, давай! Огурчик, демонический ублюдок. Никто тебя не боится. Ты не енот. А ну подходи, сука. Никто тебя не боится. Я — Крейг, чёрт побери! Да! Надеюсь, тебе нравятся большие члены, ублюдок, потому что я собираюсь трахнуть тебя по полной. В последний раз говорю! Снимай свои трусики!
Jonah Hill [одержимый] Ты утонешь в реке крови. Конец света близок. Ты задрожишь в тени царства грядущего. День суда настал. Апокалипсис — НАСТУПАЕТ!
Michael Cera Это плохо?
James Franco Хватит е#ть мозги, хватит пить, садись на место!
Jonah Hill Это не сон! Это действительно происходит!
[после того, как Джеймс подкалывает Дэнни, луч вознесения исчезает; Джеймс падает обратно на землю к злому изумлению каннибалов и разочарованию Сета и Джея]
Seth Rogen О, чёрт.
Jay Baruchel Чёрт!
James Franco [в ужасе] Что случилось? Что я сделал? Верните меня! Что я СДЕЛАЛ?
Danny McBride Я тебе скажу, что случилось, Франко. Тебя не забирают на небеса за мелочность. Том Петти.
[каннибалы нападают на обречённого Джеймса]
Danny McBride Ты меня на свою вечеринку не приглашал, но у меня ты — почётный гость.
James Franco [последнее слово] Что?
[Дэнни вгрызается в нос Джеймса, к нему присоединяется Ченнинг; Джеймс кричит от страшной боли, Сет и Джей в ужасе и отвращении лишь наблюдают]
Danny McBride [кричит; безумный Дэнни поднимает откушенный нос Джеймса] НАСКОЛЬКО ЭТО Ё-Б#Н#Е?
[Дэнни визжит, каннибалы добивают Джеймса до смерти]
Danny McBride Сет! ДЖЕЙ!
[трое каннибалов гонятся за Сетом и Джеем, чтобы доделать своё дело и не остаться голодными]
Jay Baruchel О, чёрт, они бегут за нами!
Seth Rogen О, чёрт. О, чёрт! О, чёрт! Бегите!
Danny McBride ПРИВЕДИТЕ ИХ КО МНЕ!
Christopher Mintz-Plasse Я никогда, б###ь, не колол кокаин, чувак.
Craig Robinson Чувак, Сигел мёртв, Крумхольц мёртв, Майкл Сера мёртв...
Danny McBride Если Майкл Сера мёртв, то это не такая уж и потеря, да?
Jonah Hill [как Вуди Харрельсон] Я должен поступать правильно, трава — это для народа, это трава народа.
Danny McBride Фрэнко, ты просто претенциозный е##ный ботан.
James Franco Пошёл на х#й!
Danny McBride И Джона... ты, ё##ная с#ка. Крейг... ты меня там не прикрыл. Ты меня реально разочаровал.
Craig Robinson Бро...
Danny McBride И Сет... ты лицемерный му#ак.
Seth Rogen Что?
Danny McBride И конечно Джей... самодовольный, е##ный двуличный предатель.
Jay Baruchel Что за х#рню ты несёшь?
Seth Rogen Джей, ты серьёзно? Это твой чёртов план? Повторять реплики из «Экзорциста»?
Jay Baruchel Думаю, они провели своё чёртово исследование.
Seth Rogen Это же фильм!
Jay Baruchel Это руководство. Чёртове учебное руководство.
[парни спорят, пускать ли незнакомца в дом]
James Franco [шёпотом] Знаю, звучит странно, но... мне кажется, его пускать не стоит.
Jay Baruchel Почему нет?
Headless Man Да почему нет? Я вас, кстати, слышу.
James Franco Извини, мы тебя не знаем. Ты можешь быть мародёром или, не знаю, насильником или сисекоб#я##м, типа того...
[Сет прикрывает грудь]
James Franco ... Извини. Ребята, мы же заколотили весь дом, чтобы никого не пускать, а первого, кто постучится, сразу впустим? Откуда нам знать, что этому парню можно доверять?
Headless Man Я хочу жить! Здесь всё с ума посходило!
Danny McBride «Агагага — с ума сойти!» Этот парень — полное г...
James Franco А если он насильник?
Jonah Hill Да даже если он насильник, он же не всех нас изнасилует.
Headless Man [в панике] Нет, я не насильник!
Seth Rogen Ты будешь нам сисекоб#я##м?
Headless Man [почти плачет] Если хочешь, я буду сисекоб#я##м так, что ах, тебе понравится!
Jay Baruchel Сет, поддержи меня, пожалуйста, мы не можем просто так оставить его там умирать, ты с ума сошёл?
James Franco [к Сету] Что хочешь делать? Я за любой вариант.
Seth Rogen Давайте голосовать!
Headless Man Я голосую, чтобы меня впустили!
