Poster of Bottle Rocket
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.9
2 posters
Kinoafisha Films Bottle Rocket

Bottle Rocket

Bottle Rocket 18+
Synopsis

Three friends plan to pull off a simple robbery and go on the run.
Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1995
World premiere 21 February 1996
Release date
21 February 1996 Russia 16+
30 August 1996 Australia
25 April 2018 France
10 January 1997 Germany
21 February 1996 Kazakhstan
21 February 1996 USA
21 February 1996 Ukraine
MPAA R
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $560,069
Production Columbia Pictures, Gracie Films
Also known as
Bottle Rocket, (O)organiserad kriminalitet, Buscando el crimen, Tête brûlée, Bottle Rocket - (O)organiserad kriminalitet, Bottlerocket (Ladrón que roba a ladrón), Durchgeknallt, Grázli, Grázlové, Kleftes... kata lathos, Lurjukset, Petarda, Petárda, Pura Adrenalina, Roda Livre, Trzech facetów z Teksasu, Un colpo da dilettanti, Uorganiseret kriminalitet, Κλέφτες... κατά λάθος, Бутылочная ракета, Неочаквано, Пляшкова ракета, Провалници дилетанти, Ракета в бутилка, アンソニーのハッピー・モーテル, 瓶子火箭, 瓶装火箭, 脫線沖天炮
Director
Wes Anderson
Cast
Luke Wilson
Owen Wilson
Ned Dowd
Shea Fowler
Haley Miller
Film rating

6.9
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Listen to the
soundtrack Bottle Rocket
Stills
