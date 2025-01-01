RockyЗнаешь, ты как бумага, что падает куда-то... В испанском это звучит не так плохо...
BobОн смотрит на меня и говорит: «Боб, только потому что ты полный п##ец, это не значит, что ты не мой брат.»
AnthonyОднажды утром, в пляжном доме Элизабет, она спросила меня, хочу ли я покататься на водных лыжах или просто позагорать. И я понял, что не только не хочу отвечать НА ЭТОТ вопрос, но и больше не хочу отвечать на вопросы про водные виды спорта, да и вообще не хочу больше видеть этих людей никогда в жизни.
BobЭнтони, мне надо с тобой поговорить, чувак... Энтони, я должен с тобой поговорить! Слушай, извини, это вроде бы классная тусовка, но у меня семейные проблемы. Мне всё равно, что ты думаешь. Мне плевать! У меня семейная ситуация! Дигнэн не хочет этим заморачиваться, не мог бы ты выйти на минутку?
BobЯ готов слушать, чувак. Если хочешь, могу начать первым. Знаешь, мой брат — это настоящее дерьмо, он всегда меня избивает.
Anthony[перестаёт играть в пинбол]Ты взял эти серьги, Дигнан? Ты их взял.
[уходит из аптеки]
AnthonyЗнаешь, это моя вина. В конце концов, Энтони, когда ты уже научишься?
DignanЧувак, у тебя ещё есть шар. Мне сыграть в твою игру?
Anthony[на улице]Список, Дигнан. Я знаю, ты помнишь список, потому что ты его подписал. Ты подписал, что не трогаешь вещи, Дигнан.
DignanДело в том, что я не могу перебирать всю эту х#йню посреди ограбления.
AnthonyЭй, эй, мне всё равно, понял? Я купил серьги маме на день рождения. Я сходил, выбрал их сам.
DignanЗнаешь, все ценные вещи в доме были в том списке.
AnthonyМожет, нам стоило ограбить твой дом. Ты хоть об этом думал? Нет, уверен, что это тебе в голову не приходило.
DignanКак ты думаешь, чем я занимался всё это время, пока ты там болтался? Я же говорил, Дигнэна уволили, выгнали на***. Но ты об этом не подумал, да? В конце концов, думать о себе проще, чем о Дигнэне.
DignanВсе хотят знать, что будет дальше. Можно мне просто насладиться этим моментом?
AnthonyМожет, нам стоило ограбить твой дом. Ты об этом думал?
DignanТы же знаешь, у моей мамы и Крэйга нечего красть!
DignanМы его достанем. Мы его достанем. Чувак, не парься, мы его достанем. И когда это случится, мы взорвём его тачку, что-нибудь сделаем. Гарантирую. Что меня бесит, так это думать о том выражении на жирном лице Боба, как будто он нас провёл. Скажу тебе ещё кое-что. Если наши пути ещё раз пересекутся, ты увидишь другую сторону Дигнана. Больную, садистскую сторону, потому что я зол на Боба.
AnthonyТы сказал, ты сказал своей подруге Бернис, что я какой-то лётчик-ас?
GraceЧто мне было говорить? Что тебя заперли в психушку?
AnthonyЭто была не психушка, Грейс. Я тебе тогда объяснял, что это было из-за переутомления.