Danny McBride Мой голос: к чёрту всех, я впускаю его. Это уже надоело.
[все кричат и бросаются его останавливать; снаружи что-то рычит]
Headless Man Тут что-то есть!
[внезапно снаружи отрубают мужчине голову, отрубленная голова подпрыгивает в комнату и останавливается у ног Дэнни]
Danny McBride [в шоке] Это реально! Это чёрт возьми реально!
[он пинает голову в сторону Джеймса, который тут же отталкивает её; парни начинают кричать и пинать голову по комнате, чтобы она от них отстала]
Jonah Hill Ребята! Этот мужик был жив всего пару секунд назад, не надо с его головой в футбол играть!
James Franco Подними её, Джона.
[Джона поднимает голову и сразу же роняет её — из неё хлещет кровь]
Danny McBride Что, чёрт побери, происходит?
Jonah Hill Он мне подмигнул! Он мне подмигнул!
James Franco Поставь её туда!
[дрожа от страха, Крейг накрывает голову пледом]
Seth Rogen Там уже полный п##дец, ребята! Уходить мы не можем. Я не ухожу. Поняли? Я жертва! У меня всю жизнь менталитет жертвы, люди это чувствуют! В детстве у меня были мужские сиськи. Хулиганы меня держали и т##лили!
James Franco Вот что сейчас там творится!
Craig Robinson Мы все мягкие.
Seth Rogen Ага.
Craig Robinson Мы все мягкие! Мы актёры, делаем вид, что жёсткие, чуваки! Мы мягче младенческого г##на!
James Franco Мягче младенческого г##на!
Seth Rogen Дэнни, нет! Не уходи! Дэнни, не уходи от меня!
Danny McBride [продолжая уходить] Слишком поздно, Сет! Я уже ушёл слишком далеко!
Seth Rogen Нет, не ушёл. Ты всё ещё можешь повернуть и, бл###, вернуться и помочь мне.
Jay Baruchel [готовится изгнать Джону Хилла] Джона Хилл.
Possessed Jonah Hill Джона Хилла больше нет.
Jay Baruchel Демон!
Possessed Jonah Hill Да!
Seth Rogen Чёрт. Это плохо.
Craig Robinson Давай, Рианна, сними трусики ради меня.
Rihanna Да пошёл ты к чёрту, Крейг, ради меня.
James Franco Чувак, смотри, вертолёты, вертолёт, наши здесь. Всё нормально, всё будет нормально
[Вертолёт падает, лопасть пролетает в окно и застревает в стене рядом с Крейгом]
Craig Robinson [Крик и прыжки] Чёрт побери, чёрт побери
James Franco Ты в порядке?
Craig Robinson Нет, я не в порядке.
[Показывает палец с небольшим порезом и кровью]
Craig Robinson Пусть твой д#м разваливается, Франко
James Franco Мой дом так не поступил
Paul Rudd [после того, как он случайно наступает женщине на голову и упорно извиняется] Простите!
Emma Watson Посмотри на него, он как хипстер. Правда?
Jay Baruchel Нет. Нет, я совсем не хипстер.
Craig Robinson Да, кажется, ты многое ненавидишь, а штанины у тебя ужасно узкие.
Jay Baruchel Нет, просто... я не люблю Лос-Анджелес. Вот и всё. Это не делает меня хипстером.
Craig Robinson Бьюсь об заклад, ты ненавидишь фильмы, которые все любят.
Jay Baruchel Я даже...
Craig Robinson Тебе нравится Форрест Гамп?
Jay Baruchel Нет, нет, это ужасная к##ня...
Emma Watson Жизнь — как коробка шоколадных конфет? Нет?
Jay Baruchel Нет, я в курсе.
Craig Robinson Ты никогда не знаешь, что тебе достанется.
Jay Baruchel Люди были, они здесь были, и их... всосало в небо.
James Franco Всосало в небо. Тут никого не всосало.
Michael Cera Меня тут всосало.
Danny McBride Я знаю, почему вы, б##ть, больше не звоните мне и не зависаете со мной. Потому что я отрываюсь так, что п##дец. Всегда так было. С тех пор, как я был младенцем, я не просто сосал мамину сисю, я ещё и гремел по ней и моторил. Всё, что я делаю, — это крик о помощи. Когда я попал на твою обложку, Джеймс, это был именно крик о помощи. Я просто плакал и кончал, плакал и кончал. Слёзы из самого кончика моего члена, ребята.
James Franco Мне жаль, ладно. Ты можешь кончать где хочешь.
Danny McBride Мне уже всё равно на эти кончания. Сейчас я просто хочу уйти.
Одурманенный Джона Хилл [держит Сета] Я тебе сейчас сиськ@й нат@ну, Сет.
Сет Роген Не надо мне сиськ@й нат@ть!
