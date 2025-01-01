Меню
Киноафиша Фильмы Бутылочная ракета Цитаты из фильма Бутылочная ракета

Цитаты из фильма Бутылочная ракета

Dignan Они меня никогда не поймают... потому что я чёрт возьми невиновен.
Anthony Грейс считает меня неудачником.
Dignan Что? Что она вообще в жизни такого великого сделала?
Dignan Большую сумку, идиот!
Book Store Manager Не называй меня идиотом, ублюдок!
Dignan М... у вас есть... у вас есть большие сумки... для атласов или словарей... эээ, сэр?
Bob Поче- почему у тебя на носу лейкопластырь?
Dignan Точно!
Anthony Из какой части Мексики ты?
Inez Парагвай.
Dignan Как такой ур#д, как Боб, умудрился заполучить такую классную кухню?
Dignan Кто спровоцировал сигнализацию, чувак?
Anthony Это пожарная сигнализация!
Dignan Кто включил пожарную сигнализацию?
Anthony ЭТО ИЗ-ЗА ВСЕГО ЭТОГО ЧЁРТОВОГО ДЫМА!
Dignan В бегах от закона... это не прогулка по Кливленду.
Grace Ты ни дня в жизни не работала. Как ты можешь быть такой уставшей?
Rocky Скажи Энтони, что я его люблю.
Kumar Чувак, я всё просрал. Я всё просрал, чувак.
Anthony Кумар, что ты делал в морозилке?
Kumar Не знаю, чувак, я потерял навык, чувак.
Dignan А у тебя вообще когда-нибудь был навык, чтобы его потерять, чувак?
Rocky [перевод для Инес] Ты как бумага. Знаешь, ты — мусор.
Anthony Как мусор?
Rocky Знаешь, ты как бумага, что падает куда-то... В испанском это звучит не так плохо...
Bob Он смотрит на меня и говорит: «Боб, только потому что ты полный п##ец, это не значит, что ты не мой брат.»
Anthony Однажды утром, в пляжном доме Элизабет, она спросила меня, хочу ли я покататься на водных лыжах или просто позагорать. И я понял, что не только не хочу отвечать НА ЭТОТ вопрос, но и больше не хочу отвечать на вопросы про водные виды спорта, да и вообще не хочу больше видеть этих людей никогда в жизни.
Dignan [указывает на Боба] Он выбывает.
[указывает на Энтони]
Dignan Ты тоже выбываешь. И, кажется, я тоже не в деле. Никакой банды!
Anthony Я не жду от тебя такой же депрессии, как у меня. Но думаю, твоё счастье здесь не совсем к месту.
Dignan Боб Мэпплторп, потенциальный водитель для отрыва: поехали!
Bob Ну, думаю, во мне есть что-то загадочное.
Dignan Не усложняй. Твой главный козырь — машина, которую ты можешь предоставить. Продавай себя! Сначала. Готов? Поехали!
Bob Ладно, хорошо. Я рискованный парень! Я выращиваю целый урожай марихуаны у родителей в саду! Думаю, это многое говорит...
Dignan Подожди, ты выращиваешь целый урожай марихуаны в саду?
Bob Динган, слушай. Я просто не очень умею себя продавать, понял? Так что скажу честно. Я реально хочу быть частью этой команды. И я единственный с машиной.
Dignan Это хорошо. Это хорошо. Потому что это зацепило меня прямо здесь.
Bob Джек, мне 26 лет, я не сбежал из дома.
Dignan Бессмысленный поступок! Ты не даёшь горничной чаевые в 500 долларов! Это неприлично! Это непростительно! Этого я не прощу! О чём ты думал? О чём ты думал?
Dignan Вот это хрень! Минуту назад работало как часы, а теперь стоит на обочине. А я не умею чинить такую машину — у меня нет инструментов! И даже если бы были, не уверен, что смог бы её починить!
Dignan Сволочь! Энтони! Энтони! Боб пропал. Он угнал машину! Смыться успел, пока мы спали!
[последние слова]
Dignan Забавно, как ты раньше был в дурке, а теперь я сижу в тюрьме?
Anthony Ну как, понравился твой первый визит в психушку?
Dignan Эй, эй, тсс, тсс, тсс. Давай. Уважай, что другим некомфортно говорить про свои душевные расстройства. Я, знаешь, нормально к этому отношусь, но... другие — не очень.
Dignan Вот лишь несколько главных ингредиентов: динамит, прыжки с шестом, закись азота, вертолёты — видишь, каким невероятным всё это будет? — дельтаплан, давай же!
Abe Henry Знаешь, Джонатан, миру нужны мечтатели.
Future Man Извините?
Abe Henry Нет, не думаю. Знаешь, Джон, однажды ты проснешься и поймёшь, что у тебя больше нет брата. И у тебя больше нет друзей. И в этот день я буду стоять прямо перед тобой и ржать до упаду.
Abe Henry [смеётся] Джон!
[продолжает смеяться]
Abe Henry Джон!
Парень в ванной Эй, ты в армии, да?
Дигнан Нет, у меня просто короткие волосы.
Dignan Почему ты тут сейчас? В это время ты всегда на обеде!
Workers Не всегда.
Dignan Да! Всегда!
Dignan Так что мистер Генри собирается меня увидеть или...
Anthony Нет, я так не думаю, Дигнан. Он на самом деле обокрал дом Боба.
Dignan Да ты шутишь! Чёрт, я чуть сам не обчистил это место.
Abe Henry Я не хочу тебя обидеть, Боб. Но твой брат — п****ц. Тебя это обижает?
Bob Нет, меня это не обидело.
