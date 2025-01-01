Dignan Боб Мэпплторп, потенциальный водитель для отрыва: поехали!

Bob Ну, думаю, во мне есть что-то загадочное.

Dignan Не усложняй. Твой главный козырь — машина, которую ты можешь предоставить. Продавай себя! Сначала. Готов? Поехали!

Bob Ладно, хорошо. Я рискованный парень! Я выращиваю целый урожай марихуаны у родителей в саду! Думаю, это многое говорит...

Dignan Подожди, ты выращиваешь целый урожай марихуаны в саду?

Bob Динган, слушай. Я просто не очень умею себя продавать, понял? Так что скажу честно. Я реально хочу быть частью этой команды. И я единственный с машиной.