Одурманенный Джона Хилл У тебя сиськи большие, как Б, или маленькие, как С? Я их сожму вместе. СОЖМУ ВМЕСТЕ!
Craig Robinson Слушай, я вот только что впервые выпил свою же мочу... и...
[смеётся]
Craig Robinson не так уж и плохо. Я никогда не думал, что буду это делать, всегда думал, что моча воняет, да и фиг с ней, но... Тсс.
[поднимает бокал с мочой]
James Franco Знаешь что, Дэнни? Если бы ты не обсирался всё время, может, ты бы и не так обезвоживался!
Danny McBride Ты превращаешь меня в шутку, Франко, и тебе не понравится эта х#ёвая концовка!
Jay Baruchel [после встречи с Сатаной] О, ты, должно быть, издеваешься!
[после того, как Джей ударил Джону]
James Franco Джона, ты в порядке?
Jonah Hill Да... у него внутри больнее, чем у меня снаружи.
Danny McBride [про Джея] Если кто и насилует Эмму Уотсон, так это чертов Сэр-Насильник-Повторно здесь.
Jason Segel Это часто одно и то же. Моя телевизионная жена открывает холодильник и такая: «Что случилось с тортом на день рождения?» А я выхожу с маленькой крошкой глазури и говорю: «Какой ещё торт на день рождения?»
Kevin Hart [смеётся] Потому что ты съел торт! Да. Потому что ты съел торт!
Jason Segel Сегодня мой день рождения.
Kevin Hart Вот почему вы лучшие. Именно из-за этого.
[после того, как мужчине отрубили голову, и все в панике пинают её]
Jonah Hill Стойте! Вы, ребята! Этот человек был жив всего несколько секунд назад, мы не можем играть в футбол с его головой!
James Franco Подними её, Джона!
[Джона поднимает голову, из неё льётся кровь, и он роняет её]
Jonah Hill О, Боже! Он мне подмигнул!
Jonah Hill Ребята, ребята, ребята. Джей не насильник, он даже муху не смог бы изнасиловать.
Seth Rogen [после падения в дырку в доме] Я себе попу напополам разломал.
[после того, как нашли тайник с едой Джеймса]
Craig Robinson Что за х#йня тут, Франко?
James Franco Эээ... Похоже на еду! Как она тут оказалась?
Seth Rogen Что? У тебя есть ещё еда?
Craig Robinson Ты знал, что у него есть запас еды?
Seth Rogen Он дал мне один крекер!
Craig Robinson Я бы отсосал за полкрекера!
James Franco Ладно, может, я и не хотел, чтобы ты сосал мой х#й, хорошо?
Craig Robinson Я не хотел сосать! В этом суть того, что я сказал!
Danny McBride А потом есть Джей: самодовольный, п##оебский, двуличный предатель...
Jay Baruchel [ошарашенно] О**еть, о чём ты вообще говоришь?
Danny McBride Я подслушал ваш разговор с Крейгом, понял? Единственная причина, почему тебе "не всё равно" на нас — это потому что ты думаешь, что так хочет Бог. Тебе на нас плевать.
Jay Baruchel Нет, нет, нет, нет, ты всё это п##дишь и перекручиваешь! Ты лжёшь!
Danny McBride Я перекручиваю *это*?
[пауза]
Danny McBride Я уверен, ты был в Лос-Анджелесе... ДВА МЕСЯЦА НАЗАД в Four Seasons. Я видел тебя там, и ты специально просил меня... НЕ говорить Сету, чтобы сохранить иллюзию, что ты *всегда* останавливаешься у Сета, когда в Лос-Анджелесе!
Craig Robinson Оооооооооооооооооо, Джей...
Seth Rogen Что за херня, чувак...
Danny McBride Просто классика идиотизма.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дэнни МакБрайд
Дэнни МакБрайд
Danny McBride
Джеймс Франко
Джеймс Франко
James Franco
Джей Барушель
Джей Барушель
Jay Baruchel
Джона Хилл
Джона Хилл
Jonah Hill
Сет Роген
Сет Роген
Seth Rogen
Крэйг Робинсон
Крэйг Робинсон
Craig Robinson
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Emma Watson
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Channing Tatum
Майкл Сера
Майкл Сера
Michael Cera
Кристофер Минц-Плассе
Кристофер Минц-Плассе
Christopher Mintz-Plasse
Азиз Ансари
Азиз Ансари
Aziz Ansari
Дэвид Крамхолц
Дэвид Крамхолц
David Krumholtz
Мартин Старр
Мартин Старр
Martin Starr
Брайан Хаски
Брайан Хаски
Brian Huskey
Рианна
Рианна
Rihanna
Пол Радд
Пол Радд
Paul Rudd
Джейсон Сигел
Джейсон Сигел
Jason Segel
Кевин Харт
Кевин Харт
Kevin Hart