Abe Henry Хорошо.
Bob Энтони, мне надо с тобой поговорить, чувак... Энтони, я должен с тобой поговорить! Слушай, извини, это вроде бы классная тусовка, но у меня семейные проблемы. Мне всё равно, что ты думаешь. Мне плевать! У меня семейная ситуация! Дигнэн не хочет этим заморачиваться, не мог бы ты выйти на минутку?
Stacy Sinclair Вау, ты правда сложная.
Anthony Стараюсь не быть такой.
Anthony Почему ты сейчас не там?
Dignan Потому что мы в бегах... и он меня уволил.
Bob Думаю, я понимаю, через что ты проходишь, чувак, потому что сам пережил немало дерьма. Если чувствуешь себя одиноким, будто никому на свете нет до тебя дела и никому в п#зду, то я здесь...
Anthony ...Это был знак стоп, чувак...
Bob Я готов слушать, чувак. Если хочешь, могу начать первым. Знаешь, мой брат — это настоящее дерьмо, он всегда меня избивает.
Anthony [перестаёт играть в пинбол] Ты взял эти серьги, Дигнан? Ты их взял.
[уходит из аптеки]
Anthony Знаешь, это моя вина. В конце концов, Энтони, когда ты уже научишься?
Dignan Чувак, у тебя ещё есть шар. Мне сыграть в твою игру?
Anthony [на улице] Список, Дигнан. Я знаю, ты помнишь список, потому что ты его подписал. Ты подписал, что не трогаешь вещи, Дигнан.
Dignan Дело в том, что я не могу перебирать всю эту х#йню посреди ограбления.
Anthony Эй, эй, мне всё равно, понял? Я купил серьги маме на день рождения. Я сходил, выбрал их сам.
Dignan Знаешь, все ценные вещи в доме были в том списке.
Anthony Может, нам стоило ограбить твой дом. Ты хоть об этом думал? Нет, уверен, что это тебе в голову не приходило.
Dignan Как ты думаешь, чем я занимался всё это время, пока ты там болтался? Я же говорил, Дигнэна уволили, выгнали на***. Но ты об этом не подумал, да? В конце концов, думать о себе проще, чем о Дигнэне.
Dignan Все хотят знать, что будет дальше. Можно мне просто насладиться этим моментом?
Dignan Давай повезёт.
Dignan Это... Это не просто стрижка газона, а ландшафтный дизайн.
Anthony Эй, чувак, не слушай этого парня.
Dignan Не знаю, иногда я... Ну, я не всегда такой уверенный, как кажусь.
Anthony Ты видел, что он надел?
Dignan Да, выглядело довольно круто.
Dignan Ладно. Вот, видишь, звёздочка — это я, вот тут, а я буду там внутри. Х — это Энтони. Боб, ты — ноль здесь, в машине.
Anthony Факт: Дигнан, фильм меня сейчас не цепляет.
Dignan А тебя цепляет, что я пытаюсь?
Anthony Но у меня для тебя есть один совет. Воспользуйся временем в школе, чтобы выучить иностранный язык.
Kumar Кто этот человек?
Dignan Это Эпплджек, давай, Кумар!
Abe Henry Как там вода? Как там вода?
Dignan За два месяца, что я провёл с мистером Генри и этой командой, я узнал больше, чем за пятнадцать лет учёбы в университете.
[первые реплики]
Anthony Эй, доктор Николс, я как раз спускался, чтобы попрощаться...
Dr. Nichols Эй, Энтони, не пытайся всех спасать, ладно?
Dignan Кого ты нанял, чтобы это сделать? Ты что, уборщицу подкупил?
Anthony Не думаю, что твое счастье тут уместно.
Bob [Боб спорит с братом] Издёвка, ублюдок!
Future Man Ты называешь меня издёвкой? Вот тебе настоящая издёвка!
[бьёт Боба]
Bob to Dignan & Anthony Выпьете что-нибудь?
Dignan Эээ, мне Том Коллинз, пожалуйста.
Будущий человек Вы не знаете, почему машина Боба здесь?
Энтони Эээ... он *здесь*.
Anthony Может, нам стоило ограбить твой дом. Ты об этом думал?
Dignan Ты же знаешь, у моей мамы и Крэйга нечего красть!
Dignan Мы его достанем. Мы его достанем. Чувак, не парься, мы его достанем. И когда это случится, мы взорвём его тачку, что-нибудь сделаем. Гарантирую. Что меня бесит, так это думать о том выражении на жирном лице Боба, как будто он нас провёл. Скажу тебе ещё кое-что. Если наши пути ещё раз пересекутся, ты увидишь другую сторону Дигнана. Больную, садистскую сторону, потому что я зол на Боба.
Anthony Ты сказал, ты сказал своей подруге Бернис, что я какой-то лётчик-ас?
Grace Что мне было говорить? Что тебя заперли в психушку?
Anthony Это была не психушка, Грейс. Я тебе тогда объяснял, что это было из-за переутомления.
Grace Переутомления?
Anthony Да, переутомления.
Grace Ты ни дня в жизни не работал. Как ты мог переутомиться?
Bob Я слушаю.
Dignan ЧЁРТ ПОБЕРИ! Ты не слушаешь, если играешься с пистолетом!
Dignan Маленькие дети — это так мило. Она такая милая малышка.
Grace Когда ты придёшь домой?
Anthony Я не могу прийти домой, Грейс, я взрослый.
[после того, как показали анимацию Энтони в виде книжки с листами]
Dignan Ого, да посмотри-ка на это!
Dignan Ты, мой дорогой друг, — настоящий дурак.
